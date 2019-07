Calendar ortodox august 2019. Cele mai importante sărbători și rugăciuni din luna lui Gustar

Sărbătorile religioase sunt foarte importante în viețile credincioșilor, iar în luna august întâlnim trei praznice împărătești marcate în calendar ortodox 2019 cu cruce roșie. Află ce rugăciuni trebuie să rostești în luna lui Gustar.

Sărbători religioase din calendar ortodox august 2019 și rugăciunile praznicelor împărătești din luna Lui Gustar. De menționat este că primele două săptămâni din luna august sunt zile de post pentru cinstirea Adormirii Maicii Domnului.

Calendar ortodox 6 august. Schimbarea la Față a Domnului

Sărbătoarea schimbării la Față a Domnului este cunoscută în popor și sub denumirea de Probijenia. Această sărbătoare se cinstește anual pe data de 6 august.

Scrierile creștine spun că la schimbarea la Față a Domnului, Hristos își arată chipul de slavă celor trei ucenici pentru a-l urma. Aceștia s-au speriat deoarece știau că nimeni nu poate să-l vadă pe Dumnezeu și să fie viu. Iisus le-a poruncit să păstreze secretul până după primirea patimilor, moartea și învierea Sa din morți.

Rugăciune la cinstirea schimării la Față a Domnului: ”Doamne Iisuse Hristoase mă rog Ție în această zi de mare sărbătoare. Tu, care Te-ai Schimbat la Față în prezența ucenicilor Tăi : Petru , Iacov și Ioan, aleși de Tine să te însoțească pe Muntele Tabor, și Le-ai arătat lor că slava Ta se poate revărsa ca un mir asupra lumii, care să ne binecuvânteze viața de fiecare zi. La ceas de mare sărbătoare te rog, Doamne Iisuse, Tu care ești cu adevărat Raza tatălui Tău, trimite asupra mea o rază din strălucitoarea Ta lumină ca ea să mă călăuzească în clipele de supărare, când grijile mă sufocă, când nu mai am spor în munca mea, când dușmanii mă pândesc sau când boala mă învăluie fără să știu. Schimbarea Ta la Față să mă ajute și pe mine, păcătosul, să găsesc drumul luminos de care am atâta nevoie, iar sufletul meu împietrit de necazuri să se elibereze de supărare și de spaima că viața mea va fi în continuare un coșmar. Ajută-mă Doamne Hristoase să mi se împlinească și marea mea dorință ....Ajută-mă în acest moment de cumpănă din viața mea și arată-mi drumul care să-mi schimbe cursul vieții, să nu mai am parte de întuneric, de pagubă, de boală și de răzbunarea dușmanilor adunați în jurul meu ca într-o șerpărie”. Amin.

Calendar ortodox 15 august. Adormirea Maicii Domnului

Potrivit tradițiilor Bisericii, Maica Domnului a fost anunțată de cătreun înger că va trece la cele veșnice: "Acestea zice Fiul tău: Vremea este a mută pe maica Mea la Mine. Nu te teme de această, ci primește cuvântul cu bucurie, de vreme ce vii la viață cea nemuritoare“. După ce și-a cerut iertare de la toți apropiații și s-a rugat Lui Dumnezeu, aceasta și-a dat duhul.

Rugaciune la Adormirea Maicii Domnului: „Îngerul întâi stătător din cer a fost trimis să spună Născătoarei de Dumnezeu mutarea ei la cer. Fără de grijă și mai înainte să vestească venirea la ea a Fiului lui Dumnezeu. O, Maică prealăudată a Împăratului cerului și al pământului, a lui Hristos Dumnezeul nostru, Celui nemuritor, Care vietuieste si după moarte. Primeste de la noi, la cinstita Adormirea ta, aceasta rugaciune. Acum si in viata aceasta si, la vremea mortii noastre, scapa-ne de toata nenorocirea si chinul. Și Împaratiei celei ceresti ne invredniceste pe noi păcătoșii.

Preasfântă stăpână, de Dumnezeu Născătoare, depărtează de la noi, păcătoșii și nevrednicii robii tăi, trândăvirea, uitarea, nerecunoțtința, lenevirea și toate gândurile cele rele și viclene, urâte și defăimătoare. Alungă-le de la inimile noastre cele ticăloase și de la sufletele noastre cele întinate și de la mintea noastră cea întunecată.

Bucură-te, Marie, cea plină de har!

Stinge vapaia patimilor noastre si ne ajuta ca neputinciosi santem. Fereste-ne de aducerile aminte, de deprinderile cele viclene si de toate faptele cele rele, din noapte si din zi si ne izbaveste de ele. Ca prebinecuvantat si preamarit este numele tau cel sfant, in cer si pe pamant, in vecii vecilor.” Amin

Calendarul ortodox 29 august. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este ultima sărbătoare din anul bisericesc, pentru că pe 1 septembrie începe noul an potrivit calendar ortodox. Ziua de 29 august este una de post negru. Ni se cere să postim în această zi pentru a nu ne asemăna cu Irod, care în timpul unui ospăț a cerul ca Salomeea să-i ofere capul Sf Ioan Botezătorul, dar și pentrua ne asemăna cu Ioan Botezătorul care a dus o viață plină de înfrânări.

Rugăciune la Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul: “Sfinte Ioane, Înainte-mergătorule, frumuseţea cerului şi bucuria pământului, cel ce prin tăierea capului tău pământul întreg l-ai sfinţit, primind această smerită rugăciune a noastră, izbăveşte-ne din toate nevoile şi ne scoate din chinul ce va să fie, pe noi, cei ce te lăudăm cu credinţă şi nădejde. Ca unul ce stai înaintea scaunului lui Hristos, ajută-ne să-i biruim pe vrăjmaşii văzuţi şi pe cei nevăzuţi. Izbăveşte-ne din tot necazul şi, având îndrăznire către Domnul, fereşte-ne de ispitele acestui veac. Dăruieşte-ne nouă, Sfinte Ioane Proorocule, putere din cer şi, ca unul ce eşti făclie strălucitoare, luminează-ne pe noi, cei ce alergăm la slăvita prăznuire a trecerii tale la Domnul.” Amin!