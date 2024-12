În ce relații sunt Victor Cornea și tatăl Andreei Bălan. Ce a declarat artista despre interacțiunea dintre cei doi

Andreea Bălan și Victor Cornea formează unul dintre cele mai noi cupluri din showbiz-ul românesc, dar și unul foarte solid.

După divorț, Andreea Bălan și-a găsit fericirea în brațele lui Victor Cornea, un celebru tenismen. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 1 an.

De când sunt împreună, frumoasa artistă a recunoscut în repetate rânduri că îi este recunoscătoare pentru că el a făcut-o să aibă mai multă încredere în ea și să muncească și mai mult la visele ei.

Cum se înțeleg Victor Cornea și Săndel Bălan, viitorul lui socru

Relația lor este una înfloritoare, de vreme ce și fiicele Andreei Bălan, Clara și Ella, îl îndrăgesc foarte tare pe Victor. Cei doi reușesc să formeze o familie frumoasă alături de cele două fetițe, dar și de Luca, fiul lui Victor.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Andreea Bălan a fost cerută de soție de Victor Cornea, în avion. Momentul emoționant când vedeta a spus „DA!”

Recent, Victor a cerut-o în căsătorie pe Andreea Bălan chiar în avion, în drum spre Laponia. Ei au fost însoțiți de Clara, Ella, Luca și mama Andreei Bălan. Cântăreața a fost copleșită de emoții atunci când l-a văzut pe Victor așezându-se în genunchi pentru a o întreba dacă dorește să îi fie soție.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Vedeta a acceptat imediat, cu lacrimi în ochi și l-a strâns în brațe și l-a sărutat pe sportiv, spunându-I că îl iubește. Andreea Bălan se poate considera o femeie împlinită, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional.

Ea se bucură din plin de momentele minunate alături de logodnicul ei și de copiii lor în frumoasa vacanță în Laponia, acolo unde au parte de zăpadă și multe activități distractive.

Recent, tatăl Andreei Bălan, Săndel, l-a cunoscut și el pe Victor Cornea. La întâlnirea celor mai importanți bărbați din viața ei, artista a fost emoționată și a recunoscut că își dorește foarte tare să lase în urmă toate momentele dificile prin care a trecut cu tatăl ei.

Andreea Bălan l-a invitat pe tatăl ei la Sala Palatului atunci când a concertat acolo și s-a asigurat că el și Victor fac acolo cunoștintă pentru prima oară. Se pare că cei doi se înțeleg foarte bine, dar vedeta a recunoscut că sunt șanse ca tatăl și iubitul ei să se întâlnească destul de rar.

Citește și: Andreea Antonescu a recunoscut că nu a fost invitată de Andreea Bălan la concertul de la Sala Palatului. Cum a comentat situația

„Așa s-a întâmplat, nu e că am evitat eu să le fac cunoștință. Tata locuiește la Ploiești, Victor e plecat non-stop în turnee, 48 de săptămâni pe an. Pentru mine a fost o vindecare a fetiței de 10 ani, care a plecat cu visuri mari în lume și, la un moment dat, aripile i-au fost frânte, atât de părinte, cât și de oamenii din jur. A fost o iertare, o iertare supremă pe care am făcut-o așa public, în fața tuturor”, a declarat Andreea Bălan pentru Viva.

„A fost cel mai bun an din cariera mea. Și din viața mea. Pentru prima oară ambele au mers în tandem, deoarece, fie îmi era bine în carieră, fie invers. Anul acesta mi-am văzut visul cu ochii, pentru că îmi doream de foarte mulți ani să fac un concert extraordinar la Sala Palatului și să demonstrez că eu am chiar cel mai bun show din România. Știam că îl am, dar îl arătam doar în locații mici, acum, dintr-o dată, am avut puterea și curajul să îl arăt la Sala Palatului.

Totodată, relația mea cu Victor mi-a oferit liniște și a înflorit. Deci ambele părți, și partea personală și cariera, mi-au mers super bine. Fetițele mele cresc văzând cu ochii și sunt sănătoase, deci totul a fost foarte bine, dar asta pentru că interiorul meu s-a schimbat.

Am lucrat foarte mult cu mine și am învățat să fiu pozitivă și să văd tot timpul partea plină a paharului, pentru că, în anii trecuți, vedeam tot timpul partea goală și puneam poate răul înainte. Nu, este o disciplină mentală cu care m-am obișnuit să trăiesc în ultimul an, să văd tot timpul partea frumoasă și atunci, automat, atrag. Dacă vibrația mea e înaltă, atrag în jurul meu lucruri și oameni care mă ajută să înfloresc”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.

Citește și: Săndel Bălan s-a întâlnit cu Victor Cornea. Cum a decurs prima întâlnire dintre tatăl și iubitul Andreei Bălan