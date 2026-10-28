Wraps cu pui, avocado, năut și turmeric. Rețetă din bucătăria mediteraneeană

Pentru un prânz consistent, gustos și ușor de pregătit, aceste wraps cu pui, avocado, năut și turmeric sunt chiar potrivite. Preparatul îmbină ingrediente bogate în proteine, fibre și grăsimi nesaturate. Este o alegere practică pentru mesele din timpul săptămânii.

Rețeta are influențe moderne, inspirate de bucătăria mediteraneeană și de preparatele rapide servite în lipii. Nu este o rețetă tradițională românească, ci o combinație contemporană de ingrediente accesibile. Gustul său este echilibrat prin asocierea condimentelor cu iaurtul și maioneza. Turmericul oferă o aromă specifică și o culoare galben-aurie. Chimenul adaugă note calde, iar scorțișoara completează discret amestecul.

Puiul reprezintă principala sursă de proteine animale din această rețetă. Năutul contribuie cu proteine vegetale și fibre alimentare. Nucile adaugă o textură crocantă și grăsimi nesaturate. Stafidele oferă o notă dulce, care contrastează plăcut cu muștarul Dijon. Șalota și coriandrul proaspăt completează gustul umpluturii.

Avocado are un rol important în textura preparatului. Miezul său cremos se potrivește cu frunzele fragede de salată și umplutura de pui. În plus, furnizează fibre și grăsimi nesaturate. Lipiile integrale asigură o bază consistentă și sunt ușor de împachetat. Astfel, preparatul poate fi servit acasă sau luat la pachet.chilibrat. Vei avea astfel un preparat sățios, cu texturi variate și arome bine definite.

Wraps cu pui, avocado, năut și turmeric - Ingrediente

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Pentru sos și umplutură:

110 g maioneză

80 g iaurt grecesc simplu

10 ml muștar Dijon

1,5 g scorțișoară măcinată

1,5 g chimen măcinat

1,5 g turmeric măcinat

3 g sare

140 g carne de pui gătită și mărunțită

165 g năut fiert, scurs și clătit

60 g nuci tocate

55 g stafide tocate mărunt

30 g șalotă tocată fin

5 g coriandru proaspăt tocat.

Pentru asamblare:

1 avocado mare, aproximativ 200 g miez

4 lipii integrale mari, aproximativ 240 g în total

60 g frunze de salată verde

roșii cherry.

Wraps cu pui, avocado, năut și turmeric - Mod de preparare

Mai întâi pregătește sosul aromat.

Pune maioneza și iaurtul grecesc într-un bol încăpător. Adaugă muștarul Dijon și amestecă până obții o compoziție omogenă. Încorporează scorțișoara, chimenul și turmericul măcinat. Adaugă sarea și amestecă din nou. Gustă sosul și verifică echilibrul condimentelor.

Pregătește umplutura cu pui și năut.

Adaugă puiul gătit și mărunțit peste sosul pregătit. Folosește carne fiartă, friptă sau rămasă de la o altă masă. Îndepărtează pielea și eventualele oase înainte de mărunțire.

Scurge bine năutul și clătește-l sub un jet de apă rece. Lasă-l să se scurgă complet, apoi adaugă-l în bol. Pune nucile tocate, stafidele și șalota mărunțită. Încorporează coriandrul proaspăt și amestecă toate ingredientele.

Amestecă delicat, până când sosul acoperă uniform puiul și năutul. Evită să zdrobești excesiv boabele de năut. Umplutura trebuie să păstreze o textură variată, cu bucăți de carne, leguminoase și nuci.

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Asamblează Wraps cu pui, avocado, năut și turmeric

Spală frunzele de salată și usucă-le bine. Taie avocado în jumătate, îndepărtează sâmburele și curăță coaja. Feliază miezul subțire, chiar înainte de asamblare.

Așază prima lipie pe un tocător curat. Distribuie o parte din frunzele de salată în centrul lipiei. Adaugă un sfert din feliile de avocado și sferturi sau jumătăți de roșii cherry. Pune deasupra aproximativ un sfert din umplutura cu pui și năut.

Lasă marginile lipiei libere, pentru a putea împacheta ingredientele. Îndoaie marginile laterale spre interior. Rulează lipia strâns, pornind de la marginea apropiată. Procedează la fel cu celelalte trei lipii.

Taie fiecare lipie în jumătate, folosind un cuțit bine ascuțit. Așază jumătățile de wraps cu pui, avocado, năut și turmeric pe farfurii și servește-le imediat. Pentru o prezentare îngrijită, păstrează secțiunea tăiată orientată în sus.

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Sfaturi pentru reușita rețetei

Prăjește nucile într-o tigaie uscată, la foc mic, timp de două până la patru minute. Amestecă permanent și oprește focul când devin aromate. Lasă-le să se răcească înainte de a le adăuga în umplutură.

Păstrează umplutura într-un recipient închis, la frigider, maximum patru zile. Adaugă avocado și salata numai în momentul asamblării. Nu umple lipiile cu mult timp înainte, deoarece acestea se pot înmuia.

Poți înlocui coriandrul cu pătrunjel proaspăt sau cu arpagic. Dacă preferi un gust mai puțin dulce, redu cantitatea de stafide. Pentru o variantă fără lipii, servește umplutura pe un pat de salată verde.

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Un avantaj important este posibilitatea de a pregăti umplutura în avans. Păstreaz-o la frigider și asamblează lipiile înainte de servire. În acest fel, foile își păstrează mai bine textura. Frunzele de salată formează un strat protector între lipie și umplutura cremoasă. Avocado trebuie tăiat aproape de momentul servirii, pentru a-și păstra culoarea.

Aceste lipii sunt potrivite pentru prânz sau pentru o cină rapidă. Le poți servi întregi ori tăiate în jumătăți. Umplutura poate fi adaptată și pentru o salată consistentă, dacă preferi să renunți la lipii. Respectă proporțiile ingredientelor pentru a obține un amestec e