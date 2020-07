5 motive pentru care să îți iei o locuință în centrul Bucureștiului

Bineînțeles că cei care au o locuință în centrul Bucureștiului beneficiază, printre altele, și de o gamă variată de opțiuni în materie de transport public, acest areal fiind tranzitat de multitudine de linii de autobuz (336, 601, 173 etc. în Piața Universității; 385, 104, 123 etc. în Piața Unirii; 300, 381 etc. în Piața Victoriei; 131, 331, 301 etc. în Piața Romană), troleibuz (69, 90, 91 etc.) și chiar tramvai (în special în zona Unirii: 7, 14, 16, 21, 23, 32, 40, 55 etc.). Pe lângă aceste importante linii de transport suprateran, locuitorii din zona Centrală au la dispoziție și o serie de stații de metrou, precum Universitate, Unirii, Romană, Victoriei, Izvor, dar și Eroilor sau chiar Tineretului.

Investești într-un imobil care nu se devalorizează. Ba dimpotrivă!

Poate că ai mai auzit până acum celebra deviză a americanilor, anume “Location, location location!”. Aceasta este valabilă, desigur, și pentru piața imobiliară din România, însemnând că unul dintre cei mai importanți factori care influențează valoarea unei proprietăți este localizarea acesteia. Datorită multitudinii de facilități oferite de centrul Bucureștiului, proprietățile din această zonă vor face cel mai bine față perioadelor de scădere a pieței. Totodată, este de așteptat ca, pe termen lung, valoarea de piață a imobilelor amplasate central să se majoreze. (Depinde, desigur, și de tipul locuinței despre care vorbim, vechimea și starea unui imobil influențând, și ele, destul de mult valoarea sa de piață.)

Bonus: ești primul la concerte :)

După cum știi deja, în zona centrală a Capitalei au loc nu doar proteste, ci și numeroase manifestări culturale – iar concertele nu fac, nici ele, excepție. Dacă decizi să te muți în zona Unirii, spre exemplu, vei putea merge, chiar pe jos, în Piața Constituției, aici desfășurându-se frecvent asemenea evenimente. Din zona Universitate, Romană și Victoriei vei putea ajunge rapid la Sala Palatului, dar și la Ateneul Român, acesta din urmă fiind cunoscut pentru concertele de muzică clasică.

Ateneul Român găzduiește, printre altele, Festivalul Internațional „George Enescu” –eveniment de referință pentru iubitorii muzicii clasice

Cum găsești oferte avantajoase de locuințe în centrul Capitalei

Dacă toate facilitățile de mai sus te-au convins să-ți cauți casă în centrul Bucureștiului, pe Imobiliare.ro poți găsi o multitudine de oferte dintre care poți alege, incluzând aici atât locuințe în blocuri vechi și noi, cât și vile. Dacă ești interesat de partea financiară, trebuie să știi că, potrivit statisticilor portalului, prețurile apartamentelor ajung la o medie de 1.940 de euro pe metru pătrat util în arealul Victoriei-Romană-Universitate, la 1.910 euro pe metru pătrat în zona Unirii, la 1.880 de euro pe metru pătrat în zona Dacia-Eminescu și, respectiv, la 1.820 de euro pe metru pătrat în Cotroceni. Folosind filtrele avansate de căutare de pe site (sau de pe aplicația gratuită pentru mobil!), vei putea ajunge rapid la anunțurile corespunzătoare criteriilor tale de căutare: astfel, după bifarea zonei/zonelor care te interesează, specifică și criterii precum numărul de camere, intervalul de preț, etajul și suprafața dorite, dar și altele. De asemenea, poți selecta doar afișarea ofertelor din ansamblurile rezidențiale noi, a proprietăților ce pot fi achiziționate fără comision sau a anunțurilor care au inclusă în prezentare opțiunea Video/Foto 360. Te așteptăm, așadar, pe Imobiliare.ro!

