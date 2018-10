5 obiecte de mobilier necesare în camera copilului în primii ani de viață

Achizitionarea pieselor de mobilier potrivite pentru camera copilului reprezinta modalitatea prin care parintii isi manifesta grija pentru pitic inca din primele luni de viata. Dincolo de estetica produselor, parintii trebuie sa ia in calcul si functionalitatea mobilierului, mai exact, care sunt piesele esentiale de care este nevoie in camera copilului. Iata care sunt recomandarile noastre!

Top 5 obiecte de mobilier importante pentru camera copilului

Amenajarea camerei copilului este una dintre cele mai placute activitati pentru parinti. Tentati de multitudinea de produse disponibile pe piata, parintii cumpara de multe ori si obiecte care nu folosesc in prezent copilului. Pentru a te ajuta sa alegi cele mai indicate produse, dar si pentru a economisi timp si bani, iti oferim cateva idei pentru obiectele de mobilier necesare in camera copilului.

Patutul. Este obiectul de mobilier esential in camera copilului. Si chiar daca ai spune ca in primele luni doarme mai mult in camera voastra, a parintilor, este important sa il obisnuiesti de mic cu propriul lui spatiu de dormit. Materialele din care sunt confectionate patururile sunt variata, insa este important sa il alegi pe cel mai practic. Seria de patuturi din lemn pentru copii iti pune la dispozitie patuturi care sunt folositoare mai multi ani la rand, mai ales ca multe dintre ele se adapteaza in functie de varsta, greutate si inaltime. Cel mai important este sa alegi salteaua potrivita, care sa ii asigure piticului un somn linistit si odihnitor.

Masa de schimbat. In primele luni de viata, atunci cand nici conditia fizica a mamicii nu este refacuta complet este foarte important sa iti usurezi cat mai mult activitatile. Masa de schimbat in primul rand este un ajutor pentru tine, ca mamica, insa si un loc confortabil pentru bebelus. Pernele sunt moi si confortabile, asigurandu-i celui mic confortul de care au nevoie. Este indicat ca, masuta de schimbat sa fie una incorporata cu rafturi si sertare, care sa te ajute ulterior, dupa ce va creste cel mic, sa depozitezi lucruri.

Sifonier. Piticul tau cu siguranta va avea mai multe haine decat toata familia la un loc. Chiar daca este inca mic, amenajeaza-i camera cu un sifonier, care sa ii fie util multi ani. Care sa contina spatii de depozitare suficiente pentru hainute, incaltaminte si accesorii. De asemenea, nu uita nici de spatiile de depozitare speciale pentru jucarii. Acestea nu trebuie sa lipseasca din camera copilului.

Fotoliu pentru alaptare. Pentru a te asigura ca il alaptezi corect, fii sigura ca ai ales un loc confortabil in care sa stai. Fotoliul de alaptare este special creat pentru confortul mamicilor, care isi doresc un mediu optim pentru masa copilului. Nu este obligatoriu sa il depozitezi in camera copilului, insa este important sa il achizitionezi, mai ales in primele luni de viata ale bebelusului.

Accesorii. Bineinteles ca nu putem vorbi inca despre decoratiuni sofisticate, copilul fiind prea mic si neintelegand ce se afla in jurul lui. Cand spunem accesorii ne referim la un suport de etajera care poate fi montat pe un perete, pentru un spatiu suplimentar, un covor pentru a suplimenta gradul de confort sau o lampa de veghe care sa ii vegheze somnul.