Cum și cât trebuie spălate gecile de iarnă. Regula de aur atunci când le pui la mașina de spălat

Iată cât de des trebuie spălate gecile de iarnă, dar și cum le cureți corect!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 16 Martie 2026, 11:15 | Actualizat Vineri, 13 Martie 2026, 14:53
Dacă nu ai vărsat conținutul ceștii de cafea pe tine în drum spre serviciu, sunt șanse mari să nu te fi gândit cum să îți speli haina de iarnă. Desigur, o scuturi de zăpadă sau o pui la uscat, însă curățatul gecii groase de iarnă nu este, cel mai probabil, o prioritate.

Potrivit unui sondaj realizat de retailerul Hammonds, cei mai mulți oameni nu își spală niciodată hainele de iarnă. Iar în Regatul Unit, aproape 40% dintre respondenți își spală gecile groase o dată pe an sau chiar mai rar, notează rd.com.

Deși unele haine sunt suficient de rezistente, cele mai multe ar avea nevoie, din când în când, să fie curățate.

Cât de des ar trebui spălate hainele groase de iarnă, de fapt

Jill Roberts, profesor de microbiologie de la University of South Florida College of Public Health, și Linsey Morgan, proprietara serviciului de spălătorie Linsey’s Laundry, au explicat cum, dar și cât de des ar trebui spălate hainele groase de iarnă.

Pentru Linsey Morgan, o dată pe sezon este un reper bun. Aceasta a explicat că este ideal să cureți gecile groase la finalul iernii „astfel încât ele să fie depozitate curate”. Totuși, haina poate fi spălată mai des dacă prezintă pete de murdărie, miroase urât sau dacă transpiri în ea.

În ceea ce privește germenii, profesul de microbiologie a afirmat că materialele textile pot păstra, pentru o perioadă, microorganisme, însă ele nu susțin dezvoltarea lor.

„Bacteriile și virusurile au nevoie de nutrienți, la fel ca noi, iar hainele nu le oferă asta”, a explicat el, potrivit sursei citate mai sus.

Care este cea mai bună metodă de curățare a gecilor de iarnă

Metoda de curățare depinde de materialul articolului vestimentar. Dacă în cazul unui tricou poate acest aspect nu contează așa mult, ei bine, atunci când vine vorba de gecile de iarnă, este important să se verifice eticheta și să se respecte specificațiile de îngrijire.

Dacă alegi să o speli acasă, Jill Roberts recomandă uscarea hainelor groase la aer, în soare, deoarece expunerea la lumina soarelui poate distruge bacteriile și virusurile.

Indiferent de material, trebuie să închizi fermoarul gecii înainte de a o pune la spălat și să o întorci pe dos pentru a proteja materialul.

Gecile cu puf se spală la program delicat, cu detergent special și apă rece. În cazul în care alegi uscătorul de haine, setează-l la temperatură mică și adaugă mingi de tenis în interior pentru a reda volumul pufului.

În schimb, hainele din fleece se spală cu detergent obișnuit și apă rece. Ele pot fi uscate la aer sau la temperatură mică în uscător, potrivit rd.com.

Important de notat este că lâna nu se pune niciodată în uscător, ci se lasă să se usuce la aer.

Cea mai mare greșeală atunci când speli haina de iarnă

Cea mai mare greșeală atunci când speli hainele groase este să nu respecți indicațiile de pe etichetă. Trebuie să știi că apa rece nu omoară germenii. În schimb, apa caldă distruge microbii. Dacă vrei o haină complet dezinfectată, curățarea chimică este cea mai sigură variantă.

Alte sfaturi pentru a menține hainele groase curate

Curăță petele local, dacă este necesar.

Alege să speli culorile similare împreună. Nu spăla haina alături de prosoape, deoarece lasă scame.

Golește buzunarele înainte de spălare.

Întoarcerea pe dos a gecii protejează materialul de căldură și frecare și menține culoarea intensă cât mai mult timp.

