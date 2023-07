De ce să nu lași niciodată acest obiect pe masă în timpul nopții. Greșelile banale la care Lidia Fecioru ne spune să luăm aminte

Bioenergoterapeutul atrage atenția că felul în care obișnuiești să îți organizezi locuința îți poate influența atât starea de spirit, cât și bunăstarea întregii case. Află din rândurile de mai jos despre ce este vorba!

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY