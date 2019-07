Calendar ortodox 25 iulie 2019. Ce sfântă este cinstită, cui spui „La mulți ani!”

Biserica Ortodoxă face joi, 25 iulie, cinstirea Adormirii Sfintei Ana. Sfânta Ana a fost mama Fecioarei Maria și bunica Mântuitorului Iisus Hristos.

Potrivit calendar ortodox, Adormirea Maicii domnului este cinstit[ annual pe data de 25 iulie. Sfânta Ana provenea din neamul lui Aaron, fiind fiica Mariei și a preotului Ioachim. Aceștia au trăit în timpul reginei Cleopatra a Egiptului (69-30 î.Hr.).

Ana și Ioachim i-au dat viață Fecioarei Maria, astfel cei doi fiind bunicii de trup ai Mântuitorului Iisus Hristos. După moartea soțului, Sf Ana s-a dus împreună cu Maria, fiica sa, la templul din Ierusalim unde au rămas până la sfârșitul zilelor în rugăciune, post și fapte bune.

Pe tot parcursul vieții, Sfânta Ana a făcut fapte bune și a așteptat ca promisiunea lui Dumnezeu să se îndeplinească. La vârsta de 69 de ani trece în neființă alături de Dumnezeu, la ceruri.

Scrierile creștine menționează că Fecioara Maria rămâne orfană de ambii părinți la doar 11 ani, vreme în care se afla la Templu.

Calendar ortodox 25 iulie 2019. Tropar la Adormirea Sfintei Ana: „Pe Ceea ce a născut Viață, în pântece o ai purtat, pe Curată Maica lui, Dumnezeu, de Dumnezeu Gânditoare, Sfântă Ana. Pentru această, acum la primirea cerească, unde este locașul celor ce se veselesc întru slavă, bucurându-te acum te-ai mutat; cere pentru cei ce te cinstesc pe ține cu dragoste, iertare de greșeli, pururea fericită. Sfântă Ana, mamă Maicii Domnului, este socotită ocrotitoarea copiilor și a maternității, căci ea a zămislit la bătrânețe, după multe rugăciuni, lacrimi și post.”

Ce nume se sărbătoresc de Sfânta Ana

Numele Ana este unul dintre cele mai răspândite la noi în țară. Așa cum Ioachim nu are corespondent feminin, nici Ana nu are corespondent masculuin.

De la numele Ana s-au format şi nume derivate, ca Aneta şi Anca (Ancuţa), sau compuse, ca Mariana, Ana-Maria, Anabela etc. Diminutivele sunt destul de numeroase: Anişoara, Anica, Anita, Anuţa, dar şi, sub influenţa occidentală, Ani sau Anita.

Calendar ortodox 25 iulie. Rugăciune către Sf Ana

”Într-un moment de durere, Sfantă Ana, mamă Sfintei Fecioare Măria, eu vin acum la tine cu speranța că mă vei ajută și cu inimă plină de venerație. Tu ești o făptură preiubită de credincioși, și mai ales de femei, pentru că, datorită sfințeniei vieții tale ai fost aleasă de Dumnezeu să fii vrednică, să fii mamă Sfintei Fecioare Măria, care este binecuvantată între toate femeile și Născătoare de Dumnezeu.

Plini de încredere și de venerație pentru minunatele haruri pe care le-ai primit, te rog, o milostivă Sfantă Ana, să binevoiești a mă primi în grupul celor pe care-i ocrotești în mod deosebit.

Ia-mă sub puternică ta pază și dobândește-mi de la Dumnezeu harul să pot avea o căsnicie fericită, pană la adânci bătranete, să am copii și să mă aperi de necazul nerodirii. Ajută-mă să mă bucur de acele virtuți cu care tu ai fost inzestrată din plin. Ajută-mă să-mi recunosc greșelile, să le plâng cu amar, să am o iubire inflăcărată fată de Iisus și de Măria și să pot fi de folos semenilor necăjiti din prejmă mea. Vreau să pot dărui și eu săracilor așa cum ai făcut tu și blândul Ioachim, soțul tău.

Ferește-mă în viată Prea Sfantă Ana de orice primejdie trupească și sufletească și să fii langă mine în clipele de boală, de necaz și de primejdie, pană la sfârșitul vieții mele. Cu ajutorul tău vreau să ajung la cer, unde s-o pot lăuda impreună cu ține, pe Fecioară Măria, fiică ta”.

