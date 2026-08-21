Somon la cuptor cu miere, usturoi și lămâie. Rețetă potrivită pentru o masă elegantă

Această rețetă de somon la cuptor cu miere, usturoi și lămâie este simplă, dar suficient de elegantă pentru a fi servită și la o masă festivă. Somonul se gătește într-un sos aromat, iar rezultatul este un pește fraged, suculent și bine condimentat, cu o glazură ușor caramelizată la suprafață.

Somonul se gătește într-un sos aromat, iar rezultatul este un pește fraged, suculent și bine condimentat | Shutterstock/AI

Un avantaj important al acestei rețete este timpul redus de preparare. Somonul nu are nevoie de o marinare îndelungată, iar sosul poate fi pregătit în doar câteva minute. După ce torni amestecul aromat peste pește, acoperă-l și lasă-l să se gătească la cuptor. Folia ajută la păstrarea umidității, astfel încât somonul să rămână fraged și să nu se usuce în timpul coacerii. În ultima etapă, îndepărtează folia și rumenește peștele câteva minute sub grill. Această etapă este importantă pentru aspect și pentru formarea unei cruste ușor aurii, în timp ce sosul rămas în tavă poate fi turnat peste porții în momentul servirii.

Pentru această rețetă poți folosi o bucată întreagă de file de somon, dar și porții individuale. Dacă alegi un file mare, verifică înainte să nu mai existe oase și îndepărtează-le cu o pensetă de bucătărie. Usucă bine peștele cu prosoape de hârtie înainte de preparare, mai ales dacă a fost congelat și apoi decongelat. Astfel, sosul se va așeza mai bine pe suprafața somonului.

Mierea nu trebuie folosită în cantitate foarte mare. Rolul ei este să ofere o notă dulce și să ajute la rumenirea peștelui, nu să acopere gustul somonului. Lămâia echilibrează dulceața și aduce prospețime, în timp ce usturoiul oferă sosului o aromă mai intensă. Untul leagă toate ingredientele și contribuie la textura catifelată a sosului.

Servește somonul imediat după coacere, alături de cartofi natur, cartofi copți, orez, broccoli, fasole verde, sparanghel sau o salată proaspătă. Sosul rămas în tavă este foarte gustos și merită turnat peste pește și garnitură. Preparatul poate fi servit și rece, în special într-un bufet sau alături de salate, însă este cel mai gustos când somonul este proaspăt scos din cuptor.

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Somon la cuptor cu miere, usturoi și lămâie - Ingrediente

1,2 kg file de somon

4 căței de usturoi

30 g unt

4 linguri miere

1 lămâie

1 lingură suc de lămâie

1 lingură coajă rasă de lămâie

2 linguri mărar proaspăt, tocat

1 lingură ulei

1 linguriță sare

½ linguriță piper negru măcinat

Rețeta somonului la cuptor cu miere - Mod de preparare

Încălzește cuptorul la 180°C. Pregătește o tavă suficient de mare pentru bucata de somon și așază în ea o folie de aluminiu suficient de lungă pentru a putea acoperi peștele fără să îl presezi.

Șterge fileul de somon cu prosoape de hârtie pentru a îndepărta excesul de umezeală. Treci degetele peste suprafața lui și verifică dacă mai există oase. Scoate cu grijă orice os rămas, folosind o pensetă de bucătărie.

Unge ușor folia cu ulei și așază somonul deasupra, cu partea cu piele în jos, dacă fileul are piele. Condimentează peștele cu sare și piper, distribuind condimentele cât mai uniform.

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Topește untul într-o crăticioară mică, la foc mic. Adaugă mierea, usturoiul zdrobit și sucul de lămâie. Amestecă bine și încălzește compoziția timp de aproximativ un minut, fără să o lași să fiarbă puternic. Oprește focul imediat ce untul s-a topit și ingredientele s-au combinat.

Toarnă sosul cald peste fileul de somon și întinde-l pe toată suprafața, astfel încât fiecare porțiune să fie acoperită. Ridică marginile foliei și formează un pachet lejer în jurul peștelui. Închide bine marginile, dar lasă suficient spațiu în interior pentru ca aburul să circule.

Cum prepari somon la cuptor cu miere, usturoi și lămâie

Introdu tava în cuptorul preîncălzit și coace somonul aproximativ 15-20 de minute, în funcție de grosimea fileului. Verifică peștele spre finalul timpului de coacere, deoarece fileurile mai subțiri se gătesc mai repede. Evită să îl gătești excesiv, pentru că își poate pierde textura fragedă.

Deschide cu grijă folia, deoarece aburul acumulat în interior este foarte fierbinte. Nu arunca sosul din tavă. Ridică folia astfel încât partea superioară a somonului să rămână complet descoperită, apoi mută tava sub grillul cuptorului.

Rumenește somonul timp de câteva minute, până când suprafața devine aurie și sosul cu miere începe să se caramelizeze ușor. Supraveghează atent această etapă, deoarece mierea se poate arde dacă peștele rămâne prea mult sub grill.

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Scoate tava din cuptor și presară imediat coaja rasă de lămâie și mărarul proaspăt tocat. Taie lămâia în felii subțiri și așază câteva felii peste somon sau în jurul lui.

Lasă peștele să se odihnească aproximativ 2-3 minute, apoi porționează-l cu grijă. Toarnă peste fiecare porție câte puțin din sosul rămas în tavă și servește imediat.

Sugestii

Pentru o masă completă, însoțește somonul cu cartofi natur și legume verzi, cu orez simplu sau cu o salată de sezon. Dacă dorești un preparat mai ușor, alege o salată de frunze verzi, castravete și lămâie. Pentru o variantă mai consistentă, cartofii copți sunt foarte potriviți deoarece absorb sosul dulce-acrișor rămas în tavă.

Dacă folosești fileuri individuale în locul unei bucăți mari de somon, păstrează aceeași metodă, dar verifică preparatul mai devreme. Porțiile mici se gătesc mai repede și pot deveni uscate dacă sunt lăsate prea mult la cuptor. În cazul unui file foarte gros, prelungește coacerea câteva minute înainte de etapa de rumenire.

Rezultatul final trebuie să fie un somon bine gătit, fraged și suculent, acoperit cu un sos aromat de miere, usturoi, unt și lămâie, cu o suprafață ușor aurie. Servește-l cât este cald și folosește sosul din tavă pentru a intensifica aroma fiecărei porții.

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