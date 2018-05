Pregătit de sosirea verii? Nu și fără aceste 3 electronice UTILE pentru casă

Orice sezon aduce propriile provocari carora trebuie sa le gasesti cele mai bune rezolvari. Fii pregatit din timp pentru valurile de caldura ce se apropie in urmatoarea luna, asigurandu-te ca ai toate electronicele si electrocasnicele functionale in casa. Nu risca sa fii luat prin surprindere in cele mai nepotrivite situatii, tocmai de aceea este momentul potrivit sa schimbi, innoiesti sau sa repari cele mai importante electronice si electrocasnice pentru perioada verii.

In perioadele cu temperaturi extreme este important sa iti creezi confortul necesar in casa, pentru a te bucura de cel mai bun refugiu in fata soarelui dogoritor. Si cum nu poti face acest lucru fara aparatura de ultima generatie sau una functionala, cel putin, fii sigur ca ai la indemana numarul de contact al unui electrician profesionist, la care sa apelezi cu orice ocazie. Profita de aceasta perioada cu temperaturi moderate si pregateste-ti corespunzator aparatura din casa pentru a intampina zecile de grade Celsius care se anunta.

Citeste tot ce trebuie sa stii despre utilizarea si intretinerea electronicelor pe perioada verii:

1. Poate cel mai important aparat din orice spatiu locuit este, in aceste luni, cel de aer conditionat. Pentru a functiona perfect la capacitate maxima, asigura-te, in primul rand, ca este curatat si igienizat.

Acest aspect este esential atat pentru confortul la interior, cat si pentru sanatatea ta, aparatele AC avand potentialul ridicat de raspandire a prafului si microbilor depozitati de-a lungul iernii daca nu sunt curatate corect si la timp. La inceput de vara, verifica toate functiile aparatului si apeleaza doar la o echipa specializata in reparatii aer conditionat daca ai nevoie de ajutor. Creeaza-ti tot confortul si bucura-te de clipele de relaxare acasa!

2. Nu este o noutate faptul ca frigiderul se afla in acest top al celor mai importante electronice pe care trebuie sa le verifici sau chiar sa le schimbi odata cu sosirea verii. Daca detii un model mai vechi, ce nu poate face fata extremitatilor termice care se anunta in noul sezon, poate este timpul sa verifici ofertele din magazine. Cere sfatul expertilor ca sa faci alegerea potrivita, intrucat gama de optiuni este tot mai vasta. In schimb, daca bugetul nu iti permite sa faci noi achizitii, nu este niciodata prea tarziu sa verifici functionalitatea aparatelor tale, ca sa previi orice surpriza neplacuta.

3. Intrucat hidratarea este cea mai importanta in aceasta perioada, ai grija de corpul tau, optand pentru cele mai practice solutii. Un dozator de apa reprezinta alegerea perfecta pe timpul verii, racind si incalzind la temperatura pe care ti-o doresti oricand.

Daca nu ai inca unul, este timpul sa iti dotezi casa cu un astfel aparat, mai ales ca poti alege intre cele racordate direct la sursa de apa, cu filtru, sau cele ce functioneaza cu ajutorul bidoanelor reincarcabile. Oricare ar fi alegerea ta, fii sigur ca acesta este unul dintre cele mai practice si necesare obiecte electronice in care merita sa investesti anul acesta. Sistemul de instalare si functionare este printre cele mai simple, iar consumul de energie nici nu se va resimti pe facturi.

Iata, asadar, ca ai, astfel, certitudinea unei veri linistite si fara griji rezolvand de pe acum toate problemele cu electronicele din casa, ori daca faci achizitii inteligente din timp.