Piccata de somon. Rețetă italiană de pește cu arome citrice și textură cremoasă

Piccata de somon este o interpretare modernă a celebrului preparat italian Chicken Piccata, adaptată pentru un pește delicat, dar consistent. Rețeta păstrează elementele definitorii ale stilului piccata, însă somonul aduce o textură fragedă și un gust mai profund, cu note ușor dulci și grase.

În bucătăria italiană, tehnica piccata este cunoscută pentru echilibrul dintre aciditate și bogăția sosului. În varianta cu somon, acest echilibru devine și mai interesant: grăsimea naturală a peștelui se îmbină perfect cu aciditatea sucului de lămâie, iar caperele adaugă acea notă ușor sărată și intensă care ridică întregul preparat. Este important să nu gătești excesiv somonul, pentru a păstra suculența și textura sa fină.

Aroma finală este proaspătă, ușor untuoasă, cu accente citrice și o tentă discretă de vin alb, dacă alegi să îl folosești. Preparatul se servește cel mai bine imediat, cu garnituri simple: paste, orez sau legume sotate. Aceste absorb sosul și completează farfuria fără să o încarce.

Este o mâncare care se pregătește rapid, dar care are un aer rafinat, potrivit atât pentru o masă de zi cu zi, cât și pentru un prânz mai elegant.

Citește și: 5 garnituri gustoase pentru somon. Care sunt cele mai bune opțiuni pentru somon la cuptor

Piccata de somon - Ingrediente

2 fileuri de somon (aprox. 150–180 g fiecare)

30 g făină

40 g unt

2 linguri ulei de măsline

2 linguri capere (scurse)

1 lămâie mare (zeama + felii pentru servire)

80 ml vin alb sec (opțional)

150 ml supă de pui sau legume

2 căței de usturoi

1 legătură mică de pătrunjel proaspăt

sare

piper negru proaspăt măcinat

Rețeta pentru picatta de somon - Mod de preparare

Șterge fileurile de somon cu hârtie de bucătărie, apoi asezonează-le cu sare și piper pe ambele părți. Tăvălește-le ușor prin făină, scuturând excesul, astfel încât să rămână doar un strat subțire care va ajuta la formarea unei cruste fine și la îngroșarea ușoară a sosului.

Încinge uleiul de măsline într-o tigaie largă, la foc mediu. Așază fileurile de somon și gătește-le câte 3–4 minute pe fiecare parte, în funcție de grosime, până când devin aurii la exterior și fragede în interior. Scoate-le pe o farfurie și păstrează-le la cald.

Citește și: 4 rețete de somon la grătar inspirate de Jamie Oliver

În aceeași tigaie, adaugă usturoiul tocat fin și călește-l foarte scurt, doar cât să devină aromat, fără să se ardă. Toarnă vinul alb și lasă-l să fiarbă câteva minute, până se reduce ușor. Adaugă apoi supa și zeama de lămâie, amestecând pentru a desprinde toate aromele de pe fundul tigăii.

Pune caperele și lasă sosul să fiarbă la foc mic câteva minute. Încorporează untul rece, tăiat cubulețe, amestecând continuu până când sosul devine ușor cremos și lucios.

Reașază fileurile de somon în tigaie și stropește-le cu sosul format. Lasă-le încă 1–2 minute pe foc, doar cât să se încălzească și să absoarbă aromele.

Presară pătrunjel proaspăt tocat și servește imediat, cu felii de lămâie alături.

Sugestii de servire

Piccata de somon se potrivește excelent cu paste simple, orez alb sau cartofi natur. Pentru o variantă mai ușoară, servește-o alături de sparanghel sau broccoli sotat. Sosul este elementul central al preparatului, așa că este bine să alegi o garnitură care îl poate absorbi.

Citește și: Somon cu orez și legume. O combinație gustoasă și sănătoasă

Observații

Dacă nu folosești vin alb, înlocuiește-l cu supă suplimentară și câteva picături în plus de lămâie.

Caperele pot fi clătite ușor dacă sunt prea sărate.

Nu găti excesiv somonul — acesta trebuie să rămână suculent în interior.

Această rețetă îți oferă un preparat echilibrat și elegant, în care simplitatea ingredientelor este pusă în valoare de tehnica corectă și de combinația atentă de arome.