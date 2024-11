Avertismentul ANPC în privința produselor de post. La ce trebuie să fim atenți

Începe postul Crăciunului, astfel că românii caută în magazine produsele de post. Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) îi avertizează în privința unor produse.

Directorul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a făcut o serie de recomandări pentru persoanele care doresc să cumpere produse alimentare de post, în condițiile în care peste câteva zile va începe Postul Crăciunului.

Recomandările ANPC pentru cumpărarea produselor de post

Într-o postare pe Facebook, directorul ANPC, Paul Anghel, le recomandă consumatorilor să achiziționeze produse de post doar din locuri autorizate și să verifice etichetele cu atenție.

„Pe data de 15 noiembrie începe Postul Nașterii Domnului, cunoscut și ca Postul Crăciunului, care durează până pe 24 decembrie si pentru ca produsele pe care le cumpărați în acest post să nu prezinte un pericol pentru sănătatea dvs., vă recomand să achiziționați aceste produse alimentare numai din locuri amenajate și autorizate, să solicitați și să păstrați bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, doriți să reclamați calitatea\conformitatea sau siguranța unui produs”, atenționează șeful ANPC, în postarea pe Facebook.

„Verificați cu atenție eticheta produselor de post pe care le cumpărați. Produsele de post sunt produse alimentare constituite din ingrediente vegetale, texturat proteic de soia, mixuri pe baza de soia etc. Nu cumpărați produse a căror etichete nu vă informează complet și corect privind conținutul, ingredientele sau calitatea produsului. Pentru ca produsele pe care le cumpărați în perioada postului, premergătoare sărbătorilor Craciunului, să nu prezinte un pericol pentru sănătatea dvs., vă recomand, în primul rând, ca înainte de cumparare, să acordați o atenție deosebită listei ingredientelor”.

Șeful ANPC dă asigurări că angajații instituției vor controla și supraveghea piața în această perioadă.

„Comisarii ANPC vor controla și supraveghea piața în toata această perioadă, pentru a preîntâmpina orice neregulă din domeniul protecției consumatorilor, iar operatorii economici care nu respectă prevederile legislative vor fi sancționați”, arată Paul Anghel.

Ce au găsit comisarii ANPC la controalele din anii anteriori

Șeful ANPC arată că în urma controalelor din anii anteriori au fost descoperite produse pe a căror etichete erau înscrise mențiuni care puteau induce în eroare consumatorii.

Totodată, șeful ANPC atrage atenția că în trecut au fost descoperite la rafturile cu produse de post și alimente care avea în conținut ingrediente lactate.

„Cozonac cu rahat, cacao și stafide, ambalat în pungi din material plastic, în compozitia căruia se regăseau ouă, în contradicție cu mențiunea inscripționată pe fluturașul colant “produs de post.

Maioneză vegetală simplă și Maioneză vegetală Shaorma. Denumirea de maioneză se atribuie doar unei emulsii pe bază de gălbenuș de ou, ulei și alte ingrediente.

Pizza de post - specialitate cu aroma pe baza de uleiuri vegetale și cazeină (substanță proteică din lapte)”, produsul nefiind astfel un produs de post, cu efectul dezinformării consumatorilor.

Utilizarea de denumiri consacrate ale unor preparate din carne precum șnițel, pate, parizer, salam, cârnați, cremwurști etc. la care era atașată sintagma vegetal.

Înscrierea pe ambalajul unor produse vegetale a mențiunii fără colesterol sau 0% colesterol, sugerându-se astfel ca acestea ar avea caracteristici speciale, când de fapt toate produsele vegetale au aceasta caracteristică

Produsul alimentar vegetal UHT, care conform listei de ingrediente declarată pe ambalaj conținea proteine din lapte, în neconcordanță cu denumirea de produs;

Produse de cofetărie preambalate, cu mențiunea de post, deși în lista ingredientelor de pe eticheta era înscris frișcă”, a mai precizat directorul ANPC.

Postul Crăciunului 2024, cunoscut și sub numele de postul Nașterii Domnului, este primul mare post din anul bisericesc (de la 1 septembrie) și începe în dimineața zilei de 15 noiembrie. Are o durată fixă, de 40 de zile, iar ultima zi de post va fi pe 24 decembrie 2024. Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului are loc pe 14 noiembrie.