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Poți spăla lenjeria de pat împreună cu hainele? Greșeala pe care mulți o fac. Ce spun experții

Atunci când nu ai suficient timp pentru a mai băga încă o tură la mașina de spălat, să speli lenjeria de pat împreună cu hainele poate fi o soluție simplă, însă în general, este mai bine să le speli separat.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Duminica, 15 Noiembrie 2026, 10:00 | Actualizat Duminica, 15 Noiembrie 2026, 10:06
Când să speli lenjeria de pat împreună cu hainele | Profimedia
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Să speli lenjerie de pat împreună cu hainele poate fi o soluție simplă, mai ales atunci când te grăbești, însă recomandat este să le speli separat, având în vedere că au dimensiuni diferite și necesită să fie spălate la temperaturi diferite.

Totuși, dacă vrei să le speli împreună ar trebui să ții cont de tipul și greutatea țesăturilor, capacitate mașinii de spălat și cât de murdare sunt articolele pe care urmează să le speli.

Lenjeria de pat poate fi spălată împreună cu articole subțiri

Dacă alegi să speli lenjeria de pat împreună cu hainele, este bine să ții cont de țesătură. De exemplu, lenjeria de pat din bumbac poate fi spălată împreună cu tricouri și articole ușoare, care necesită aceeași temperatură.

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Când să nu speli împreună lenjeria de pat cu hainele

Fondatoarea unei companii de curățenie este de acord, însă recomandă atenție, având în vedere că lenjeria de pat este mai mare decât hainele și că poate să se încurce. Nu este bine să speli împreună haine și lenjerie de pat care au materiale diferite.

De exemplu, lenjeria de pat din bumbac și fețele de pernă din mătase trebuie spălate la temperaturi diferite. Atenție sporită și la hainele care au multe detalii sau cele din materiale grele care pot agăța țesăturile delicate.

Specialiștii recomandă ca anumite articole de pat să fie spălate separat, cum ar fi fețele de pernă, care au nevoie de o curățare profundă, fără a fi amestecate cu alte tipuri de materiale.

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