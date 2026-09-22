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La câte grade se spală prosoapele și lenjeria de pat. Temperatura recomandată pentru o curățare corectă

Prosoapele și lenjeria de pat sunt printre textilele pe care le folosim cel mai des, iar simpla lor introducere în mașina de spălat nu garantează întotdeauna o curățare corespunzătoare.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Marti, 22 Septembrie 2026, 15:04 | Actualizat Marti, 22 Septembrie 2026, 16:10
La câte grade se spală prosoapele și lenjeria de pat | Profimediaimages.ro
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Temperatura apei, detergentul, tipul materialului și indicațiile de pe etichetă sunt importante atunci când alegem programul de spălare.

Deși 30 sau 40 de grade Celsius sunt suficiente pentru multe haine purtate zilnic, în cazul prosoapelor și al anumitor lenjerii de pat poate fi indicată o temperatură mai ridicată, dacă materialul permite acest lucru.

La câte grade se spală prosoapele

Pentru prosoapele rezistente din bumbac, 60 de grade Celsius este o temperatură folosită frecvent atunci când este necesară o igienizare mai riguroasă și eticheta produsului permite spălarea la această temperatură.

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Prosoapele intră în contact direct și repetat cu pielea și absorb multă apă. Dacă sunt lăsate umede după utilizare, condițiile pot favoriza multiplicarea microorganismelor.

Potrivit www.nhs.uk, atunci când există un risc mai ridicat de transmitere a infecțiilor, spălarea la 60°C sau mai mult, folosind un detergent pe bază de înălbitor, poate contribui la reducerea contaminării textilelor.

Asta nu înseamnă însă că fiecare prosop trebuie spălat obligatoriu la 60°C după fiecare utilizare.

Pentru prosoapele colorate, delicate sau pentru cele pentru care producătorul indică o temperatură mai scăzută, trebuie respectată eticheta. Unele materiale pot fi spălate eficient la 40°C cu un detergent adecvat.

Dar lenjeria de pat? 40 sau 60 de grade?

Și în cazul lenjeriei de pat răspunsul depinde de material, culoare și situație.

Cearșafurile și fețele de pernă din bumbac rezistent pot permite spălarea la 60°C. Temperatura poate fi utilă în special atunci când este nevoie de o igienizare mai atentă.

În schimb, anumite țesături sintetice, colorate intens sau delicate pot necesita programe la 30°C sau 40°C.

De aceea, primul lucru care trebuie verificat înainte de alegerea temperaturii este simbolul de spălare de pe etichetă.

Potrivit www.cleaninginstitute.org, alegerea temperaturii trebuie făcută ținând cont de material, de gradul de murdărie și de instrucțiunile de îngrijire ale produsului.

Când este recomandată spălarea la 60 de grade

Temperatura de 60°C poate fi luată în calcul pentru textilele rezistente atunci când există motive pentru o igienizare mai riguroasă.

De exemplu, în cazul în care în casă există o persoană bolnavă, prosoapele, lenjeria și alte textile care pot fi contaminate trebuie manipulate și spălate cu mai multă atenție.

Potrivit www.nhs.uk, în situațiile în care există risc de transmitere a unei infecții, articolele contaminate pot fi spălate separat, la cea mai ridicată temperatură permisă de material.

Totuși, temperatura nu acționează singură. Detergentul, acțiunea mecanică a mașinii de spălat, clătirea și uscarea contribuie, la rândul lor, la procesul de curățare.

Spălarea la 40 de grade este suficientă?

Pentru textilele obișnuite, care nu sunt foarte murdare și nu prezintă un risc special de contaminare, 40°C poate fi o temperatură adecvată, dacă aceasta este compatibilă cu instrucțiunile producătorului și este folosit un detergent potrivit.

Programele la temperaturi mai scăzute au și avantajul unui consum mai mic de energie.

Potrivit www.energysavingtrust.org.uk, spălarea hainelor la 30°C, atunci când acest lucru este posibil, reduce energia necesară încălzirii apei.

Pentru prosoape și lenjerii trebuie însă găsit echilibrul dintre protejarea materialului, consumul de energie și nivelul de igienă necesar.

De ce nu trebuie ignorată eticheta

Chiar dacă regula „prosoapele și lenjeria se spală la 60°C” este foarte răspândită, nu poate fi aplicată tuturor textilelor.

Simbolul cu un recipient cu apă și un număr indică temperatura maximă la care articolul poate fi spălat în condiții normale.

Dacă pe etichetă apare 40°C, materialul nu ar trebui spălat automat la 60°C doar pentru că este vorba despre un prosop sau un cearșaf.

Temperaturile prea ridicate pot afecta anumite fibre, pot contribui la decolorare și pot scurta durata de utilizare a textilelor.

Cât de des ar trebui schimbată lenjeria de pat

Temperatura nu este singurul lucru important. Contează și cât de des sunt schimbate și spălate textilele.

În timpul somnului, lenjeria intră în contact cu transpirația, sebumul, celulele moarte ale pielii și alte reziduuri.

În general, cearșafurile și fețele de pernă pot fi spălate aproximativ o dată pe săptămână, mai ales dacă sunt folosite în fiecare noapte.

Frecvența poate fi crescută în anumite situații, de exemplu dacă o persoană transpiră abundent, doarme împreună cu animalul de companie sau este bolnavă.

Cât de des se spală prosoapele

Nici prosoapele nu trebuie lăsate perioade foarte lungi între spălări.

Pentru că absorb apă după fiecare utilizare, este important să fie lăsate să se usuce complet și să nu rămână mototolite sau umede într-un coș ori pe podeaua băii.

Un prosop care rămâne umed timp îndelungat poate dezvolta inclusiv acel miros neplăcut care nu dispare întotdeauna prin simpla uscare.

Prosoapele de baie folosite individual pot fi spălate după câteva utilizări, iar cele care rămân umede, sunt folosite de mai multe persoane sau sunt vizibil murdare trebuie schimbate mai des.

O greșeală frecventă: prea mult detergent

Mai mult detergent nu înseamnă automat prosoape sau cearșafuri mai curate.

O cantitate excesivă poate fi mai greu de îndepărtat la clătire și poate lăsa reziduuri în fibre.

Doza corectă depinde de detergent, dimensiunea încărcăturii, gradul de murdărie și duritatea apei, motiv pentru care este indicată respectarea instrucțiunilor de pe ambalaj.

Nici supraîncărcarea mașinii nu ajută. Textilele au nevoie de suficient spațiu pentru ca apa și detergentul să circule printre ele.

De ce este important ca prosoapele și lenjeria să fie uscate complet

Procesul nu se termină atunci când mașina de spălat s-a oprit.

Textilele trebuie scoase din mașină cât mai curând și uscate complet înainte de a fi împăturite și depozitate.

Păstrarea lor umede pentru perioade îndelungate poate favoriza apariția mirosurilor neplăcute și dezvoltarea microorganismelor.

Așadar, 40°C sau 60°C?

Nu există o singură temperatură potrivită pentru toate prosoapele și toate lenjeriile de pat.

60°C poate fi o alegere potrivită pentru prosoapele și lenjeriile rezistente, în special atunci când este nevoie de o igienizare mai riguroasă și eticheta permite această temperatură.

40°C poate fi suficient pentru spălarea obișnuită a multor textile, folosind detergentul potrivit și respectând instrucțiunile producătorului.

Iar pentru materialele delicate poate fi necesară o temperatură și mai mică.

Regula cea mai sigură rămâne simplă: verifică întotdeauna eticheta înainte de spălare și folosește cea mai ridicată temperatură potrivită situației, fără a depăși temperatura maximă recomandată pentru material.

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