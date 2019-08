Cum să cumperi primii pantofi pentru copilul tău

Nimic nu este mai placut pentru parinti decat sa urmareasca primii pasi ai copiilor lor! Acesta este si momentul in care ei se pot gandi cum sa cumpere pantofii potriviti pentru primii pasi ai copilului. Majoritatea modelelor de incaltaminte pentru bebelusi sunt adorabile si impresioneaza prin estetica si dragalasenie, dar ele nu sunt si potrivite! De aceea, cand cine momentul pentru a alege prima pereche de pantofiori, parintii pot fi pusi in incurcatura.

Inainte de a porni la cumparaturi, este important ca ei sa inteleaga ca oasele picioarelor copiilor sunt de fapt niste cartilagii moi si flexibile, incomplet dezvoltate, care se vor intari, dezvolta si forma in timp. De aceea, incaltamintea pe care o aleg acum trebuie sa fie special conceputa pentru a nu bloca miscarile copilului, pentru a-i proteja piciorusul, dar si pentru a permite dezvoltarea naturala a acestuia. Pantofiorii neadecvati pot produce probleme cu efecte foarte grave pentru toata viata.

Iata un ghid al parintilor care cauta pantofiorii pentru primii pasi ai copilului lor.

Talpa flexibila si antiderapanta

Cand cumparati o pereche de incaltaminte pentru un copil care abia a inceput sa mearga, trebuie sa va asigurati ca talpa este foarte flexibila. Testul se face curband incaltamintea de la varf spre calcai - cu cat se indoaie mai usor cu atat mai bine! Deasemenea, asigurati-va ca talpa este antiderapanta pentru a asigura o tractiune buna copilului. Ea trebuie sa fie perfect dreapta, fara tocuri sau alte decoratii si sa asigure un contact cat mai bun cu solul.

Atentie la interior

Pantofii de mers pe jos pentru un copil trebuie sa ofere un suport ferm si sa fie captusiti adecvat in spatele calcaiului si in jurul gleznelor pentru a reduce la minimum frecarea. De asemenea, interiorul trebuie sa fie cat mai uniform si neted si sa nu aiba cusaturi sau zone de imbinare prost finisate care ar putea roade piciorusul in timpul miscarilor.

Sisteme de fixare sigure

Se vor evita pantofii care nu se pot prinde de piciorus pentru ca acestia pot cadea usor si vor incurca mersul copilului. Parintii trebuie sa se asigure ce sistemul de fixare pe picior este sigur, permite mularea si adaptarea incaltamintei pe piciorusul unic al copilului si nu deranjeaza la mers. Curelusele cu catarame, bezile cu arici sau sireturile - toate trebuie testate si verificate cu maxima atentie.

Materiale rezistente si usoare

Incaltamintea copiilor trebuie sa fie cat mai usoara si rezistenta. In acest sens, se recomanda ca ea sa fie confectionata din piele, un material 100% natural, moale, flexibil si rezistent totodata. Incaltamintea confectionata din piele are si calitatea ca se muleaza mult mai usor pe piciorus, modelandu-se repede dupa mersul copilului.

Piciorul trebuie sa respire

Cand vor alege incaltamintea pentru un copil, parintii se vor orienta catre modelele si materialele care permit piciorului sa respire. Astfel, pielea, panza si plasa sunt cele mai recomandate. Ele ajuta piciorusele sa ramana uscate si impiedica supraincalzirea.

Dimensiunea corecta

Este esential ca pantofii copiilor sa fie de dimensinea potrivita. Procesul poate sa fie un pic dificil pentru ca micutul nu stie sa spuna daca incaltamintea il strange sau nu. Din fericire exista solutii pentru a masura talpa copilului, atat pe lungime cat si pe latime:

Parintii pot confectiona singuri un mulaj al talpii copilului - aseaza talpa micutului pe un carton si, cu un creion, fac un contur de-a lungul piciorului, contur dupa care vor decupa mulajul. Pentru a verifica dimensiunea, mulajul se introduce in pantofior si se analizeaza modul in care el se potriveste pe talpa incaltamintei.

O a doua metoda ar fi sa apeleze la ajutorul vanzatorului si sa ii solicite acestuia sa faca masuratorile necesare - lungimea si latimea piciroului copilului - si apoi sa recomande masurile potrivite.

A treia metoda - se impinge piciorusul copilului maxim in spate, spre calcai, si se preseaza spatiul ramas in varf, intre degetelele de la picioruse si varful pantofului. Acest spatiu nu ar trebui sa fie mai mare de 8mm. Sau, se poate impinge piciorusul maxim spre varf si se masoara spatiul ramas intre calcai si partea din spate a pantofului.

Pantofii nu trebuie sa fie prea mari, dar nici prea mici! Daca sunt prea mari ei nu pot sustine adecvat piciorusul care va aluneca fie in fata, fie in lateral, iar daca sunt prea mici, vor strange piciorusul provocand durere, rani si nepermitand dezvoltarea lui naturala.

Oferiti-i copilului numai pantofi noi

Este important ca pantofii pe care ii va incalta copilul dumneavoastra sa nu fie deformati de merstul altui copil. Fiecare copil are un stil de mers propriu si o forma unica a piciorului. De aceea, pantofii deja purtati nu sunt deloc o idee buna, pentru ca ei pot fi modificati dupa piciosurul copilului care i-a purtat inainte, iar acest lucru va ingreuna mersul copilului dumneavoastra.

Oferiti-le copiilor numai pantofiori noi, de calitate, moi si flexibili, care sa se modeleze cat mai bine dupa forma piciorului si mersul lor!