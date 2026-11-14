Care sunt cele mai stresante evenimente din viața unui om? Un studiu realizat de cercetători arată că până și căsătoria poate provoca mai mult stres decât pierderea locului de muncă.

Unele dintre cele mai importante momente din viață pot veni la pachet cu mult stres, chiar dacă sunt considerate experiențe fericite. Care sunt cele mai dificile momente din viață, potrivit clasamentului.

Cele mai stresante evenimente din viața unui om, potrivit cercetătorilor. Căsătoria, clasată înaintea pierderii locului de muncă

Căsătoria este considerată unul dintre cele mai fericite momente din viața unui om. Cu toate acestea, cercetătorii au inclus-o pe lista evenimentelor care pot provoca un nivel ridicat de stres. Mai mult, într-un clasament realizat de doi psihiatri americani, căsătoria se află înaintea pierderii locului de muncă.

Explicația este legată de schimbările importante pe care le aduce un astfel de eveniment. O nuntă înseamnă mai mult decât o ceremonie. Apar responsabilități noi, decizii luate în doi, schimbări în rutina zilnică și, uneori, presiuni financiare sau familiale.

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Clasamentul face parte dintr-un instrument cunoscut sub numele de Scala Holmes-Rahe, dezvoltat în 1967 de psihiatrii Thomas Holmes și Richard Rahe. Acesta analizează evenimentele importante din viață și punctează nivelul de adaptare pe care îl presupun.

Potrivit cercetării publicate în revista Journal of Psychosomatic Research, chiar și schimbările pozitive pot deveni surse de stres, deoarece obligă o persoană să se adapteze la o nouă situație.

Cum au stabilit cercetătorii care sunt cele mai stresante evenimente din viață

Scala Holmes-Rahe a fost dezvoltată în urma unei cercetări în care Thomas Holmes și Richard Rahe au analizat legătura dintre schimbările importante din viață și starea de sănătate.

Potrivit unei analize publicate în revista medicală Occupational Medicine, cei doi psihiatri au studiat peste 5.000 de dosare medicale și au alcătuit o listă cu 43 de evenimente care pot provoca stres.

Fiecărui eveniment i-a fost atribuit un punctaj, în funcție de nivelul de adaptare pe care îl presupune. Aceste puncte sunt numite „Life Change Units” (LCU), adică unități de schimbare a vieții.

Ideea de la care au pornit cercetătorii este simplă: cu cât o persoană trece prin mai multe schimbări importante într-o perioadă scurtă, cu atât efortul de adaptare poate fi mai mare.

Potrivit publicației, punctajul nu măsoară direct suferința fiecărei persoane, ci nivelul de schimbare asociat, în general, unui anumit eveniment.

Căsătoria este considerată mai stresantă decât pierderea locului de muncă

Unul dintre cele mai surprinzătoare rezultate ale clasamentului este poziția ocupată de căsătorie. Deși este asociată cu bucuria și începutul unei noi etape, aceasta a primit 50 de puncte pe Scala Holmes-Rahe.

Prin comparație, pierderea locului de muncă a primit 47 de puncte. Astfel, în clasamentul original, căsătoria este considerată un eveniment care presupune un efort mai mare de adaptare decât concedierea.

Acest lucru nu înseamnă că o nuntă este mai dificilă decât pierderea unui loc de muncă pentru fiecare persoană. Cercetătorii au luat în calcul schimbările pe care le presupune fiecare eveniment, nu doar emoțiile pozitive sau negative asociate acestuia.

O căsătorie poate aduce schimbări în viața de familie, în buget, în responsabilități și în relația cu apropiații. La rândul ei, pierderea locului de muncă poate afecta stabilitatea financiară, încrederea în sine și planurile de viitor.

Care sunt cele mai stresante evenimente din viața unui om

În clasamentul original realizat de Holmes și Rahe, unele dintre cele mai importante evenimente din viață au primit punctaje foarte mari.

Iată câteva dintre acestea, în ordinea punctajului acordat:

Moartea soțului sau a soției – 100 de puncte.

Divorțul – 73 de puncte.

Separarea de partener – 65 de puncte.

Pedeapsa cu închisoarea – 63 de puncte.

Moartea unui membru apropiat al familiei – 63 de puncte.

O accidentare gravă sau o boală – 53 de puncte.

Căsătoria – 50 de puncte.

Pierderea locului de muncă – 47 de puncte.

Împăcarea cu partenerul – 45 de puncte.

Pensionarea – 45 de puncte.

Schimbări importante în starea de sănătate a unui membru al familiei – 44 de puncte.

Sarcina – 40 de puncte.

Valorile apar în inventarul Holmes-Rahe publicat de American Institute of Stress și în cercetarea originală din 1967.

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