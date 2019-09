Bibliografia obligatorie școlară nu impune eforturi financiare mari dacă știi de unde să o cumperi

PrintreCarti.ro este dincolo de orice un loc in care dragostea pentru lectura conteaza. Este locul pe care il aleg iubitorii de carte tiparita, cei pentru care mirosul de tipar nu poate fi egalat, iar sentimentul asigurat de momentul in care se intoarce o fila nu poate fi inlocuit de niciun alt format de carte.

Un anticariat de carte veche si din perioada recenta, magazinul online a reusit sa se impuna in fata altor competitori si sa adune in acelasi loc impatimitii de lectura din toata tara.

Oferind carti de citit din absolut toate domeniile, PrintreCarti se remarca prin stocul impresionant pe care il pune la dispozitia clientilor sai – zeci de mii de titluri care pot multumi si cel mai analitic si pretentios impatimit de lectura.

Frumos si eficient asezate pe rafturile virtuale, cartile care descriu universul uman in variante dintre cele mai diferite, ii asteapta pe cei care le vor citi pentru a-i conduce pe taramuri create sa relaxeze absolut sau in nebunescul nefiresc al unei lumi abstracte. De astfel, inclusiv bibliografia scolara recomandata la inceputul unui an de studiu, urmareste sa poarte elevii printre nuante diferite, pentru a-i forma si a-i ajuta sa se bucure de o cultura diversa.

Bibliografia scolara nu este gandita sa limiteze elevul

Foarte adevarat, cartile recomandate de citit intr-un an scolar include un numar de titluri, insa nimic nu-i opreste pe copiii care studiaza sa citeasca in plus. Dimpotriva! Sa patrunda in lumea creata de marii scriitori si sa inteleaga marile capodopere ale lumii ii va ajuta infinit pe tot parcursul vietii.

Bunaoara, Esenin. Poetul naturii rusesti a fost si inca este citit cu nesat de cand a publicat „Micul Univers”, in 1914. A impresionat-o pe imparateasa Rusiei si, de atunci”, continua sa prinda cu versurile sale mai multi si mai multi cititori. „Toti suntem vremelnici pentru veci/ Rar ning fagii frunzele desarte… Binecuvantat sa fie deci/ Ca traiesc si ca ma duc spre moarte. (Nu regret, Nu ma jelesc, Nu strig)”.

O alta carte care merita sa fie citita extra bibliografie scolara este „Inteligenta Emotionala”, in care Daniel Goleman a analizat intr-un mod magistral importanta emotiilor in dezvoltarea personalitatii umane.

Sunt doar doua idei pentru lectura suplimentara si nu exclud bibliografia scolara obligatorie, carti prezente in oferta anticariatului online PrintreCarti.ro in cea mai mare majoritate si incluse in categoriile scolare necesar de studiat: