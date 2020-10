Ce se întâmplă când bagi la congelator o nucă de cocos

Din miezul nucii de cocos se pot obține o mulțime de alimente, geluri, creme și unturi sănătoase. Fructul exotic e folosit atât pentru prepararea dulciurilor, cât și pentru a da o aroma diferită salatelor sau altor preparate din bucătăria internațională.

Cu toate acestea, indiferent în câte feluri am gustat sau am folosit nuca de cocos, poate niciodată nu am congelat-o. O dată băgat la congelator, acest fruct își transformă miezul într-un gel înghețat, iar sucul nu mai poate fi băut.

Miezul nucii de cocos oferă numeroase beneficii organismului, oferind protein, fibre și grăsimi sănătoase. Din acest miez, se poate obține o gamă largă de produse, care variază de la ulei de corp și apă de parfum până la smoothie-uri și lapte de cocos.