Antena Căutare
Home Lifestyle Casa si gradina (P) Cum faci mentenanța utilajelor agricole? Cumpără piese pentru combina CLAAS de la Flodel Suceava

(P) Cum faci mentenanța utilajelor agricole? Cumpără piese pentru combina CLAAS de la Flodel Suceava

O campanie de recoltare fără întreruperi și opriri costisitoare în câmp pornește de la cumpărarea componentelor potrivite pentru combina CLAAS.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 03 August 2026, 12:23 | Actualizat Luni, 03 August 2026, 12:27
Descoperă cum faci în moc corect mentenanța utilajelor agricole | magnific.com
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

De la lanțuri și rulmenți și până la curele, toate piesele trebuie să fie compatibile cu modelul utilajului și să se prezinte în stare bună de funcționare pentru a rezista condițiilor de utilizare din timpul sezonului. Flodel, furnizor de componente pentru utilaje agricole, oferă clienților soluții pentru o desfășurare optimă a activității.

Care este importanța alegerii componentelor potrivite?

Fiecare piesă contribuie la funcționarea optimă în condiții solicitante a combinelor CLAAS. Dacă scopul tău este de a cumpara piese pentru combina CLAAS, este important să verifici mai întâi compatibilitatea acestora cu modelul utilajului, întrucât și o piesă nepotrivită poate afecta negativ performanța acestuia.

În general, printre piesele care necesită înlocuire frecventă se numără:

Articolul continuă după reclamă
  • Rulmenții;
  • Lanțurile transportoare;
  • Curelele;
  • Pinioanele;
  • Componentele hederului;
  • Filtrele și alte piese afectate de uzură.

Cum identifici corect piesele de care ai nevoie?

Înainte de a plasa o comandă, este recomandat să te familiarizezi cu informațiile esențiale despre utilaj, precum:

  • Modelul combinei;
  • Seria utilajului;
  • Codul piesei, acolo unde poate fi identificat;
  • Dimensiunile și specificațiile tehnice ale componentei care trebuie înlocuită.

De ce merită să alegi Flodel pentru necesarul de piese?

Flodel este un furnizor specializat care oferă clienților săi multiple avantaje:

  • O gamă largă de produse, atât pentru combine cât și pentru alte tipuri de utilaje agricole;
  • Consultanță pentru identificarea pieselor corespunzătoare nevoilor clienților;
  • Livrare promptă oriunde în România.

Portofoliul companiei include o varietate de piese la prețuri avantajoase, precum lanturi agricole accesibile.

Când este nevoie să schimb piesele la utilajul meu?

În general, este prudent să nu așteptăm să apară o defecțiune pentru a efectua schimbările necesare. Înainte de fiecare campanie, este recomandată efectuarea unei verificări generale a combinei pentru a identifica de la bun început piesele care prezintă urme de uzură și care pot pune probleme mai târziu.

O parte dintre elementele care necesită atenție sporită sunt:

  • Zgomotele atipice;
  • Jocul excesiv al unor componente;
  • Vibrațiile observabile în timpul utilizării;
  • Curelele și lanțurile uzate, întinse sau deteriorate.

O abordare preventivă atunci când se realizează întreținerea utilajelor este de multe ori mai eficientă și presupune costuri semnificativ mai mici în comparație cu repararea unor defecțiuni majore care pot apărea în timpul campaniei.

Ce părere au clienții despre serviciile Flodel?

Recenziile de pe pagina Google a firmei din Dărmănești, Suceava, confirmă calitatea serviciilor și produselor de la Flodel.

“Colaborarea cu Flodel, a fost una remarcabila si de mare folos pentru ferma noastra. Recomand cu cea mai mare incredere!” - un exemplu de recenzie disponibilă online pe pagina de Google a firmei

Întrebări frecvente:

  1. Cand ar trebui să efectuez o verificare generală a combinei CLAAS?

Se recomandă o inspecție riguroasă înainte de fiecare campanie agricolă, pentru a putea asigura funcționarea optimă pe tot parcursul acesteia și a reduce riscurile unor defecțiuni majore.

  1. Cum pot prelungi durata de viață a combinei?

Printre pașii importanți pentru menținerea combinei într-o stare bună pentru un timp îndelungat se numără verificarea frecventă a pieselor care se pot uza, pentru a le înlocui ori de câte ori este nevoie și a preveni defecțiunile majore.

  1. Unde pot cumpăra piese pentru combina CLAAS la un raport calitate-preț bun?

Flodel pune la dispoziția clienților săi o gamă largă de piese pentru acest tip de combină la prețuri accesibile. Oricine viziteaza acum site-ul poate vizualiza portofoliul de produse Flodel și alege componentele potrivite pentru propriile nevoi.

Mini-rezumat

Pregătirea corespunzătoare a combinei CLAAS trebuie realizată înainte de a demara lucrările specifice unei campanii agricole. Verificarea stării tehnice a pieselor și schimbarea acestora unde este cazul reprezintă o măsură importantă pentru o campanie fără obstacole.

Flodel întâmpină clienții cu o selecție variată de piese pentru utilajele lor agricole si acoperă nevoile specifice activităților agricole.

Date de contact:

Telefon: 0745 606 187

E-mail: [email protected]

Adresă: Sat Darmanesti, Nr. 598, 727155 Dărmănești

(P) Carote diamantate pentru carotare uscată vs carotare umedă: diferențe și aplicații... (P) Maison Dadoo aduce eleganța florilor în cele mai importante momente ale vieții...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce i-a adus, de fapt, sfârșitul lui Mircea Lucescu. Nepotul acestuia a dezvăluit totul: „Ăsta este adevărul” Ce i-a adus, de fapt, sfârșitul lui Mircea Lucescu. Nepotul acestuia a dezvăluit totul: „Ăsta este adevărul”
Observatornews.ro Satul aproape abandonat unde soarele apune de 2 ori în aceeași seară Satul aproape abandonat unde soarele apune de 2 ori în aceeași seară
Antena 3 De ce seacă Dunărea, după atâtea ploi în România? Ce spune Meteoplus și ce se întâmplă în Germania și Austria De ce seacă Dunărea, după atâtea ploi în România? Ce spune Meteoplus și ce se întâmplă în Germania și Austria
SpyNews Un tată este acuzat de crimă după moartea fiului său de doar șase luni. Gestul făcut pentru „amuzament” i-a șocat pe anchetatori Un tată este acuzat de crimă după moartea fiului său de doar șase luni. Gestul făcut pentru „amuzament” i-a șocat pe anchetatori
Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
Citește și
(P) Carote diamantate pentru carotare uscată vs carotare umedă: diferențe și aplicații
(P) Carote diamantate pentru carotare uscată vs carotare umedă: diferențe și aplicații
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
(P) Compresor cu ulei sau fără – care rezistă mai mult în timp?
(P) Compresor cu ulei sau fără – care rezistă mai mult în timp?
Cine este actorul principal al serialului turcesc
Cine este actorul principal al serialului turcesc "Între iad și rai". Detalii despre Emin Günenç Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Olga Verbițchi a fost criticată din cauza diferenței de vârstă dintre ea și soțul ei. Cu câți ani este el mai tânăr
Olga Verbițchi a fost criticată din cauza diferenței de vârstă dintre ea și soțul ei. Cu câți ani este el... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu mai știe cum să scape de ea
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu... Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Negocierile subterane între Ilie Bolojan și George Simion, devoalate public. Acestea și-au produs efectele: Guvernul demis acum 87 de zile se află încă la putere
Negocierile subterane între Ilie Bolojan și George Simion, devoalate public. Acestea și-au produs efectele:... Jurnalul
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români: Minunea mea
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români:... Kudika
Ce este LEPTOSPIROZA, bacteria pe care a contactat-o Miruna. De unde se ia
Ce este LEPTOSPIROZA, bacteria pe care a contactat-o Miruna. De unde se ia Redactia.ro
Turiști la un hotel de 4 stele din Constanța, prinși cu aproape 3 kilograme de mâncare în cameră
Turiști la un hotel de 4 stele din Constanța, prinși cu aproape 3 kilograme de mâncare în cameră Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x