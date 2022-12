(P) Cum să alegi cele mai bune semințe pentru culturile tale

Iar pentru că aceste procese să se desfășoare cât mai bine, este nevoie de implementarea și utilizarea de soluții eficiente care nu sunt însă nici ieftine și nici ușor de realizat dar prin care rezultatele obținute sunt fară îndoială, cele așteptate.

Deși agricultura nu este o ocupație deloc ușoară, necesitând cunoștinte practice dar și tehnice, mult timp investit precum și sume considerabile de bani, ne oferă nu doar venituri bune atunci când și culturile sunt cele așteptate dar și satisfacția că am obținut ceva cu mâna noastră, dedicandu-ne timp și răbdare acestui aspect. Și desigur, parcă orice am planta și obține acasă este mai bun, mai gustos, decât ceea ce am cumpără de pe piață, chiar daca vorbim despre un proces de durata și greoi care uneori poate eșua, mai ales în anii în care ne confruntăm fie cu secete, fie cu ploi prea abundente, fie cu vânturi, grindină sau alte intemperii ce pot afecta o cultură, în special în câmp deschis.

Este dificil să preconizăm cum va fi un întreg an agricol, să știm exact ce fel de vară sau iarnă ne așteaptă și cum să ne pregătim cât mai bine. Iar daca în propria gradină poate fi mai ușor să ne pregătim cu mai multe lucruri, atunci când avem terenuri întinse, există mari riscuri ca anuimte porțiuni să fie afectate. Într-un spațiu mai mic putem instala rapid un sistem de irigații sau alternativ, îl putem feri de inundații dar și de grindină sau de lumină excesivă a soarelui, cu plase de umbrire, folii și alte elemente ce ar putea oferi protecție. Chiar și pentru perioadele mai friguroase de primăvara sau toamnă, putem alege folii termice, cu care putem acoperi plantele și care pot păstra temperaturile mai crescute la nivelul solului.

Cea mai bună opțiune însă este adusă de sere și solarii, sisteme închise în cadrul cărora putem controla după bunul plac temperaturile, nivelul de lumină naturală din interios, de precipitații și unde solul nu vă fi afectat de diversele intemperii ce pot apărea. Însă există și aici un dezavantaj, fiind vorba despre culturi ce nu pot fi realizate și crescute într-un astfel de sistem: cereale, porumb, cartofi, floarea soarelui și toate cele asemănătoare, unde este vorba mai ales despre cantitate și unde astfel, avem nevoie de teren întins, mare, pentru a putea obține cantitățile dorite sau necesare. Solariile în schimb sunt perfecte pentru legume, în unele cazuri flori dar și fructe precum căpșuni, zmeură, alune de pământ dar nu și pentru arbuști și în niciun caz pomi.

Totul începe cu pregătirea solului, fie că este vorba despre un solar sau pământ în aer liber. Îl aram, mărunțim, amestecam cu îngrășăminte și erbicide iar mai apoi semănam și culturile dorite. Și aici apare astfel o parte cheie a procesului și anume, alegerea semințelor. Și în condiții bune, dacă plantăm semințe proaste, există o mare posibilitate ca acestea să nu dea rod și astfel, culturile obținute să fie slabe, chiar foarte slabe. Pentru a evita asta și a înregistra pierderi substatiale atât în bani cât și în timp investit, este bine să alegem un furnizor de încredere. Desigur, nu putem spune că magazinul care ne vinde semințele este și cel care le ambalează și le selectează însă va ști daca ceea ce vinde este de calitate sau nu, un lucru care contează.

Ca și în multe alte cazuri, putem găsi pe piață atât semințe standard cât și premium, ca să le spunem așa, care sunt în mod clar mai bune, din mai multe puncte de vedere. Unul dintre motive este tratarea lor încă din stadiul curent, fapt pentru care nu ar mai fi nevoie să aplicăm noi ulterior alte procese de tratare decât atunci când plantele ajung la anumite stadii. Acestea sunt mai scumpe însă cu ele, avem singuranta că o cultură nu vă fi atât de ușor compromisă.

Mulți dintre noi cunoaștem dăunătorii comuni, de la nivelul solului, însă și în pământ, semințele pot fi afectate de diverși factori și dăunători. Solul prea uscat sau prea umed, sărac în nutirenti, nu reprezintă un mediu potrivit pentru buna lor dezvoltare. Însă și cel care este prea bogat în nutrienți poate atrage larve, insecte și alte organisme care pot afecta și semințele. Alegând deci semințe tratare în acest scop, care să respinda dăunătorii, facem o investiție mai bună și mai sigură. Se pot alege numeroase tipuri de seminte Esenzi de cea mai buna calitate prin care să se obțină culturi bogate, curate și sănătoase.

Știm cu toții că ce-i mult strica și astfel, am face o greșeală prin a utiliza prea multe îngrășăminte, erbicide și alte substanțe nutritive sau care să omoare daunatiorii, atât buruieni și insecte cât și alte organisme. În timp, prin acțiunea lor nociva, chiar și calitatea solului poate fi afectată și astfel, indiferent cât de bune semințele și cât de bine le îngrijim, nu s-ar mai dezvolta la fel de frumos.

Nu este așadar dificil să fim buni fermieri dacă înțelegem din timp care sunt cele mai bune soluții și dacă alegem să le aplicăm la momentul potrivit. Și desigur, să avem în vedere alegerea produselor de calitate.

