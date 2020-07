4 motive pentru a tine banii la comun cu partenerul de viata

Sa aveti banii intr-un cont comun arata transparenta totala din partea ambilor parteneri. Astfel, veniturile sunt vizibile si nicio cheltuiala nu va fi ascunsa, asa ca nu vor exista minciuni in gestionarea finantelor personale. Astfel, cand totul este la vedere, increderea dintre voi doi creste, iar relatia va fi, categoric, mai solida decat atunci cand fiecare era mai individualist.

Mai mult decat atat, este dovedit ca transparenta si increderea ajuta cuplurile sa isi consolideze relatia pe termen lung, ceea ce atrage, dupa sine, armonie si initiativa pentru a face lucruri importante impreuna.

2. Gestionezi mai bine bugetul

Cand salariile voastre sunt puse in acelasi loc, ai o imagine clara asupra lucrurilor pe care se duc banii. Astfel, este simplu sa gestionezi eficient bugetul pentru a acoperi cheltuielile necesare luna de luna si pentru a reusi sa economisiti. In plus, datorita faptului ca puteti vedea ritmul de cheltuire in contul comun, veti putea lua decizii intelepte privind stilul de viata si chiar face ajustarile necesare pentru a avea o relatie fericita. De multe ori, partea financiara devine un motiv de cearta sau chiar de despartire, de aceea, daca banii sunt insuficienti, verificati si tipurile de imprumuturi nebancare pentru a scapa de datorii si, bineinteles, pentru a va salva relatia.

3. Ajuta in atingerea scopurilor comune