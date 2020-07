De ce sa alegi gama de pesticide si insecticide de la Mesplant?

Ce sunt insecticidele?

Insecticidele sunt si ele substantele chimice, care au rolul de a elimina doar categoria insectelor daunatoare si care fac parte din categoria pesticidelor. Ele sunt utilizate foarte des atat in agricultura, cat si in silvicultura si pomicultura, deoarece au efecte la fel de eficiente in toate cazurile. Atentie, insa, la instructiunile de aplicare: fiind substante chimice, daca nu le aplicati ca la carte riscati sa va pierdeti recoltele, uneori chiar in proportie de 100%, ceea ce este o pierdere uriasa pentru voi, ca agricultori de meserie care isi castiga traiul din asta.

Exista o multime de produse disponibile pe site-ul celor de la Mesplant. Acestea si-au castigat popularitatea datorita faptului ca si-au dovedit, de fiecare data, eficienta. In cazul in care nu ati auzit de Mesplant, puteti sa le vizitati site-ul pentru a afla cateva informatii pretioase despre acestia: este vorba despre o echipa de specialisti in domeniu, care distribuie cele mai profesionale produse pentru agricultura, la un raport calitate – eficienta – pret foarte eficient si convenabil.

