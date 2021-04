(P) Cinci modele de genți perfecte pentru vara lui 2021

De fapt, nici nu mai era nevoie să răspundem noi la această întrebare, pentru că orice demnă reprezentantă a sexului frumos a intuit deja răspunsul. Și, la fel de adevărat este că fiecare doamnă sau domnișoară are măcar un astfel de accesoriu în dulapul de acasă. Dar, ca să fim sinceri până la capăt, oricât ai fi de puțin interesată de acest domeniu fantastic al modei, măcar de curiozitate ai vrea să afli care sunt modelele de genți de damă care se poartă în această vară. Mai ales în condițiile speciale în care trăim, și care și-au pus amprenta parcă asupra tuturor domeniilor. Și nici industria modei nu a fost ocolită de aceste schimbări. Dar, destul! Hai să descoperi, alături de noi, cinci modele de genți care, potrivit specialiștilor în domeniu, se dovedesc a fi perfecte pentru vara care mai are puțin și începe.

Geanta plic

Pe undeva prin dulapul tău se mai găsește o geantă plic, pe care ai folosit-o la un eveniment special din viața ta și apoi ai ”uitat-o” acolo? Este timpul să o readuci în prim plan, pentru că specialiștii în fashion susțin că este unul dintre modelele de genți care vor fi în vogă în această vară. De altfel, dacă analizezi un pic ținutele marilor creatori de modă, observi o ușoară obsesie să-i zicem pentru geanta plic, pe care o accesorizează ținutelor sport și/sau casual, ca să nu mai amintim de ocaziile speciale. În plus, acel model de plic încăpător, în culori cât mai vii, se dovedește o alegere inspirată atunci când vine vorba de completarea chic a unei ținute de zi cu zi. Cu siguranță nu vei trece neobservată, așa că ieși puțin din tipare cu un astfel de model de geantă. Din fericire, pe Manier.ro ai parte de o ofertă generoasă de astfel de accesorii, pentru ca tu să găsești geanta perfectă. De asemenea, nu uita că în garderoba ta trebuie să se regăsească în mod obligatoriu și un plic elegant, pentru atunci când participi la un eveniment special.

Geanta over-sized

La începutul anilor 2000, gențile de dimensiuni mari erau ”pe val”, pentru ca mai apoi să cadă într-un con de umbră. Pentru vara anului 2021, se pare că marii creatori de modă au redescoperit cuvântul ”mare”, pe care l-au transpus în… genți. Altfel spus, acele genți supradimensionate din anii 2000 sunt din nou în tendințe, iar vara aceasta devin un accesoriu care nu are voie să îți lipsească. Ce-i drept, nu se potrivesc prea bine cu o ținută elegantă, dar pentru urmașele Evei care preferă stilul casual sau lejer, sunt perfecte. Chiar și stilul office pare că nu respinge acest model de geantă, așa că o poți integra cu succes în ținuta ta. În schimb, sunt de-a dreptul perfecte atunci când vrei să ieși la o plimbare relaxantă, după ce ai încheiat o zi grea la serviciu. Nu știi ce să alegi? Nicio problemă, te mai ajutăm cu o mică indicație: îndreaptă-ți atenția către genti Manier, unde calitatea este la superlative.

Geanta din plasă

Vara este sezonul în care ne simțim cel mai bine, pentru că avem de a face cu ținute lejere, care ne lasă parcă să respirăm în voie. Este cel mai bun moment să ieși în aer liber, să mergi la un picnic cu persoana iubită, să te plimbi de mână pe malul apei și altele asemănătoare. Asta nu înseamnă că trebuie să renunți însă la un look perfect, de fiecare dată. Din contră, sunt de părere specialiștii, trebuie să ai grijă ca ținuta ta să fie pur și simplu perfectă, chiar dacă este ceva lejer. În aceste condiții, geanta de tip plasă este ma mult decât indicată. Încearcă și tu să vezi cum ți se pare, și deja în mintea ta au început să se contureze câteva idei de ținute unde acest model de geantă să fie pur și simplu perfectă.

Geanta crossbody

Dacă ar fi să aleagă un model de geantă care să se identifice cel mai bine cu anul 2021, majoritatea creatorilor de modă ar răspunde, fără ezitare, că ar miza pe crossbody. Mai mult chiar, se pare că și anii următori vor fi dominați tot de acest model de geantă, și este și normal dacă stai și analizezi un pic lucrurile ”la rece”. De altfel, și reprezentantele sexului frumos se declară de-a dreptul cucerite de acest model de geantă, și îți vom explica, pe scurt, și de ce: sunt practice, ușor de purtat, și se potrivesc pentru aproape toate tipurile de vestimentație pe care ți-ai putea-o alege. Astfel, sunt de părere specialiștii, gențile crossbody se potrivesc de minune la o rochie sport, la una vaporoasă de vară, la un outfit format din tricou și pantaloni scurți, ba chiar și la o rochie elegantă, unde se recomandă totuși să porți geanta pe un singur umăr. Caută imagini cu acest model de geantă și vezi dacă nu cumva ai găsit acel ”ceva” care să te facă să ieși din tipare în această vară.

Alege ce ți se potrivește

Acestea au fost, potrivit specialiștilor în domeniu, cele cinci modele de genți perfecte pentru vara lui 2021. Evident, le poți alege pe aceastea, sau pe oricare altele care consideri că ți se potrivesc mai bine. Nu de puține ori am observant ținute spectaculoase, care nu urmau aproape deloc tendințele modei din acel an. Alegerea îți aparține numai ție, dar nu uita: oricum ar fi, vara acestui an trebuie să fie una cu adevărat specială, așa că nu este deloc locul pentru ținute sau accesorii terne, care nu ies cu nimic în evidență. Prin urmare, măcar acum fă un efort și lasă deoparte unele prejudecăți și adu mai multă culoare și mai mult curaj în ținutele tale. Nu uita să îți alegi și geanta potrivită, și totul va fi bine!