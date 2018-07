Rugăciunea Sfintei Ana pe care toate mamele trebuie s-o rostească

În calendarul creștin ortodox din 25 iulie este sărbătoare importantă. Biserica Ortodoxă Română prăznuiește Adormirea Sfintei Ana, mama Sfintei Născătoare Fecioara Maria.

Pe lângă tradiții și superstiții de Sfânta Ana, se rostește rugăciunea către Sfânta Ana pe care îndeosebi orice o mamă trebuie s-o știe.

Calendar ortodox 24 iulie. Rugăciunea Sfintei Ana

”Într-un moment de durere, Sfantă Ana, mamă Sfintei Fecioare Măria, eu vin acum la tine cu speranța că mă vei ajută și cu inimă plină de venerație. Tu ești o făptură preiubită de credincioși, și mai ales de femei, pentru că, datorită sfințeniei vieții tale ai fost aleasă de Dumnezeu să fii vrednică, să fii mamă Sfintei Fecioare Măria, care este binecuvantată între toate femeile și Născătoare de Dumnezeu.

Plini de încredere și de venerație pentru minunatele haruri pe care le-ai primit, te rog, o milostivă Sfantă Ana, să binevoiești a mă primi în grupul celor pe care-i ocrotești în mod deosebit.

Ia-mă sub puternică ta pază și dobândește-mi de la Dumnezeu harul să pot avea o căsnicie fericită, pană la adânci bătranete, să am copii și să mă aperi de necazul nerodirii. Ajută-mă să mă bucur de acele virtuți cu care tu ai fost inzestrată din plin. Ajută-mă să-mi recunosc greșelile, să le plâng cu amar, să am o iubire inflăcărată fată de Iisus și de Măria și să pot fi de folos semenilor necăjiti din prejmă mea. Vreau să pot dărui și eu săracilor așa cum ai făcut tu și blândul Ioachim, soțul tău.

Ferește-mă în viată Prea Sfantă Ana de orice primejdie trupească și sufletească și să fii langă mine în clipele de boală, de necaz și de primejdie, pană la sfârșitul vieții mele. Cu ajutorul tău vreau să ajung la cer, unde s-o pot lăuda impreună cu ține, pe Fecioară Măria, fiică ta”.