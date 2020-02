7 rezoluții în 2020 pentru cei care vor să își cumpere un apartament pentru prima dată.

Rezolutia nr. 4 Obtineti preaprobare de la un creditor

Rugati un creditor sa va acorde o preaprobare mai intai, chiar inainte de a pleca la vanatoare de case. Cu o aprobare prealabila in mana, veti fi intr-o pozitie mai buna pentru a face o oferta viabila.

Rezolutia nr. 4 Decideti unde si cum vreti sa locuiti

Nu este un secret faptul ca toti oamenii care cumpara pentru prima data o casa se confrunta cu cea mai grava criza de accesibilitate de decenii. Din pacate, casele mai mici, populare in randul oamenilor care isi cumpara o casa pentru prima data, sunt mai greu de gasit decat locuintele mai mari. Verificati numai preturile si ofertele de locuinte care va sunt accesibile. Ati putea fi surprins de cat de rezonabile sunt unele piete. Sau nu.

Daca relocarea nici nu intra in discutie, incercati sa mariti arealul in care doriti sa locuiti. Cu cat aveti in vedere o zona mai mare, cu atat veti gasi mai multe oferte. Daca va mutati dintr-o casa pe care ati inchiriat-o in mediul urbana pentru a va muta la periferie, este posibil sa faceti un drum mai lung pentru a ajunge si a va intoarce de la serviciu decat pana acum lucru care va genera alte cheltuieli pe care trebuie sa le luati in calcul.

Rezolutia nr. 5 Faceti-va un buget realist pentru a trai in casa pe care o cumparati

Rata lunara este doar unul dintre multele costuri ale unei proprietati. Multi cumparatori nu reusesc sa-si bugeteze asigurarea, intretinerea, impozitele, utilitatile si taxele asociate cu statutul de proprietar de locuinta - si aici am enumerat doar cateva dintre toate cheltuielile care va pot limita bugetul familiei.

Rezolutia nr. 6. Ramaneti strict la bugetul alocat

Daca v-ati facut un buget corect si il respectati cu religiozitate, va puteti salva familia de ani buni de trai la limita. Promiteti familiei ca veti respecta bugetul. Nu presupuneti ca suma maxima pe care v-o va imprumuta un creditor este minimul pe care vi-l puteti permite!

Rezolutia nr. 7 Nu va lasati descurajati usor

Dupa ce ati depus absolut toate eforturile si nu credeti ca veti putea gasi casa potrivita la un pret pe care vi-l puteti permite pana la sfarsitul verii sau in toamna 2020, este posibil sa nu fie anul potrivit pentru a cumpara o casa. Amanati planul pana in 2021. Pe masura ce continuati sa economisiti, sa va imbunatatiti scorul de credit si sa va reduceti datoriile, va veti gasi clar intr-o pozitie mult mai buna si mai confortabila pentru a va cumpara o casa.