Ce a pățit un român într-o benzinărie din Bulgaria: „Aveți mare grijă!”. Ce a observat pe chitanță

Un român a povestit o pățanie dintr-o benzinărie din Bulgaria, atrăgându-le atenția conaționalilor săi.

Un român a fost la un pas de a plăti mai mult decât a consumat, într-o benzinărie din Bulgaria | Shutterstock

Românul a povestit pe Forum Bulgaria că într-o benzinărie din Sofia a fost la un pas de a fi înșelat. Românul a precizat că produsele de pe chitanță erau mai multe decât cele cumpărate, de fapt.

Românul a publicat o fotografie a chitanței și i-a îndemnat pe conaționali să aibă grijă, precizând că acest lucru i s-a întâmplat într-o benzinărie din sudul capitalei Bulgariei.

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Ce a pățit un român într-o benzinărie din Bulgaria: „Aveți mare grijă!”

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„Aveți mare grijă la benzinării. Pui benzină de 46 de euro, comanzi 3 sandvișuri și 2 espresso, iar dacă nu ești atent, plătești 4 sandvișuri și 3 espresso.

Mi-au dat banii înapoi după ce le-am pus produsele pe masă și le-am arătat chitanța (pe care, inițial, nu voiseră să mi-o dea)”, a spus românul pe grupul de Facebook Forum Bulgaria.

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Mai mulți conaționali au precizat că au trecut și ei printr-o astfel de întâmplare în benzinăriile din țara vecină: „E faza clasică. Profită de faptul că nu știți să citiți în bulgărește. Apoi se fac că au greșit.”, „Si eu am patit la fel anul trecut”, au comentat românii.

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