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Câte calorii are, de fapt, un covrig. Diferența dintre cel simplu, cu mac, susan sau semințe. Care variantă este mai calorică

Covrigii sunt o gustare rapidă și preferată de mulți dintre noi, mai ales când suntem pe fugă. Iată câte calorii are, de fapt, acest aliment!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 30 Septembrie 2026, 21:17 | Actualizat Miercuri, 30 Septembrie 2026, 22:24
Câte calorii are, de fapt, un covrig. Diferența dintre cel simplu, cu mac, susan sau semințe. Care variantă este mai calorică | Shutterstok
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Covrigăriile au un miros inconfundabil și, de fiecare dată, când treci pe lângă ele este aproape imposibil să nu ți se facă poftă. Dacă, totuși, te-ai întrebat câte calorii are un simplu covrig cu mac sau cu susan, îți prezentăm mai jos o listă a caloriilor pentru fiecare variantă.

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Câte calorii are un covrig și care variantă e mai calorică

Covrigii sunt consumați de mulți români, dimineața, în drum spre muncă sau școală. Totuși, un asemenea comportament alimentar ar putea să dăuneze.

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Deși par a fi o gustare perfectă în momentele când ești pe grabă, problema covrigilor este că au densitate energetică mare și o valoare nutrițională mică. Nu conțin fibre, grăsimi bune sau proteine, fiind doar niște calorii goale, bogați în carbohidrați și grăsimi care pot favoriza creșterea în greutate, potrivit unui medic.

În medie, un covrig simplu are 50-80 de grame, iar 100 de grame echivalează cu un aport de 250-280 calorii. Covrigii preparați în simigerii, din făină, drojdie, apă și sare, sunt uneori fierți în apă cu zahăr, iar unii dintre ei pot fi produși din aluat congelat.

Dacă optezi pentru variante de covrigi cu adaosuri, precum semințe, mere, ciocolată sau cașcaval, evident vor avea mai multe calorii, zahăr și grăsimi saturate, potrivit sanovita.ro.

De asemenea, covrigii uscați sau ambalați pot ajunge la 400-480 de calorii pe 100 de grame, pentru că au în compoziție și grăsimi, potrivit surselor citate mai sus.

Covrigul cu mac are un aport caloric similar cu cel simplu sau ușor mai ridicat, semințele de mac fiind cele care aduc un aport în plus de grăsimi. În schimb, covrigul cu susan ajunge la 310 de calorii pe 100 de grame, pentru că semințele de susan conțin uleiuri vegetale, calciu, magneziu, zinc și grăsimi sănătoase, care cresc densitatea calorică, potrivit fitdiary.ro.

Covrigii cu amestec de semințe, precum floarea-soarelui, in și susan, au cele mai multe calorii, aproximativ 350 de calorii pe 100 de grame. Densitatea mare de semințe uleioase crește semnificativ conținutul de grăsimi și, implicit, valoarea energetică, potrivit sursei.

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Pentru o variantă mai sănătoasă, consumă covrigul ca o gustare ocazională și combină-l cu o sursă de proteine, precum brânză sau un ou, pentru a încetini absorbția carbohidraților și a prelungi senzația de sațietate. De asemenea, alege covrigii cu seminte multiple în loc de cei simpli pentru un aport suplimentar de minerale și grăsimi bune, mai notează fitdiary.ro.

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