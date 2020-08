O rochita de fetite diafana pentru o nunta pe terasa, alegerea perfecta

Rochiile de ocazie de anul trecut nu i se mai potriveau fiicei noastre, practica inotul si creste foarte rapid. La 10 ani are deja 155 cm. Cautam o rochie potrivita pentru varsta ei, dar foarte greu de gasit pentru inaltimea ei.

Am luat site-urile cunoscute la rand, dar in zadar. Intr-o zi cautam modele de rochii si la un moment dat, am dat de site-ul Paulina.ro. Nu auzisem de acest site, am realizat dupa aceea ca era de fapt un magazin nou online cu rochite de fetite. Sincera sa fiu nu stiam daca sa am incredere sau nu.

De ce am ales Paulina.ro?

Desi nu stiam daca sa am incredere sau nu, fiica-mea a gasit un model de rochie care i-a placut foarte mult, asa ca pana la urma am riscat. Nu stiam ce voi primi, dar rochia este de-a dreptul superba. Superba rochita roz pentru fetite este ideala in sezonul primavara-vara, exact ce aveam nevoie. In partea superioara prezinta o delicata broderie florala accesorizata cu pietricele si un decolteu in V. La exterior prezinta doua randuri de voal cu margini satinate, fundita cusuta in fata, fundita ce se formeaza la spate si inchidere delicata cu fermoar. Pe interior rochita este captusita cu material din bumbac, iar in partea inferioara sunt prezente doua randuri de material satinat si un material pentru volum.