(P) Cum să alegi modelul de centrală Ariston ideal pentru tine, din zeci de opțiuni?

În sezonul rece, care în România durează uneori din octombrie până în aprilie, confortul este reprezentat în primul rând de căldura de care ai parte acasă, indiferent de condițiile meteo de afară. Tocmai de aceea, este esențial să te informezi și să cunoști caracteristicile celor mai performante echipamente de încălzire disponibile pe piață.

Iată prin ce se remarcă unele dintre noile modele de centrala Ariston și de ce reprezintă opțiuni ideale pentru încălzirea locuinței!

Centrala termică pe gaz în condensare Ariston Genus One 35 kW

Acest echipament de încălzire de ultimă generație prezintă o serie de caracteristici care îl fac să se bucure de aprecierea tuturor consumatorilor.

Centrala Ariston Genus One 35 EU 35 kW funcționează pe gaz și beneficiază de tehnologie de condensare nouă și patentată. Are o putere termică de 35 de kilowați, se amplasează mural, are tiraj forțat și beneficiază de conectivitate SMART. Cu design modern, poate fi utilizată atât pentru încălzire, cât și pentru prepararea apei calde menajere în regim instant. Are o eficiență sezonieră de 94% și este capabilă să atragă clasa energetică A.

Iată câteva dintre caracteristicile care îi fac pe toți cei care au cumpărat-o să fie deplin mulțumiți de alegerea pe care au făcut-o:

• asigură încălzire durabilă, datorită faptului că schimbătorul de căldură din oțel inoxidabil XtraTech este conceput pentru a garanta performanța pe întreaga durată de funcționare;

• funcția auto permite reglarea automată a încălzirii în funcție de trei senzori interni și de unul exterior;

• funcția confort cu care este prevăzută această centrală Ariston asigură reducerea timpului de încălzire a apei calde menajere;

• cazanul te informează când este necesară o întreținere periodică. Datorită ecranului, este posibilă și scrierea referinței asistenței tehnice. În plus, este afișată automat orice problemă, fiind descris într-un limbaj simplu modul de rezolvare a eventualelor defecțiuni.

Centrala termică în condensare Ariston Alteas One Net 24

Unul dintre cele mai performante echipamente de încălzire existente pe piață, această centrală Ariston are o putere termică de 24 de kilowați, panou frontal și interfața de sticlă neagră. Funcționează pe combustibil gazos și se încadrează în clasa energetică A.

Unul dintre marile sale avantaje este reprezentat de faptul că instalația este pregătită pentru funcția Ariston Net, cu modul Wi-Fi inclus în placa electronică a centralei. Cu termostatul Cube furnizat ca standard în cazan, proprietarul poate gestiona temperatura camerei prin intermediul telefonului.

În plus, tehnologia BusBridgeNet este construită astfel încât să fie posibilă și integrarea altor produse Ariston. Astfel, se pot combina mai multe echipamente și surse de energie pentru optimizarea consumului.

Centrala are dimensiuni compacte și, datorită noului design, se potrivește în locuri diferite, oferind o notă modernă spațiului în care este instalată. Panoul frontal este fabricat dintr-un material extra robust, rezistent la temperaturi înalte și ușor de curățat.

În magazinul online QuickShop.ro sunt disponibile mai multe modele de centrala Ariston, potrivite pentru necesitățile fiecărei locuințe sau firme. Fiecare dintre ele garantează un confort sporit, în condiții de eficiență maximă!

