(P) O comunitate rezidențială distinctă pe malul Lacului Tei: One Lake Club

One Lake Club, aflat în dezvoltare în portfoliul One United Properties, oferă un stil de viață exclusivist, chiar pe malul Lacului Tei, unde natura, designul sofisticat și sustenabilitatea se împletesc armonios.

Profilul clienților moderni pe segmentul rezidențial a evoluat semnificativ în ultimii ani. Aceștia sunt bine informați și își doresc mai mult decât un apartament; caută un stil de viață care să integreze armonios natura, designul, sustenabilitatea și accesul la facilități moderne. În plus, se remarcă un interes crescut pentru comunitățile care oferă posibilitatea de a trăi într-un mediu sigur și sănătos, facilitând totodată conexiunile interumane. One Lake Club se dovedește, în acest context, o soluție ideală pentru cumpărătorii exigenți, redefinind standardele locuirii urbane în București.

O comunitate modernă pe malul lacului

Situat chiar pe malul Lacului Tei, One Lake Club oferă o combinație rară între liniștea naturii și efervescența unui stil de viață urban. Viitorii rezidenți vor avea parte de priveliști spectaculoase asupra lacurilor Tei și Floreasca, completate de un parc privat care se întinde pe aproape un hectar și o promenadă generoasă de 150 de metri pe malul apei, deschisă accesului public. Într-un oraș agitat așa cum este azi Bucureștiul, această dezvoltare își propune să ofere un refugiu perfect pentru un trai modern, dar care este în acelși timp aproape de natură, fără a renunța la proximitatea față de facilitățile esențiale, precum centre comerciale, restaurante și transport public sau zonele emblematice de birouri.

Sustenabilitate, o prioritate pentru clientul modern

Cumpărătorii de astăzi acordă o atenție deosebită sustenabilității, iar One Lake Club integrează soluții inovatoare pentru a răspunde acestei cerințe. Ansamblul beneficiază de un sistem geoexchange, care utilizează energia pământului pentru încălzire și răcire, reducând semnificativ amprenta de carbon. Această tehnologie inovatoare nu doar că economisește costuri pe termen lung, ci și elimină emisiile poluante, contribuind la un mediu mai curat. Sistemul instalat va economisi aproximativ 905 tone de emisii de CO2 pe an, confirmând angajamentul One United Properties pentru dezvoltarea sustenabilă.

„Ne propunem să oferim nu doar locuințe, ci un stil de viață complet, în care natura, designul și sustenabilitatea se împletesc perfect. One Lake Club este mai mult decât un loc unde să trăiești, este o experiență care reflectă aspirațiile clientului modern, sofisticat”, explică Beatrice Dumitrașcu, CEO Residential Division One United Properties.

Design sofisticat și facilități integrate

În premieră pe piața românească, One Lake Club beneficiază de colaborarea cu prestigioasa Armani/Casa, marcând un nou standard de eleganță și rafinament. În cadrul acestui parteneriat strategic, un penthouse spectaculos, două apartamente de prezentare de la ultimul etaj și lobby-ul unui turn vor purta semnătura Armani/Casa. Acest design exclusivist va transforma locuințele în spații care reflectă un stil de viață contemporan și sofisticat, adăugând o notă de unicitate ansamblului.

Pe lângă designul remarcabil, ansamblul oferă facilități care satisfac cele mai exigente cerințe: parcare subterană pentru confort și siguranță, piscină, sală de sport, spa, brasserie și zone comerciale integrate. Acestea sunt gândite pentru a economisi timpul rezidenților și pentru a le oferi o experiență de viață completă, fără compromisuri.

Un stil de viață pentru cei care caută mai mult

Dezvoltarea prevede construcția a șapte turnuri, care vor reuni peste 700 de apartamente, variind de la studiouri la unități cu unul, două, trei sau patru dormitoare, toate proiectate pentru a răspunde cerințelor diverse ale locatarilor moderni. Printre acestea se remarcă o colecție exclusivistă de apartamente elegante cu grădini private și penthouse-uri spațioase, care au tavane înalte, ferestre de la podea până la tavan și oferă vederi panoramice impresionante asupra lacului, parcului și orașului.

One Lake Club se conturează așadar ca un spațiu care încurajează apartenența la o comunitate vibrantă și conectată. Parcul privat și spațiile comune sunt create pentru a încuraja interacțiunile sociale și pentru a oferi un mediu în care locuitorii să se simtă acasă. Dezvoltarea marchează o nouă etapă în dezvoltarea locuințelor premium din București. Cu un design inovator, facilități integrate și o atenție deosebită pentru sustenabilitate, One Lake Club redefinește ce înseamnă să locuiești urban în secolul al XXI-lea într-o capitală europeană. Aflat în plină dezvoltare și având termen de finalizare în 2026, ansamblul este pregătit să devină una dintre cele mai râvnite adrese din Capitală.

ONE UNITED PROPERTIES (BVB: ONE) este principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București, România. One United Properties este o companie inovatoare dedicată accelerării adoptării practicilor de construcție pentru clădiri sigure, eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase și a primit numeroase premii și recunoașteri pentru sustenabilitate și eficiență energetică. Compania este tranzacționată la Bursa de Valori București, iar acțiunile sale sunt incluse în mai mulți indici precum BET, STOXX, MCSI, FTSE, ROTX și CEEplus.