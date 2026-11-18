Fasolea este un aliment versatil, mai ales în perioadele de post. O poți transforma în pate care este asemănător cu cel clasic. Ai nevoie de doar câteva ingrediente.

Fasolea poate fi integrată în multe preparate în rețetele de post. Poate fi transformată inclusiv în pate care are consistența asemănătoare a celui clasic. Se poate păstra la frigider pentru aproximativ trei zile.

Rețetă de pate de fasole cu roșii uscate

Ingrediente:

250 de fasole fiartă și scursă

5-6 roșii uscate

ulei din borcanul de roșii

usturoi

boia dulce

busuioc

sare

piper

apă

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Mod de preparare:

Se scurge fasolea și se pune într-un bol, iar mai apoi se adaugă roșiile uscate tăiate bucățele mici.

Se adaugă puțin ulei de borcan, usturoi, zeamă de lămâie, boia dulce și busuioc. Se pasează totul cu o furculiță ori cu un zdrobitor de cartofi ori se poate da la blender, dacă vrei o pastă mai fină și mai cremoasă. Se adaugă puțină apă până se obține consistența dorită, se adaugă sare, pipe și puțină zeamă de lămâie.

Înainte să îl servești, poți lăsa pateul la frigider pentru aproximativ jumătate de oră. Se păstrează la rece, într-un recipient închis, pentru aproximativ trei zile.

Ce mai poți găti cu fasole în perioade de post

Din fasole mai poți face, tot pentru post, și hummus, cremă de fasole cu ardei copți, tocăniță, iahnie, burger vegetal sau poți include fasolea în salate alături de legume, avocado și ulei de măsline. Fasolea mai poate fi adăugată și în lipii cu legume sau atunci când pregătești ardei umpluți, varianta de post.

Fasolea o mai poți transforma într-un supă-cremă cu crutoane, o poți găti la air fryer cu boia și usturoi sau să o adaugi la paste.

Un alt aliment la fel de versatil este năutul, din care poți face năut clasic, pate, falafel, salate, tocăniță sau umplutură pentru lipii.

Din aceeași categoria mai face parte și lintea, din care poți obține aceleași preparate, iar pentru a înlocui carnea, poți folosi ciuperci.

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