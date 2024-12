(P) Finisaje recomandate de specialiștii în design interior și exterior

În prezentul articol vom explora cele mai îndrăgite finisaje dedicate spațiilor interioare și exterioare, pe care specialiștii din domeniu le recomandă, dar și care sunt beneficiile cele mai importante de care cumpărătorii se pot bucura odată cu achiziția acestora.

Oferta actuală de finisaje și gama variata ce este pusă la dispoziția potențialilor cumpărători, pot fi copleșitoare pentru aceștia. Este, totuși, indicat să avem în vedere faptul că aspectul estetic nu reprezintă cel mai important element atunci când ne raportăm la plăci de gresie ori faianță, parchet sau chiar piatra naturală.

Finisaje recomandate de specialiștii în design interior și exterior

Calitatea, funcționalitatea și siguranța pe care aceste finisaje ni le pot oferi sunt cele mai importante caracteristici pe care este necesar să le urmărim în procesul de alegere a plăcilor de faianță baie, gresie bucătărie, parchet sau chiar materiale pentru curte ori zona din jurul piscinei.

Cuprins:

1. Gresie porțelanată

2. Parchet SPC

3. Covoarele ceramice

4. Piatra naturală

1. Gresie porțelanată

Unul dintre cele mai renumite și iubire finisaje este chiar gresia porțelanată. Aceasta este ideală pentru a fi montată în diferite spații, fiind un finisaj foarte versatil, așa cum vom observa în rândurile ce urmează, de calitate superioară și plăcut din punct de vedere estetic. Proprietățile speciale pe care acest finisaj le prezintă, sunt redate în mod deosebit de procesul complex prin care plăcile de gresie porțelanată se obțin și cele opt etape importante ale acestuia.

Este important de menționat faptul că gresia porțelanată poate fi montată atât în spații interioare, cât și în cele exterioare, rezistând cu succes condițiilor extreme.

Dacă vă gândiți să achiziționați acest finisaj pentru proiectul dumneavoastră de design, trebuie să știți că vă veți bucura de o mulțime de avantaje, precum:

Rezistența

Gresia porțelanată ese poate cel mai rezistent finisaj din câte există. Aceasta își poate păstra aspectul inițial o perioadă îndelungată, prezentând o rezistență crescută la uzură normală și zgârieturi. Este, totuși, important să aveți în vedere că aceasta necesită o îngrijire constantă, astfel încât plăcile să își mențină aspectul estetic.

Rezistența crescută a acestui finisaj îl face ideal atât pentru spații interioare, cât și pentru spații exterioare, cu trafic normal, mediu sau chiar intens. Din acest considerent, foarte multe spații comerciale sunt dotate cu gresie porțelanată, pentru a avea atât un aspect plăcut, cât și pentru a suporta cu succes fluxul mare de persoane.

Gama variată de produse

Portofoliul variat de gresie porțelanată este conceput pentru a satisface toate cerințele clienților și a specialiștilor în design interior și exterior. Deși plăcile de gresie de 60x60 cm sunt cele mai populare, vă punem la dispozitie o gama extinsa de dimensiuni, forme, texturi si nuante, astfel incat chiar si cel mai exigent client sa poata identifica exact produsul de care acesta are nevoie pentru proiectul sau.

Incepand cu nuante neutre si delicate si pana la cele pastelate care ofera o nota speciala oricarei incaperi, modele de actualitate, potrivite pentru cele mai deosebite stiluri de design interior si exterior, gresia portelanata este ideala pentru a fi folosita ca si gresie si faianta bucatarie, baie, hol sau chiar camera de zi ori dormitor. Atat texturile mate, cat si cele lucioase, ofera fiecarui model o nota speciala, iar spatiului dumneavoastra exact elementul-cheie care lipsea din design-ul final.

Rezistenta la temperaturi extreme si foc

Un beneficiu important al gresiei portelanate, care aduce si un plus de siguranta tuturor celor ce aleg sa o monteze in propriul spatiu, este faptul ca aceasta prezinta o rezistenta crescuta la foc.

De asemenea, o alta caracteristica ce o face potrivita atat pentru spatii interioare, cat si pentru cele exterioare, este ca placile portelanate sunt rezistente la temperaturi extreme, inghet-dezghet, conditii meteorologice severe si asa mai departe, fara a-si pierde proprietatile deosebite sau aspectul estetic placut.

Rezistenta la medii umede

Placile de gresie portelanata pot fi montate chiar si in spatii interioare sau exterioare cu umiditate crescuta, precum curte, zona din jurul piscinei, bai sau bucatarii. Acestea nu sunt afectate de umiditate si nu isi vor pierde aspectul estetic din cauza acesteia, cat timp procesul de curatare este unul constant si corect.

2. Parchet SPC

Din categoria „parchet”, placile de parchet SPC sunt cele mai apreciate de catre specialisti si indragite de catre clienti, datorita versatilitatii lor si a rezistentei crescute pe care o prezinta. Acestea reprezinta o adevarata investitie, fiind longevive si de calitate superioara, crescand pretul spatiului in cazul unei vanzari.

Rezistenta

Asemenea gresiei portelanate, si parchetul spc este rezultatul unui proces complex si sigur de confectionare, astfel ca si acest tip de finisaj este unul rezistent in timp si la uzura normala. Placile de parchet spc au o durata de viata de pana la 20 de ani din momentul montarii, in conditiile in care acestea sunt ingrijite corespuzator pe parcursul timpului.

Stabilitate dimensionala

Aceasta pardoseala este proiectata special pentru a asigura o stabilitate dimensionala exceptionala, astfel incat sa nu se dilate sau contracte semnificativ in timp, indiferent de fluctuatiile de temperatura sau umiditate.

Intretinere usoara

Parchetul SPC este un tip de finisaj extrem de usor de intretinut, ce are nevoie doar de o curatare simpla si rapida. Pentru mentinerea aspectului impecabil al placilor, puteti utiliza produse de curatare obisnuite, disponibile in orice supermarket. Datorita rezistentei sale ridicate la uzura si umiditate, parchetul SPC nu necesita tratamente speciale sau produse de curatare costisitoare, facandu-l o alegere practica si convenabila pentru orice locuinta.

Rafinamentul si eleganta sunt cele mai importante caracteristici ale covoarelor ceramice, atunci cand ne raportam la aspectul estetic al acestora. Este totusi important sa avem in vedere faptul ca un covor ceramic nu este doar un finisaj placut vizual, ci si unul functional si practic, atat pentru spatii cu destinatie rezidentiala, cat si comerciala.

Versatilitate

Covoarele ceramice pot fi montate atat in spatii interioare, cat si exterioare, in propria locuinta sau zone comerciale, in living, hol dormitor sau chiar baie, astfel ca, acestea nu reprezinta doar un finisaj atragator estetic, ci si versatil. Proprietatile speciale si rezistenta covoarelor ceramice le face ideale pentru orice zona, avand capacitatea de a-si pastra aspectul estetic si functionalitatea.

Rezistenta si durabilitatea

Materialele de inalta calitate din care sunt confectionate covoarele ceramice, alaturi de procesul complex si riguros prin care acestea sunt concepute, ofera placilor ce alcatuiesc covorul o rezistenta crescuta la zgarieturi si uzura normala, avand o durata mare de viata din momentul montajului.

Datorita acestei proprietati, covoarele ceramice sunt ideale chiar si pentru spatii cu trafic mediu sau chiar intens, facand fata unui volum mare de persoane, fara a se deteriora.

Rezistenta la umiditate

Covoarele ceramice pot inlocui cu succes placile de gresie hol, baie sau bucatarie fiind rezistente la umiditate, fara a-si pierde in timp aspectul sau proprietatile speciale. De asemenea, rezistenta crescuta a covoarelor ceramice le face potrivite si pentru spatii exterioare cu umiditate crescuta, precum zona ce inconjoara piscina.

4. Piatra naturala

Un finisaj misterios si care poate oferi oricaui spatiu o nota naturala si intima, piatra este utilizata in proiectele de design interior sau exterior, atat pentru frumusetea sa aparte, cat si pentru rezistenta si functionalitatea oferite.

Duritate si rezistenta

Asa cum reiese si din denumirea sa, piatra naturala este un finisaj foarte dur si rezistent, fiind ideala atat pentru zone interioare, cat si exterioare, oferind spatiului dumneavoastra nu doar un aspect deosebit, cat si un plus de siguranta.

Portofoliu diversificat

Aveti la dispozitie un portofoliu foarte difersificat de produse, de nuante, modele si dimeniuni diferite, fiecare avand capacitatea de a conferi o nota aparte spatiului in care sunt montate. Incepand cu nuante pamantii si pana la cele de alb si crem, ori negru, piatra naturala ofera un aer misterios, indiferent de modelul ales.

Adaptabilitate

Un alt avantaj al placilor de piatra naturala este ca acestea se pot integra in orice proiect de design si in orice stil ales, incepand cu cel minimalist si pana la cel industrial sau chiar clasic, aveti oportunitatea de a va juca cu piatra naturala pentru a oferi o nota sofisticata spatiului dumneavoastra.

In concluzie, oferta actuala pentru finisaje dedicate atat spatiilor exterioare, cat si celor interioare, in ceea ce priveste placile de gresie si faianta, covoare ceramice, parchet, sau chiar piatra, este una foarte vasta, ce cuprinde o multime de modele, nuante, texturi si dimensiuni, toate inglobate in materiale de calitate superioara, caracterizate prin rezistenta, duritate, longevitate, siguranta si functionalitate.

Desi aspectul este un factor foarte important, in ceea ce priveste aceste finisaje, va puteti bucura nu doar de un efect vizual placut, ci si o multime de alte beneficii importante, atat pe termen scurt cat si pe termen lung.

Achizitionarea unor finisaje de inalta calitate aduce un avantaj semnificativ, mai ales daca aveti in plan sa vindeti in viitor spatiul in care au fost instalate, deoarece acestea contribuie la cresterea valorii imobilului.