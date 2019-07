Cum sa prelungesti durata de viata a florilor pe care sotul tau le-a comandat de la o florarie online

Nu mai e niciun secret faptul ca noua, femeilor, ne plac florile, deoarece ne fac sa zambim si infrumuseteaza atmosfera. Acum nici macar nu mai este nevoie sa ne deplasam pentru a cumpara un buchet de flori, ci putem sa il comandam de la o florarie online, iar curierii firmei respective il vor livra la adresa pe care o mentionam noi.

Suntem fericite atunci cand primim flori, dar nu stim intotdeauna ce trebuie sa facem ca sa le prelungim durata de viata, iar astfel ajungem sa ne bucuram de ele doar cateva zile. Cu siguranta si tu vrei ca florile pe care sotul sau iubitul tau le-a comandat de la o florarie online sa se mentina intr-o stare impecabila mult timp, iar de aceea, in randurile de mai jos iti vom explica cateva trucuri utile pe care le poti pune in practica atunci cand vei primi urmatorul buchet.

Schimba apa zilnic

Un aspect pe care multi il neglijeaza atunci cand primesc flori este faptul ca apa trebuie schimbata zilnic. Daca nu vei face asta, culoarea apei se va modifica si va incepe sa capete un miros neplacut. De asemenea, daca apa din vaza nu este schimbata in fiecare zi, tulpinele si frunzele florilor vor incepe sa putrezeasca, iar buchetul de flori pe care l-ai comandat sau l-ai primit de la o florarie online va fi plin de bacterii. In plus, ai grija ce apa torni in vaza! Specialistii Florandes.ro, o florarie online din Bucuresti, ne sfatuiesc sa nu turnam apa direct de la robinet, ci sa o lasam sa se stabilizeze aproximativ o ora.

Pune florile intr-o vaza curata

O florarie online are grija ca florile sa arate perfect, oferindu-le cele mai bune conditii de pastrare, lucru pe care este necesar sa il faci si tu acasa, daca vrei sa te bucuri cat mai mult timp de prospetimea florilor. Este recomandat ca atunci cand primesti buchetul de flori comandat de la o florarie online sa il asezi intr-o vaza curata, iar de fiecare data cand schimbi apa, sa speli bine si vaza.

Asigura-te ca florile sunt amplasate la lumina

Culoarea vie a florilor se poate mentine mult timp, daca asezi vaza in preajma sursei de lumina, dar nu direct in soare. Florile au nevoie de lumina, dar caldura excesiva va accelera procesul de ofilire. De asemenea, este important sa te asiguri ca temperatura din locuinta ta se pastreaza in limite normale, pentru a evita degradarea rapida a florilor.

De unde comanzi flori online?

