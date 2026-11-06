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Salată de cartofi cu fasole verde și ouă fierte. Rețeta simplă, sățioasă și plină de savoare, perfectă pentru prânz sau cină

O nouă rețetă de salată de cartofi cu fasole verde și ouă fierte a atras atenția internauților, cu o preparare simplă, dar un rezultat plin de savoare.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Vineri, 06 Noiembrie 2026, 15:55 | Actualizat Vineri, 06 Noiembrie 2026, 15:59
Salata se face ușor, cu ingrediente pe care probabil le ai deja în bucătărie | Shutterstock
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Multe persoane caută rețete simple, care se pot pregăti în scurt timp, fără ingrediente scumpe, dar care să ofere savoare și sațietate.

O nouă rețetă cu ingrediente simple, pe care le-ai putea avea deja prin casă, a atras atenția internauților.

Pe Internet există numeroase de salate de cartofi, dar prin adăugarea fasolei și unor ouă fierte, oferă și un aport considerabil de proteine și fibre, necesare pentru o dietă sănătoasă.

Mai mult, salata rezistă bine la frigider, așa că te poți bucura de ea și zilele următoare. Unii spun chiar că salata de cartofi are gust mai bun ziua următoare.

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Salată de cartofi cu fasole verde și ouă fierte

Ingredientele pentru salata de cartofi oferă un aport nutrițional important. Cartofii oferă o senzație de sațietate mai profundă decât majoritatea alimentelor comune, potrivit Love Potatoes. Mai mult, consumul de fasole are numeroase beneficii pentru organism, de la gestionarea colesterolului și glicemiei, până la gestionarea greutății, scrie UCLA Health.

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Pentru 4-6 porții de salată de cartofi cu fasole verde și ouă fierte, rețetă publicată pe X, ai nevoie de:

  • 680 g cartofi noi (sau roșii), tăiați în jumătate sau sferturi, în funcție de mărime
  • 340 g fasole verde proaspătă
  • 4 ouă mari
  • 180 de grame măsline Kalamata
  • 3 linguri pătrunjel proaspăt, tocat
  • 2 linguri ceapă verde, tăiate subțire
  • 1 linguriță boia de ardei afumată
  • Sare și piper negru măcinat

Pentru vinegreta de deasupra, ai nevoie de:

  • 80 de mililitri ulei de măsline extra-virgin
  • 2 linguri oțet de vin roșu (sau oțet de vin alb)
  • 1 lingură muștar Dijon
  • 1 cățel de usturoi, tocat mărunt
  • 1 linguriță miere
  • 1/2 linguriță sare
  • 1/4 linguriță piper negru
  • 1/4 linguriță oregano uscat
  • Un praf de fulgi de ardei iute (opțional)

Cum prepari salata de cartofi cu fasole verde

Primul pas e să pui cartofii la fiert, într-o oală mare, acoperiți cu apă rece, la care adaugi o lingură de sare. După ce au dat în clocot, trebuie să fiarbă în jur de 12-15 minute, în funcție de dimensiunea cartofilor.

Atunci când poți să introduci cu ușurință un cuțit în ei, dar încă își păstrează forma, cartofii sunt gata.

Pentru fasolea verde, trebuie opărită ușor în altă oală cu apă sărată. După ce a început să fiarbă apa, adaugă fasolea timp de 3-4 minute. Trebuie să aibă o textură crocantă și să-și păstreze culoarea verde. Pentru a opri gătirea, pune fasolea verde într-un bol cu apă rece, timp de aproximativ 2 minute, după care trebuie să o scurgi bine.

Ouăle pentru această rețetă trebuie să fie fierte în jur de 10 minute. Astfel, vei obține un gălbenuș ferm, care nu se va scurge în salata. Dacă vrei un gălbenuș mai cremos, fierbe-le 8 minute.

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Pentru sos, amestecă uleiul de măsline, oțetul, muștarul Dijon, usturoiul, mierea, sarea, piperul, oregano și fulgii de ardei iute într-un castron mic până când se emulsifică. Trebuie să fie înțepător și ușor sărat, deoarece va condimenta o cantitate mare de cartofi.

După ce s-au fiert cartofii, scurge-i și adăugă-i într-un castron mare. Toarnă jumătate din cantitatea de sos deasupra și amestecă ușor, după care lasă compoziția să stea 5 minute.

După aceea, adaugă fasolea fiartă, măslinele ș restul sosului și amestecă ușor. În acest moment, poți adăuga și ceapa verde și pătrunjelul, ambele tocate.

Înainte să o servești, taie ouăle în felii sau sferturi și pune-le deasupra salatei. Poți presăra boia afumată, piper negru și un ultim praf de sare.

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