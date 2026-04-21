Piccata de somon. Rețetă italiană de pește cu arome citrice și textură cremoasă

Piccata de somon este o interpretare modernă a celebrului preparat italian Chicken Piccata, adaptată pentru un pește delicat, dar consistent. Rețeta păstrează elementele definitorii ale stilului piccata, însă somonul aduce o textură fragedă și un gust mai profund, cu note ușor dulci și grase.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 21 Aprilie 2026, 08:24 | Actualizat Marti, 21 Aprilie 2026, 08:32
Piccata de somon se potrivește excelent cu paste simple, orez alb sau cartofi natur | Shutterstock

În bucătăria italiană, tehnica piccata este cunoscută pentru echilibrul dintre aciditate și bogăția sosului. În varianta cu somon, acest echilibru devine și mai interesant: grăsimea naturală a peștelui se îmbină perfect cu aciditatea sucului de lămâie, iar caperele adaugă acea notă ușor sărată și intensă care ridică întregul preparat. Este important să nu gătești excesiv somonul, pentru a păstra suculența și textura sa fină.

Aroma finală este proaspătă, ușor untuoasă, cu accente citrice și o tentă discretă de vin alb, dacă alegi să îl folosești. Preparatul se servește cel mai bine imediat, cu garnituri simple: paste, orez sau legume sotate. Aceste absorb sosul și completează farfuria fără să o încarce.

Este o mâncare care se pregătește rapid, dar care are un aer rafinat, potrivit atât pentru o masă de zi cu zi, cât și pentru un prânz mai elegant.

Citește și: 5 garnituri gustoase pentru somon. Care sunt cele mai bune opțiuni pentru somon la cuptor

Mai jos poți urmări rețeta de picatta în varianta cu somon, detaliată cu listă de ingrediente și mod de preparare pas cu pas.

Piccata de somon - Ingrediente

  • 2 fileuri de somon (aprox. 150–180 g fiecare)
  • 30 g făină
  • 40 g unt
  • 2 linguri ulei de măsline
  • 2 linguri capere (scurse)
  • 1 lămâie mare (zeama + felii pentru servire)
  • 80 ml vin alb sec (opțional)
  • 150 ml supă de pui sau legume
  • 2 căței de usturoi
  • 1 legătură mică de pătrunjel proaspăt
  • sare
  • piper negru proaspăt măcinat

Rețeta pentru picatta de somon - Mod de preparare

Șterge fileurile de somon cu hârtie de bucătărie, apoi asezonează-le cu sare și piper pe ambele părți. Tăvălește-le ușor prin făină, scuturând excesul, astfel încât să rămână doar un strat subțire care va ajuta la formarea unei cruste fine și la îngroșarea ușoară a sosului.

Încinge uleiul de măsline într-o tigaie largă, la foc mediu. Așază fileurile de somon și gătește-le câte 3–4 minute pe fiecare parte, în funcție de grosime, până când devin aurii la exterior și fragede în interior. Scoate-le pe o farfurie și păstrează-le la cald.

Citește și: 4 rețete de somon la grătar inspirate de Jamie Oliver

În aceeași tigaie, adaugă usturoiul tocat fin și călește-l foarte scurt, doar cât să devină aromat, fără să se ardă. Toarnă vinul alb și lasă-l să fiarbă câteva minute, până se reduce ușor. Adaugă apoi supa și zeama de lămâie, amestecând pentru a desprinde toate aromele de pe fundul tigăii.

Pune caperele și lasă sosul să fiarbă la foc mic câteva minute. Încorporează untul rece, tăiat cubulețe, amestecând continuu până când sosul devine ușor cremos și lucios.

Reașază fileurile de somon în tigaie și stropește-le cu sosul format. Lasă-le încă 1–2 minute pe foc, doar cât să se încălzească și să absoarbă aromele.

Presară pătrunjel proaspăt tocat și servește imediat, cu felii de lămâie alături.

Sugestii de servire

Piccata de somon se potrivește excelent cu paste simple, orez alb sau cartofi natur. Pentru o variantă mai ușoară, servește-o alături de sparanghel sau broccoli sotat. Sosul este elementul central al preparatului, așa că este bine să alegi o garnitură care îl poate absorbi.

Citește și: Somon cu orez și legume. O combinație gustoasă și sănătoasă

Observații

Dacă nu folosești vin alb, înlocuiește-l cu supă suplimentară și câteva picături în plus de lămâie.
Caperele pot fi clătite ușor dacă sunt prea sărate.
Nu găti excesiv somonul — acesta trebuie să rămână suculent în interior.

Această rețetă îți oferă un preparat echilibrat și elegant, în care simplitatea ingredientelor este pusă în valoare de tehnica corectă și de combinația atentă de arome.

Turkish Lahmacun. Rețetă de lipie subțire cu carne, legume și arome orientale...
AS.ro Ce a spus milionarul celebru despre soţia lui, pe care a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei Ce a spus milionarul celebru despre soţia lui, pe care a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei
Observatornews.ro Momentul tuturor crizelor. Scandalul politic poate costa România miliarde de euro, într-un moment critic Momentul tuturor crizelor. Scandalul politic poate costa România miliarde de euro, într-un moment critic
Antena 3 Raed Arafat e audiat la DNA, la secția militară. Surse: Va fi pus sub acuzare Raed Arafat e audiat la DNA, la secția militară. Surse: Va fi pus sub acuzare
SpyNews Cristina și Andrei de la Insula Iubirii s-au despărțit? Bruneta a făcut o declarație suspectă Cristina și Andrei de la Insula Iubirii s-au despărțit? Bruneta a făcut o declarație suspectă

Turkish Lahmacun. Rețetă de lipie subțire cu carne, legume și arome orientale
Turkish Lahmacun. Rețetă de lipie subțire cu carne, legume și arome orientale
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Sandviș cu salată de ouă fierte. Rețetă pentru micul dejun sau gustarea de mai târziu
Sandviș cu salată de ouă fierte. Rețetă pentru micul dejun sau gustarea de mai târziu
Selahattin Pasali și Lara Pasali s-au despărțit. Ce a atras atenția fanilor în mediul online
Selahattin Pasali și Lara Pasali s-au despărțit. Ce a atras atenția fanilor în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Principalul contestatar al lui Ilie Bolojan din interiorul PNL sare în apărarea lui: „Aveți toată susținerea noastră”. PNL face scut în jurul premierului
Principalul contestatar al lui Ilie Bolojan din interiorul PNL sare în apărarea lui: „Aveți toată susținerea... Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Cristina și Andrei de la Insula Iubirii s-au despărțit? Bruneta a făcut o declarație suspectă
Cristina și Andrei de la Insula Iubirii s-au despărțit? Bruneta a făcut o declarație suspectă Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios HelloTaste.ro
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan! Ce rol are CCR când cade Guvernul
PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan! Ce rol are CCR când cade Guvernul BZI
Litoralul Bulgariei „ne fură” turiștii, cu o strategie imbatabilă
Litoralul Bulgariei „ne fură” turiștii, cu o strategie imbatabilă Jurnalul
Meghan Markle, mărturisiri dure despre hărțuirea online: Timp de 10 ani am fost cea mai atacată persoană din lume...
Meghan Markle, mărturisiri dure despre hărțuirea online: Timp de 10 ani am fost cea mai atacată persoană din... Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
Momentul tuturor crizelor. Scandalul politic poate costa România miliarde de euro, într-un moment critic
Momentul tuturor crizelor. Scandalul politic poate costa România miliarde de euro, într-un moment critic Observator
Terapia cognitiv-comportamentală: la ce se folosește și ce poți învăța în cadrul acesteia
Terapia cognitiv-comportamentală: la ce se folosește și ce poți învăța în cadrul acesteia MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi Hello Taste
