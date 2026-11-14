Tinerii sunt nevoiți să devină adulți fără să fie pregătiți pentru viață. Avertismentul specialiștilor despre noua generație

Experții avertizează că tinerii sunt nevoiți să devină adulți fără să fie pregătiți pentru viață, fără să învețe abilități esențiale.

Mulți tineri sunt îngrijorați că nu sunt pregătiți pentru viață | Shutterstock

O nouă tendință îngrijorează experții, după ce au apărut date potrivit cărora tinerii nu știu mai multe abilități importante.

Un sondaj realizat pe un eșantion de aproape 4.000 de adolescenți din Marea Britanie a arătat că mulți dintre ei simt că încheie copilăria fără abilitățile practice, încrederea și sprijinul necesare pentru a se descurca la vârsta adultă, scrie BBC News.

Organizația OnSide a precizat că tinerii solicită tot mai mult ajutor pentru deprinderea abilităților de zi cu zi, de la gestionarea banilor până la planificarea carierei.

Datele sunt susținute și de alte studii, din care reiese o problemă legată de învățarea abilităților necesare pentru viața de adult.

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Tinerii sunt nevoiți să devină adulți fără să fie pregătiți pentru viață

OnSide a descoperit că aproape jumătate dintre tinerii care au participat la sondaj se simt nepregătiți pentru viața de adult. Mulți sunt îngrijorați de viitorul lor, de situația financiară și de provocările maturizării.

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Cel de-al 5-lea raport anual Generation Isolation al organizației, bazat pe un sondaj derulat în rândul a 3.944 de tineri cu vârste între 11 și 18 ani, a scos în evidență faptul că noile generații au nevoie de o susținere mai mare, dar și de abilități practice și a unor experiențe din lumea reală.

Aproape un sfert dintre participanții la sondaj au afirmat că învățarea unor abilități de viață, cum ar fi gestionarea banilor, gătitul și închirierea unei locuințe, i-ar pregăti mai bine pentru viața de adult. Alții au spus că își doresc mai multe oportunități de a încerca lucruri noi și de a avea experiență practică.

Raportul a constatat că tinerii care frecventează cluburile de tineret au șanse mai mari să cunoască oameni noi, să învețe abilități noi și să acumuleze experiențe în afara sălii de clasă.

Ce abilități utile le lipsesc tinerilor

Potrivit lui Laurie Kopp Weingarten, președintele la One-Stop College Counseling, pentru a face loc lecțiilor de programare, robotică și editare video, considerate eesențiale în era digitală, nu mai rămâne timp pentru scrierea de mână sau alte abilități care erau comune acum câțiva ani, scrie Parents.

„Tinerii învață cu siguranță abilități pe care eu nu am avut niciodată ocazia să le învăț. Nici măcar nu aveam tehnologia necesară când creșteam eu pentru a face vreunul dintre aceste lucruri,” susține Kopp Weingarten. „Pierzi unele abilități și le câștigi pe altele.”

Chiar și așa, unele abilități sunt necesare pentru adulți și lipsa lor poate aduce probleme ușor de evitat.

Abilități interpersonale și de comunicare

Comunicarea e o abilitate esențială pe plan profesional și personal, însă profesorii spun că mulți elevi au dificultăți la acest capitol.

„Probabil cel mai grav lucru pe care îl observ e lipsa abilităților de comunicare sau lipsa de încredere atunci când vorbesc cu alții,” spune Kopp Weingarten.

Ea menționează că a observat o schimbare în abilitățile sociale ale copiilor în perioada pandemiei. Însă apariția ecranelor și a tehnologiei a avut, de asemenea, un rol uriaș.

„De multe ori am văzut copii care își trimiteau mesaje deși se aflau în aceeași cameră, în loc să vorbească direct. Se întâmplă foarte des,” susține experta.

Citirea hărților și a ceasurilor analogice

Mulți copii din ziua de azi nu știu să citească un ceas analogic sau o hartă tradițională, spune Kopp Weingarten. Copiii care au crescut cu un telefon în buzunar, ce are cu ceas digital și GPS, pot crede că abilitățile de a folosi o hartă sau un ceas analogic pot părea inutile.

Curby Alexander, profesor de la Texas Christian University, mulți elevi s-ar putea să nici nu aibă un ceas analogic în casă.

„Avansul tehnologic a schimbat modul în care interacționăm cu textul tipărit și cu orientarea în spațiu. Tehnologia GPS ne cere pur și simplu să introducem o adresă, iar algoritmii aplicației ne vor duce exact unde trebuie, pas cu pas,” susține Alexander.

Dezavantajul este că, dacă această tehnologie cedează vreodată, devine învechită sau nu e disponibilă dintr-un anumit motiv, tinerii de astăzi care au crescut folosind-o vor descoperi că lumea devine mai puțin accesibilă pentru ei.

Scrisul de mână

La fel ca citirea unui ceas analogic sau folosirea unei hărți, cititul și scrisul de mână s-au dovedit, pentru mulți tineri, inutile.

„Petrecem mult mai mult timp tastând pe tastaturi sau telefoane în loc să scriem de mână,” spune Alexander. „Pe măsură ce tot mai multe școli le cer elevilor să își completeze temele pe calculator și să le încarce pe platforme digitale, timpul petrecut tastând va depăși cu mult timpul dedicat scrisului de mână.”

Ortografia și redactarea corectă

„Copiii nu scriu bine,” susține Kopp Weingarten. „Sunt atât de obișnuiți cu mesajele text încât scriu cu greșeli de gramatică și punctuație. Văd frecvent litera „i” scrisă cu minusculă acolo unde ar trebui majusculă sau cuvinte scrise legate greșit.”

Corectarea automată din documentele Word sau din aplicațiile de mesagerie nu ajută. Le oferă adolescenților care încă învață ortografia și gramatica răspunsul corect fără ca aceștia să mai depună efortul de a-l învăța.

Abilități financiare

Mulți tineri nu știu exact ce presupune un credit, un buget stabil sau cum trebuie să își împartă salariul și să realizeze economii atunci când vor avea venit.

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În plus, pentru că multe plăți sunt efectuate online, experții avertizează că tinerii cresc impresia că banii sunt un obiect invizibil dintr-o aplicație, fără cifre palpabile.

Capacitatea de concentrare

Potrivit experților, mulți copii prezintă deja probleme de concentrare la școală. O parte a problemei e timpul petrecut în fața ecranelor, unde imaginile cu mișcare rapidă condiționează creierul să se aștepte la conținut alert. Dar elevilor le e greu în clasă deoarece părinții lor se implică foarte activ acasă.

Ca urmare, copiii nu au timp să se plictisească, ceea le îi poate ajuta atunci când vine vorba de concentrare.

Potrivit experților, o atenție mai mare acordată modului de a se juca, de a rezolva probleme și de a trăi independent în lume reprezintă cele mai bune lecții pe care le pot primi copiii.