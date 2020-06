Cum sa surprinzi o femeie cu un cadou special pentru orice ocazie

3. Tipul relatiei:

Cadoul tau este un pachet in care nu pui doar un obiect, ci si sentimentele pe care le ai pentru femeia careia ii oferi darul. Natura cadoului exprima felul in care te simti fata de acea persoana, natura darului pe care il impartasesti este ceea ce iti doresti sa ii arati. Cu cat o relatie este mai stabila si mai legata, cu atat si cadoul va fi altul. Daca la inceputul relatie poti alege o inima gonflabila XXL prin care sa-I arati cat loc ocupa in inima ta, pentru o femeie cu care ai o relatie de cativa ani vei alege poate un trandafir placat cu aur ca si pretuire a acesteia. Ori ,daca vrei sa o ceri in casatorie, pe langa inel, poti alege si un cadou amuzant, precum Figurinele ratuste mire si mireasa, care sa ii induca ceea ce urmeaza sa se intample.

Ideea este ca acel cadou sa fie ales cu gust, cu atentie si in asa fel incat sa se potriveasca tipului de relatie pe care il ai.

4. Ocazie

Fiecare ocazie se potriveste cu un tip specific de cadouri pentru femei. Cu ocazia unei aniversari se va da un anumit tip de cadou, de Craciun un altul, pentru a celebra casatoria un altul si asa mai departe. Sa atingem si un subiect hot: cadourile erotice. Acestea sunt cadouri care se fac in cuplu, in anumite ocazii. Incearca sa nu i le oferi iubitei decat daca stii ca ii plac astfel de daruri si in niciun caz atunci cand aniversarea sau evenimentul are loc de fata cu alte persoane. S-ar putea sa o faci sa se simta stanjenita. Exista multe cadouri de gen, precum Lust!Jocul pasiunii sau Monogamy, insa iti sugeram sa i le oferi cand sunteti doar voi doi si sarbatoriti ceva special.

Femeile prefera cadourile care detin atat valoare sentimentala, cat si materiala si, in special, tipul de cadouri pe care le pot pastra mult timp pentru ca vrei ca o femeie sa-si aminteasca de tine mult timp! Cumpara-i un cadou pe care il poate pastra in camera ei ani de zile si care o va face sa se gandeasca la tine de fiecare data cand il vede!