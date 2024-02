Mihaela Glăvan și Ovidiu Buta au în comun pasiunea pentru modă și felul în care au transformat-o într-un business pe termen lung.

(P) Fashion for Love: Cum reușesc să integreze designerii Mihaela Glăvan și Ovidiu Buta cele mai noi tehnologii în carierele lor

Mihaela a construit un brand de pantofi premium, recunoscut la nivel internațional, în timp ce creațiile vestimentare ale lui Ovidiu au ajuns la cele mai mari festivaluri din lume și au fost purtate de artiști celebri, precum Kanye West sau Jane Seymour. Amândoi au reușit să surprindă și să atragă toate privirile prin colecțiile unice lansate de-a lungul timpului. Reinventarea permanentă și dorința de cunoaștere i-au ajutat să reușească în carierele lor.

Acum, Mihaela Glăvan și Ovidiu Buta s-au alăturat campaniei Fashion for Love, inițiată de HUAWEI, în cadrul căreia și-au spus povestea în lumea modei și au arătat cum tehnologia și cele mai noi gadgeturi contribuie atât la propriul succes, cât și la definirea unui stil personal remarcabil.

Pasiunea pentru modă și cum s-au îndrăgostit de carieră

Ovidiu Buta a fost atras de copil de costumele pe care le vedea la teatru, iar la începuturile carierei a profesat ca scenograf. A fost mai apoi asistentul Doinei Levința, cea care i-a insuflat pasiunea pentru modă. „Lucrând pentru ea, mi-am dat seama că împărtășim același crez: moda și teatrul folosesc aceleași reguli și limbaj, doar că moda este mult mai mult și ancorată firesc în realitate. Mie îmi place realitatea, îmi place cum ne influențează ea starea de spirit, vestimentația, felul de a ne comporta. Stylingul a intrat și el normal și firesc în viața mea și l-am iubit din primul moment pentru că am realizat că este ustensila cu care poți provoca cea mai mare schimbare apelând la câteva lucruri banale. Eu am fost fascinat întotdeauna nu neapărat de haine, ci de ceea ce poți face cu ele. Am mai spus-o: moda nu este alchimie și, cu toate acestea, ea iți poate schimba viața”, spune stilistul.

În cazul Mihaelei Glăvan, pasiunea pentru modă a apărut încă din copilărie, așa că am fost curioși să aflăm mai mult despre povestea acestui început de drum:

,,Pasiunea pentru modă a apărut încă din copilărie, când îmi modificam hainele și pantofii, adesea adăugând elemente creative. Fiecare piesă vestimentară își schimba infățișarea, căpătând parcă o altă dimensiune. Am desenat mult, atât în timpul orelor de la liceu și de la facultate, ambele cu profil economic, cât și în timpul liber.

Munca creativă este direct legată de suflet, iar pasiunea copilăriei a lăsat locul, desen după desen, schiță după schiță, unei pasiuni ce se dorea cultivată mai matur, mai amplu, mai provocator. Prin urmare, background-ul economic și fascinația pentru design. În 2012 am absolvit masterul de la Universitatea Națională de Artă din București, secția Design Vestimentar. Moda ni se dezvăluie, ne surprinde, ne fascinează, ne educă gustul și ne sensibilizează simțurile, ne invită la visare, accesează imaginația și jocul creativ.”

Mihaela completează:

„Este o mare bucurie să încalți pe cineva cu o poveste, cu un vis, să-i schimbi starea în mai bine. Însă, în același timp, este o responsabilitate să încalți oameni, să construiești forme de pantofi care să se potrivească mai multor tipologii de picioare. Designul de încălțăminte reprezintă terenul meu de joacă preferat. Sunt un creativ cu acțiuni antreprenoriale și un antreprenor creativ”, declară Mihaela Glăvan.

Ce îi motivează pe Mihaela Glăvan și Ovidiu Buta

Atât Ovidiu, cât și Mihaela activează cu succes de ani de zile în lumea modei. Pasiunea lor nu se va stinge niciodată, pentru că fac exact ceea ce le place.

Mihaela Glăvan: „Simt o mare bucurie când întâlnesc în cotidian, pe stradă, pantofii creați de mine și îmi place să cred că zâmbetul celor care îi poartă ni se datorează și nouă, chiar și într-o mică măsură. Inspirația vine din energia care ne înconjoară, din natură și din domeniile creative precum muzica, arhitectura, filmul, fotografia, literatura, expozițiile de artă sau pur și simplu din gesturile oamenilor și din stilul lor de viață.”

Ovidiu Buta: „În primul rând m-am raportat la mine ca la un business. Iar acesta este trucul cel mai important dacă vrei să treci la un alt nivel. Am învățat destul de repede că trebuie să am un set de reguli care să mă ajute să navighez cu inima împăcată printre toate nebuloasele și turbulențele acestei meserii. Pentru mine moda este exact ca o olimpiadă și aplic aceleași reguli ca un sportiv: mă antrenez zilnic, încerc să dau totul la fiecare proiect (și chiar în plus, dacă se poate) și să învăț din fiecare greșeala.”

Fashion for Love: când moda întâlnește tehnologia

Mihaela Glăvan și Ovidiu Buta s-au alăturat campaniei Fashion for Love, inițiată de HUAWEI. Tehnologia joacă un rol extrem de important în carierele lor.

„Iubesc tehnologia și tot ceea ce aduce ea în viața mea. Trebuie doar să o percepi ca pe un prieten care vrea să-ți dea o mână de ajutor, care vrea să-ți simplifice viața, să-ți arate o nouă tehnică de muncă, un shortcut. De asemenea, este ca gadgeturile să țină pasul cu moda, să poată fi inserate cu ușurință în orice ținută. Nu ne dorim să purtăm ceva care să facă notă discordantă cu stilul nostru și cred că este firesc ca tehnologia să țină pasul cu evoluția noastră stilistică”, spune Ovidiu Buta, ale cărui gadget-uri de zi cu zi sunt telefonul HUAWEI P60 Pro și ceasul inteligent HUAWEI WATCH GT 4.

„Tehnologia îmi reînnoiește zilnic pasiunea pentru business. Îmi permite să explorez noi frontiere creative, să îmbunătățesc procesele și să comunic eficient. Practic, tehnologia menține aprinse dragostea și dedicarea față de designul de încălțăminte. Microuniversul tehnologic al cotidianului meu este integral HUAWEI, datorită designului și funcționalității dispozitivelor. Sunt câteva dintre aspectele de care oricine ar trebui să țină cont atunci când le alege pentru că ne vor deveni parteneri de încredere și vom construi această relație de compatibilitate tehnologică perfectă”, adăugă Mihaela Glăvan, ale cărei device-uri preferate sunt tableta HUAWEI MatePad Pro 13.2 inci și noile căști open-ear HUAWEI FreeClip.

