Care sunt cele mai POPULARE feluri de mancare la FESTIVALURI?

Vara este sezonul relaxarii, al vacantelor, al petrecerilor si mai ales, al concertelor in aer liber! In ultimii ani, in Romania, au aparut foarte multe festivaluri de succes, pe care tinerii le asteapta nerabdatori si ale caror bilete sunt sold out chiar si cu luni in avans!

Bineinteles, durata acestor evenimente se intinde, de obicei, pe doua sau trei zile, iar organizatorii au luat in calcul toate cele necesare pentru ca participantii sa aiba parte de cele mai bune conditii. Acest lucru include, bineinteles, si mancarea. Dupa plaja, dans si distractie, cei prezenti la petreceri isi doresc sa gaseasca rapid preparate delicioase, in special din zona street food, de care se pot bucura impreuna! Daca nu ai ales inca festivalul la care iti doresti sa participi vara aceasta, trebuie sa stii ca te poti bucura de voie buna alaturi de gasca ta chiar si la tine acasa! Ai nevoie doar de muzica buna si sa vezi oferta de mancare cu livrare in Bucuresti de la Food Vibe si iti poti organiza propria petrecere. In cazul in care te-ai decis asupra unei locatii de vacanta cu concerte in aer liber, este timpul sa afli ce preparate te asteapta.

Descopera cu ce te poti delecta la festivalurile de anul acesta

Burgeri

Poate cea mai populara alegere printre tinerii cu chef de distractie, burgerii sunt prezenti la orice eveniment organizat in ultimii ani. Usor de mancat si deliciosi, serviti alaturi de cartofi prajiti si de sosuri aromate, acestia sunt vedetele petrecerilor in materie de mancare. Daca ti s-a facut pofta, comanda burgeri in Bucuresti si bucura-te de aroma unica! Preparatul de origine americana nu este atat de apreciat doar pentru gustul pe care il are, ci si pentru satietate si pret. De obieci, pentru o masa copioasa, nu trebuie sa scoti din buzunar o suma exagerata!

Cartofi prajiti

Ai observat probabil, ca banalii cartofi prajiti au inceput sa fie printre preparatele cele mai populare cand vine vorba de concerte, targuri sau festivaluri. Nu este de mirare, avand in vedere ca majoritatea persoanelor adora acest gust, mai ales ca le aduce aminte de copilarie si de momente fericite. Inovatia este reprezentata de sosuri numeroase, din care poti alege, si topping-uri diverse. Astfel, iti poti personaliza portia astfel incat sa fie 100% pe gustul tau!

Pizza la felie

Pentru o scurta gustare intre momentele artistilor preferati poti alege o felie sau doua de pizza. Avantajul acestui tip de vanzare este ca ai ocazia sa mananci diverse sortimente si nu trebuie sa iti iei o cantitate pe care nu o vei putea termina!

Dulciuri

Dupa toata agitatia, participantii vor avea nevoie sa isi incarce bateriile si sa isi refaca energia. Cel mai bun mod de a face acest lucru? Dulciurile! In perimetrul festivalului vei gasi clatite uriase, gogosi, gofre, dar si alte tipuri de bunatati atragatoare.

Pe langa mancare, vor exista, bineinteles si standuri de tip bar, unde vor fi preparate cele mai racoritoare si delicioase bauturi! Astfel, daca te pregatesti de o vacanta binemeritata in cadrul unui festival, nu trebuie sa iti faci griji in nicio privinta! Organizatorii s-au gandit la tot si vei gasi tot ce ai nevoie chiar in jurul tau!