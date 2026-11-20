Fish and Chips este unul dintre cele mai cunoscute preparate tradiționale din bucătăria britanică. Rețeta combină fileurile de pește învelite într-o crustă aurie cu cartofi prăjiți, groși și crocanți. Preparatul este apreciat pentru contrastul dintre exteriorul crocant și interiorul fraged.

Fish and Chips combină fileurile de pește învelite într-o crustă aurie cu cartofi prăjiți, groși și crocanți | Shutterstock

Acest fel de mâncare are o istorie îndelungată în Marea Britanie. A devenit popular în secolul al XIX-lea, odată cu dezvoltarea restaurantelor specializate. Magazinele Fish and Chips au devenit repere importante în comunitățile britanice. Preparatul era accesibil și oferea o masă consistentă familiilor muncitoare.

Tradițional, rețeta folosește pește alb, în special cod sau eglefin. Fileurile sunt acoperite cu un aluat subțire, preparat din făină și bere. Berea rece contribuie la obținerea unei cruste aerate și foarte crocante. Praful de copt ajută, de asemenea, la formarea unei texturi ușoare.

Un detaliu important îl reprezintă pregătirea corectă a peștelui. Fileurile trebuie să fie fără piele și fără oase. Înainte de prăjire, îndepărtează excesul de umiditate cu prosoape de hârtie. Astfel, aluatul aderă mai bine și devine crocant în timpul prăjirii. Și cartofii necesită o atenție deosebită pentru obținerea texturii tradiționale. Nu trebuie tăiați subțire, precum cartofii pai obișnuiți, ci în bucăți groase, cu aproximativ 8 centimetri lungime.

Deși necesită mai mult timp decât o simplă porție de pește prăjit, rezultatul merită efortul. Preparatul este potrivit pentru un prânz consistent sau o cină în familie. Respectarea temperaturilor și a etapelor de pregătire face diferența.

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Fish and Chips - Ingrediente

Pentru prepararea cartofilor:

800 g cartofi făinoși

2 lingurițe sare

ulei vegetal pentru prăjit.

Pentru pește și aluatul crocant:

2 fileuri de cod, aproximativ 150 g fiecare

125 g făină albă

45 g amidon de porumb

1½ linguriță praf de copt

230 ml bere blondă, foarte rece

½ linguriță sare, pentru aluat

¼ linguriță piper alb

1 lingură făină, pentru pudrarea peștelui

1 lingură amidon de porumb, pentru pudrarea peștelui

Sare suplimentară, după gust.

Pentru servire:

Lămâie

Oțet de malț

Sare grunjoasă

Sos tartar, opțional.

Fish and Chips - Mod de preparare

Pregătirea cartofilor

Curăță cartofii de coajă și spală-i bine. Taie-i în bastonașe groase, de aproximativ 8 centimetri lungime. Păstrează o grosime de 1,5-2 centimetri.

Pune cartofii într-o cratiță încăpătoare. Acoperă-i cu apă rece și adaugă două lingurițe de sare. Pune cratița pe foc și adu apa la fierbere.

Fierbe cartofii aproximativ 5 minute după începerea clocotului. Marginile trebuie să înceapă să se înmoaie și să se destrame ușor. Interiorul trebuie să rămână încă ferm.

Scoate cartofii cu o spumieră și așază-i pe prosoape de hârtie. Lasă-i aproximativ 10 minute pentru eliminarea aburului. Transferă-i apoi într-o tavă și introdu-i în frigider.

Lasă cartofii la rece aproximativ o oră. Această etapă ajută la formarea crustei crocante în timpul prăjirii.

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Pregătirea peștelui pentru Fish and Chips

Verifică fileurile și îndepărtează eventualele oase rămase. Presară sare pe ambele părți ale fiecărui file. Lasă peștele să stea aproximativ 10 minute.

Tamponează foarte bine fileurile cu prosoape de hârtie. Îndepărtează toată umiditatea de la suprafață. Acest pas contribuie la obținerea unei cruste crocante.

Amestecă o lingură de făină cu o lingură de amidon. Adaugă puțină sare și întinde amestecul pe o farfurie.

Pune făina rămasă într-un bol încăpător. Adaugă amidonul, praful de copt, sarea și piperul alb. Amestecă ingredientele uscate cu un tel.

Scoate berea din frigider chiar înainte de utilizare. Toarn-o peste ingredientele uscate și amestecă ușor. Nu bate excesiv compoziția, deoarece trebuie să păstreze bulele de aer.

Aluatul trebuie să aibă consistența unei smântâni lichide, puțin mai groase. Câteva cocoloașe mici nu reprezintă o problemă.

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Prima prăjire a cartofilor

Toarnă uleiul într-o cratiță adâncă și încălzește-l la 180°C. Nu umple vasul mai mult de jumătate cu ulei. Folosește un termometru pentru controlul temperaturii.

Scoate cartofii din frigider și introdu-i cu grijă în ulei. Prăjește-i aproximativ 4 minute, până când marginile devin ușor aurii.

Scoate cartofii cu o spumieră și așază-i pe un grătar metalic. Lasă-i deoparte până termini prepararea peștelui.

Prăjirea peștelui în crustă de bere

Ridică temperatura uleiului la 190°C. Treci fiecare file prin amestecul de făină și amidon. Scutură excesul și introdu-l apoi în aluatul cu bere.

Acoperă complet peștele cu aluat. Ridică fiecare file și lasă excesul să se scurgă câteva secunde. Introdu-l cu grijă în ulei, îndepărtând mâna de corp.

Prăjește fiecare file aproximativ un minut. Ridică-l puțin deasupra uleiului cu ajutorul spumierei. Toarnă cu o lingură puțin aluat suplimentar peste suprafața peștelui.

Repetă operațiunea pe ambele părți. Această tehnică formează mici bucăți neregulate și foarte crocante. Continuă prăjirea aproximativ 6-7 minute în total.

Întoarce fileurile dacă este necesar pentru rumenire uniformă. Scoate peștele când crusta devine aurie și crocantă. Așază-l pe un grătar metalic și presară puțină sare.

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A doua prăjire a cartofilor și servire Fish and Chips

Ridică temperatura uleiului la 200°C. Introdu din nou cartofii în cratiță. Prăjește-i aproximativ 5 minute, până devin aurii și foarte crocanți.

Scoate cartofii cu o spumieră și lasă-i să se scurgă. Presară sare după gust.

Așază cartofii fierbinți pe farfurii și adaugă fileurile crocante de pește. Servește preparatul imediat, cu felii de lămâie și oțet de malț.

Poți adăuga sos tartar sau piure de mazăre, pentru o servire britanică tradițională. Servește totul cât este fierbinte, pentru a păstra textura crocantă.