Chefi la cuțite, 13 mai 2024. Adnana Irimia, Arun Dumitru și Claudia Sauliuc au fost eliminați din sezonul 13. Ce a urmat

Telespectatorii au avut parte de o triplă eliminare în ultimul battle din sezonul 13 Chefi la cuțite, de pe 13 mai 2024. Adnana Irimia, Arun Dumitru și Claudia Sauliuc au părăsit show-ul culinar chiar înainte de semifinală.

Chef Richard Abou Zaki a primit o „lovitură” dureroasă în ediția 24 din sezonul 13 Chefi la cuțite, de pe 13 mai 2024. Trei concurenți din echipa roz au fost eliminați înainte de semifinală. Adnana Irimia, Arun Dumitru și Claudia Sauliuc pleacă acasă după ultimul duel.

În etapa următoarea a competiției sunt disponibile doar nouă locuri. Pentru că chef Orlando Zaharia a câștigat battle-ul zece, echipa verde a intrat direct în semifinală. Varză, Alexandra Veber și Lucica Susanu au fost numiți semifinaliști.

Emoțiile au atins cote maxime pentru chef Alexandru Sautner și chef Richard Abou Zaki după proba individuală. Celor doi le-a fost teamă că își vor pierde concurenții. Se pare că norocul i-a surâs juratului din echipa galbenă.

Deși a avut trei concurenți în pericol de eliminare, chef Alexandru Sautner a revenit în bucătăria show-ului culinar în aceeași formulă. Pentru chef Richard Abou Zaki a fost foarte greu să își ia rămas bun de la oamenii de bază din echipa lui.

Ultimul semifinalist din sezonul 13 Chefi la cuțite a fost Andrea Recaldin. Concurentul s-a bucurat foarte mult la vestea că merge mai departe în concurs, dar nu a fost deloc mulțumit de preparatul său de la duel.

Care a fost reacția lui chef Richard Abou Zaki când a aflat că Adnana Irimia, Arun Dumitru și Claudia Sauliuc au fost eliminați din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 13 mai 2024

Au curs lacrimi înainte de semifinala sezonului 13 Chefi la cuțite. În ediția 24 a show-ului culinar de pe 13 mai 2023, trei concurenți au plecat acasă. Adnana Irimia, Arun Dumitru și Claudia Sauliuc au fost eliminați din show-ul culinar.

„Am făcut o porcărie, am dat-o în bară! Trebuia să iasă cu totul altceva. A fost o experiență extraordinară și plec cu capul sus, chiar dacă nu am trecut mai departe. Am dat tot!”, a povestit Adnana Irimia.

Deși i-au plecat trei oameni din echipă, chef Richard Abou Zaki a dezvăluit că este mândru de parcursul lor în emisiune. Juratului nu i-a venit să creadă faptul că Arun Dumitru a ajuns atât de departe în competiție.

„Eu ies cu fruntea sus. E prima oară în viața mea când fac așa ceva! Cine s-a dus a făcut-o pe merit. Și chiar au intrat oameni frumoși în semifinală. Sunt foarte fericit pentru parcursul meu. Am ieșit pe desert, acolo au intrat doar cei mai buni! A fost ceva extraordinar de frumos pentru mine tot ce s-a întâmplat aici”, a mărturisit Arun Dumitru.

„Am făcut tot ce am putut! Eu zic că o să auziți de mine”, a completat și Claudia Sauliuc.

„Au rămas 9 concurenți, câte trei din fiecare echipă. Suntem egali. Acum poate să dovedească fiecare cine sunt cu adevărat!”, a evidențiat chef Orlando Zaharia.

Chef Alexandru Sautner s-a bucurat foarte mult la aflarea veștii că are trei oameni în semifinală: „Sunt niște gladiatori, am intrat cu trei la duel, am ieșit tot cu trei!”.

