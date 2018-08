Aceasta este rugăciunea pe care trebuie să o spui în fiecare seară, înainte de culcare, pentru a te curăţa de toate păcatele zilei

Zilele noastre sunt lungi, obositoare, din ce în ce mai stresante. Ca să ne putem duce la bun sfârşit toate sarcinile de la serviciu şi de acasă, facem, de multe ori, greşeli mai mari sau mai mici. Spune aceată rugăciune în fiecare seară, înainte de culcare, pentru a-ţi curăţa sufletul de păcatele pe care l-ai comis în timpul zilei.

Rugaciunea intaia a Sfantului Macarie cel Mare catre Dumnezeu Tatal:

"Dumnezeule cel vesnice si Imparate a toata faptura, Cela ce m-ai invrednicit a ajunge pana in acest ceas, iarta-mi pacatele ce am facut in aceasta zi: cu lucrul, cu cuvantul, si cu gandul, si curateste, Doamne, smeritul meu suflet, de toata intinaciunea trupului si a sufletului. Si-mi da, Doamne, in aceasta noapte, a trece somnul in pace, ca sculandu-ma din ticalosul meu asternut, bine sa plac Preasfantului Tau nume, in toate zilele vietii mele, si-mi ajuta cu harul Tau sa calc pe vrajmasii cei ce se lupta cu mine, pe cei trupesti si pe cei fara de trup. Izbaveste-ma Doamne de gandurile cele desarte, care ma intineaza si de poftele cele rele, ca a Ta este imparatia, puterea si slava, a Tatalui si a Fiului si a Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin."