Popcornul este una dintre gustările preferate de multe persoane, mai ales atunci când urmăresc un film sau simt nevoia să ronțăie ceva între mese. Deși este asociat adesea cu produsele de tip fast-food, acesta poate avea și beneficii pentru organism, dacă este preparat corespunzător. Fiind un aliment din categoria cerealelor integrale, popcornul conține fibre și poate face parte dintr-o alimentație echilibrată. Totuși, cantitatea consumată și ingredientele folosite la preparare pot face diferența dintre o gustare potrivită și una mai puțin sănătoasă.

Cât popcorn poți mânca într-o zi fără să exagerezi | pexels

Potrivit American Heart Association, trei căni de popcorn simplu, preparat cu aer cald și fără adaos de sare, reprezintă echivalentul unei porții de cereale integrale.

Organizația recomandă includerea cerealelor integrale în alimentația zilnică, datorită aportului de fibre și nutrienți.

Cât popcorn este recomandat să consumăm într-o zi

Potrivit specialiștilor, o porție de aproximativ trei căni de popcorn simplu poate fi o alegere potrivită pentru o gustare. Acest lucru nu înseamnă însă că există o limită universală de trei căni pe zi. Necesarul alimentar diferă în funcție de vârstă, nivelul de activitate fizică și nevoile fiecărei persoane. De asemenea, trebuie luat în calcul și consumul celorlalte alimente din aceeași categorie pe parcursul zilei.

Articolul continuă după reclamă

Fibrele din cerealele integrale contribuie la buna funcționare a digestiei și pot ajuta la menținerea senzației de sațietate.

În plus, potrivit American Heart Association, consumul regulat de cereale integrale, în cadrul unei alimentații echilibrate, este asociat cu beneficii pentru sănătatea cardiovasculară.

Care este diferența dintre popcornul făcut acasă și cel din comerț

Modul de preparare influențează foarte mult valoarea nutritivă a popcornului. Varianta pregătită acasă, fără ulei sau cu o cantitate mică de ulei, este de regulă o alegere mai potrivită decât cea încărcată cu unt, sare sau alte ingrediente.

Popcornul simplu are avantajul că oferă fibre și poate reprezenta o gustare sățioasă, fără un aport foarte mare de calorii. În schimb, atunci când sunt adăugate cantități generoase de unt, ulei, sare sau diverse arome, valoarea calorică și cantitatea de grăsimi saturate ori sodiu pot crește considerabil.

Popcornul cumpărat din magazine sau cel servit la cinema poate conține ingrediente suplimentare care îl transformă într-o gustare mult mai consistentă din punct de vedere caloric. Din acest motiv, este recomandat să verificăm eticheta produselor și să fim atenți la cantitatea de sare și grăsimi saturate.

O alternativă este prepararea popcornului acasă, folosind puțin ulei de măsline și condimente precum boiaua, rozmarinul sau alte plante aromatice. Astfel, gustarea poate căpăta mai multă savoare fără să fie nevoie de cantități mari de unt sau sare.

Cât popcorn pot mânca cei mici și la ce trebuie să fie atenți părinții

În cazul copiilor, lucrurile trebuie privite cu și mai multă atenție. Porțiile nu ar trebui stabilite după recomandările destinate adulților, ci adaptate vârstei, apetitului și necesarului alimentar al fiecărui copil.

Un aspect important ține însă de siguranță. Potrivit recomandărilor Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite (CDC), popcornul nu trebuie oferit copiilor mai mici de patru ani, deoarece reprezintă un risc de înec. Textura și forma boabelor expandate pot îngreuna mestecarea și înghițirea în siguranță.

După această vârstă, părinții ar trebui să ofere porții potrivite, să supravegheze copiii în timpul mesei și să evite variantele cu foarte multă sare, unt sau alte adaosuri.

Citește și: O femeie a vrut să-și cumpere o pungă de popcorn de la supermarket și a avut parte de surpriza vieții ei. Ce a găsit în interior