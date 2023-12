Încă de la deschiderea primului magazin IKEA în România, acesta a fost mai mult decât un comerciant de mobilă și accesorii pentru casă. Întregul concept IKEA se bazează pe accesibilitate și pe nevoile clientului.

Anul 2024 este din ce în ce mai aproape, iar IKEA aduce în prim-plan o mulțime de produse la prețuri mai mici, precum și colecții noi. În același timp, în cadrul campaniei „Mai mult loc pentru viață”, accentul este pus pe amenajarea sufrageriei.

IKEA întâmpină sezonul bucuriei cu noi prețuri mai mici: „Produse accesibile pentru fiecare client”

Pornind de la viziunea companiei de a crea o viață de zi cu zi mai bună pentru cât mai mulți oameni, IKEA România a făcut încă un pas pentru ca produsele sale să fie mai accesibile, dar și sustenabile.

Astfel, IKEA a adus în magazinele din România, dar și în online, peste 900 de produse la prețuri, în medie, cu 15% mai mici. Inițiativa este menită să aducă bucurie clienților în sezonul festiv și să le dea ocazia cât mai multor persoane să-și poată crea acasă o atmosferă caldă și primitoare.

Noile prețuri mai mici se aplică unora dintre cele mai îndrăgite produse IKEA, cum ar fi MALM, KALLAX, PAX și multe altele. Produsele cu noi prețuri mai mici pot fi identificate foarte ușor prin eticheta dedicată roșie, dar și zonele speciale cu aceeași culoare din magazine.

La IKEA, clienții sunt nucleul fiecărei noi campanii, dar și a designului magazinelor. Potrivit Alexandrei Petcu-Ene, manager design interior, camerele-concept sunt proiectate având în minte adulți singuri sau în cuplu, adolescenți, familii în vârstă fără nepoți sau, din contră, cupluri tinere cu micuți de diferite vârste.

Pe scurt, orice persoană își poate crea un spațiu confortabil și în care să se simtă în largul său prin intermediul magazinelor IKEA. Având în minte clientul la fiecare proiectare a produselor, IKEA este spațiul în care, indiferent de personalitate sau preferințe, fiecare își poate găsi/construi propria oază de liniște.

Conceptul IKEA se bazează pe patru stiluri: scandinav modern, scandinav tradițional și internațional modern și internațional tradițional. Fundamentul tuturor acestor patru stiluri este calitatea. Diferențele între modern și tradițional țin de material și de culoare.

Stilurile moderne îmbină materiale noi, sticlă, inox. Au finisaje lucioase, iar nuanțele culorilor sunt unele puternice. În timp ce stilurile tradiționale sunt regăsite în obiectele lucrate în materiale naturale, în lemn sau in, bumbac, ratan. Totodată se poate observa o schimbare la culoarea acestora, având nuanțe calde.

Unul dintre aspectele importante în confecționarea obiectelor din magazinele IKEA poartă numele de democratic design. Acesta ține de: formă, care trebuie să fie bine definită, bineînțeles, de calitate, de materialele folosite astfel încât prețul să rămână unul accesibil pentru toată lumea și sustenabilitate, multe obiecte fiind concepute din materiale sustenabile sau handmade.

Ideea de sustenabilitate merge chiar mai departe de responsabilitatea pe care și-o asumă comerciantul, venind cu soluții și pentru clienți, precum coșurile pentru reciclare.

Începând cu 1 noiembrie, în magazinele IKEA din România și online pe www.IKEA.ro, peste 900 de produse pot fi găsite la prețuri în medie cu 15% mai mici.

După primul val de prețuri mai mici din septembrie, noile prețuri mai mici reprezintă încă o inițiativă prin care clienții să se bucure la maximum de locuințele lor.

„Accesibilitatea rămâne un principiu fundamental pentru IKEA și intenționăm să menținem în continuare prețurile cât mai mici posibil. În ultimul an am investit în tehnologie și în formarea profesională a colegilor noștri, ne-am reamenajat magazinele și am introdus servicii mai accesibile.

Prin urmare, avem oportunitatea de a face un pas important în reducerea prețurilor noastre pe multe piețe. Încă există provocări economice în lume și știm că oamenii se confruntă cu dificultăți financiare, de aceea, acest pas înainte contează mult pentru noi”, a declarat Violeta Neniță, Market Manager IKEA România.

Noile prețuri mai mici se aplică unora dintre cele mai îndrăgite și populare game de produse IKEA, cum ar fi MALM, KALLAX, PAX și multe altele, făcându-le și mai accesibile.

O explozie de culoare din trecut, inspirație folclorică și astronauți de pluș

Pe lângă prețurile mai mici, IKEA aduce încă trei colecții atractive în acest sezon al sărbătorilor - Nytillverkad, VINTERFINT și AFTONSPARV.

Punând accentul pe cei 80 de ani de istorie IKEA, Nytillverkad readuce la viață o serie de piese îndrăgite, selectate cu grijă din trecut, cum ar fi fotoliul metalic JÄRPEN din 1983, reinventat acum sub numele SKÅLBODA în nuanțe de negru și portocaliu, și măsuța de cafea pe rotile HOFF, care a primit acum numele JÄRLÅSA și îndeplinește noile cerințe de greutate, susținând până la 100 kg.

Recreată pentru a răspunde cerințelor actuale în ceea ce privește materialele și construcția, această nouă selecție de produse emblematice IKEA parte din colecția Nytillverkad sărbătorește atmosfera colorată și emblematică de la sfârșitul anilor '70 și începutul anilor '80.

La fiecare patru luni, produsele din această categorie sunt schimbate, aducând mai aproape de clienți piese emblematice, dar cu un iz nou, prin culoare și/sau material: „IKEA nu se demodează!” Clienții se pot bucura de noi produse în această colecție și în ianuarie, iar mai apoi în aprilie.

Datorită colecției VINTERFINT 2023, inspirată de folclorul și meșteșugurile scandinave, pregătirea pentru sărbători și crearea unor amintiri de neuitat sunt acum mai ușoare. De la fețe de masă și decorațiuni pentru brad până la pungi și ambalaje pentru cadouri, această colecție festivă oferă tot ce trebuie pentru sărbători vesele, fără bătăi de cap.

Nu în ultimul rând, colecția AFTONSPARV aduce o serie de jucării cu tematică spațială, incluzând astronauți și extratereștri de pluș, un cort de joacă sub formă de rachetă din carton, o navă spațială, jucării tip marionete pentru degete, veioze cu tematică spațială, textile pentru pat cu motive galactice și draperii care strălucesc în întuneric, concepute pentru a stimula curiozitatea copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani.

La crearea acestei colecții a colaborat și un grup de aproximativ 20 de copii din Suedia. Împreună au găsit modelele și culorile de interes pentru micuți.

Potrivit Ralucăi Ungureanu, manager departament copii, experiența ”cosmică” se extinde și la locul de joacă din cadrul magazinelor IKEA, unde copiii pot lua parte la activități și ateliere în care să învețe despre sistemul solar. Dar și în magazine, unde anumiți angajați sunt costumați în astronauți.

Vizitarea magazinului IKEA este în sine o experiență, care îmbină elementele de confort din zonele de prezentare, activități care pot avea loc pe parcursul explorării departamentelor, elementele de surpriză (precum versatilitatea unor corpuri de iluminat, care pot fi pictate, astfel schimbând complet un spațiu) și până la zona de mâncare sau depozit.

Am amintit zona de mâncare, deoarece este un punct de interes pentru clienții care trec pragul magazinelor IKEA. Reprezintă un loc în care familia se sudează din nou în jurul felurilor de mâncare alese, în care fiecare dezbate articolele de mobilier sau accesorii de pe listă și ce rămâne de ridicat de la depozit.

Locuințele ordonate ameliorează stresul și anxietatea

În calitate de expert în soluții de depozitare inteligentă, IKEA a decis ca inițiativa „Mai mult loc pentru viață” să fie principalul obiectiv în anul fiscal 2024.

Avem cu toții nevoie de o locuință care să țină pasul cu stilul nostru de viață, iar atunci când nu avem suficient spațiu, mobila capătă un rol și mai important.

Astfel că este foarte important să alegem soluțiile de depozitare care să faciliteze utilizarea obiectelor pe care le avem în locuință, dar care în același timp să se potrivească esteticii fiecăruia.

Acest lucru este valabil mai ales pentru sufragerie, spațiul din casă în care ne întâmpinăm prietenii și familia. Ne dorim ca acestea să reflecte ce este mai bun, iar cu soluțiile de depozitare inteligente de la IKEA putem expune lucrurile de care suntem mândri, dar și să ascundem obiectele pe care nu vrem să le păstrăm la vedere.

IKEA România: ce este diferit și unic pe piața din România

Fie că e vorba de culori și modelele îndrăznețe, sau de un look artizanal și confortabil, IKEA poate ajuta pe oricine să-și găsească stilul, având opțiuni de depozitare inteligente, materiale textile plușate și combinații inspirate, care vor transforma garantat locuințele în vedetele acestui sezon.

Păstrându-și totodată unitatea în magazinele sale, IKEA ascultă piața locală, realizând frecvent sondaje în rândul clienților. Astfel, un produs unic în IKEA România, care nu mai poate fi găsit în celelalte magazine din lumea, este ibricul.

Acest obiect des întâlnit în bucătăriile românești a intrat în magazinele IKEA România acum cinci ani și se bucură de aprecierea clienților. Face parte din cultura românească, iar introducerea sa în magazinele IKEA semnalează o relație puternică cu cerințele regionale.

Un alt aspect mai puțin cunoscut despre magazinele IKEA este legat de posibilitatea clienților de a beneficia de sfaturile unui designer.

Magazinele IKEA, inclusiv IKEA România, se bucură de o echipă specială de designeri care oferă servicii online de planificare la distanță pentru clienți. Această echipă se asigură de faptul că toți clienții care apelează la acest serviciu au parte de o experiență online similară cu cea din magazin.

Contra cost, orice client poate beneficia de serviciile unui astfel de ajutor specializat pentru amenajarea propriei locuințe.

Astfel, ofertele IKEA de sărbători celebrează anul acesta accesibilitatea, stilul și bucuria. Descoperă toate ofertele speciale de sărbători, dar și produsele la preț mai mic în magazinele IKEA și online pe www.IKEA.ro.