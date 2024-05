Chefi la cuțite, 13 mai 2024. Ce echipă a câștigat ultimul battle din sezonul 13 și a ajuns în semifinală. Care a fost verdictul

Ultimul battle din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 13 mai 2024 a dus în semifinală o echipă. Verdictul final a fost neașteptat. Toți au amuțit atunci când au văzut scorul adus de bandă în bucătăria show-ului culinar.

Chef Orlando Zaharia, chef Richard Abou Zaki și chef Alexandru Sautner au trăit emoții de nedescris în ultimul battle din sezonul 13 Chefi la cuțite, de pe 13 mai 2024. Aceștia au trecut prin momente tensionate atunci când banda a adus prima farfurie în bucătărie.

Confruntarea cu numărul zece a pus în dificultate echipele. Unii concurenți s-au descurcat de minune la bancul de lucru în timp ce alții s-au „lovit” de obstacole minore. Presiunea și timpul limitat și-au pus amprenta asupra celor din platou.

După o probă contracronometru, jurații au așteptat cu nerăbdare să afle verdictul final al degustătorilor. Preparatele celor trei echipe au impresionat staff-ul Federației Române de Fotbal, însă doar unul a obținut punctaj maxim.

Chef Orlando Zaharia și echipa verde au fost ținuți în suspans de bandă. Lucrurile au început să devină tensionate atunci când au observat că nu au nicio farfurie.

„Doamne, nu știam ce să mai gândesc!”, a spus juratul.

„Cred că istoria se repetă! Nu-l mi iau în calcul pe Orlando”, a mărturisit chef Alexandru Sautner.

Cine a câștigat ultimul battle din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 13 mai 2024. O echipă a mers direct în semifinala show-ului culinar

Ultimul battle din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 13 mai 2024 a adus o victorie de zile mari pentru chef Orlando Zaharia și echipa verde. Aceștia au fost luați prin surprindere de verdictul final al degustătorilor atunci când speranțele lor să meargă în semifinală erau foarte mici.

„Am stins lumina!”, a început să strige Varză.

„Nu pot să cred așa ceva!”, a fost reacția lui Mihai Dragomir.

„Sunt șocat! Am rămas stană de piatră! Nu mai înțeleg nimic, refuz să cred că am pierdut azi. Nu i-am dat nici cea mai mică șansă acelei farfurii! Nu avea nimic acolo. (...) Mă doare capul, am o senzație că orice fac, nu pot să câștig. Jur că nu știu ce să mai gătesc. Sunt supărat rău azi, e o zi tristă!”, l-a completat chef Alexandru Sautner.

„Nu pot să cred că Varză e în semifinală! E un miracol, Dumnezeu te-a atins cu ceva”, a evidențiat chef Richard Abou Zaki.

A urmat un show neașteptat în bucătăria sezonului 13 Chefi la cuțite, după ce echipa verde a ajuns în semifinală. Varză nu s-a mai putut abține și i-a făcut pe toți să râdă cu gesturile sale de bucurie.

„Ceva incredibilă! Am fost atât de mândră”, a dezvăluit Lucica Susanu.

Chef Orlando Zaharia s-a bucurat foarte mult de victoria obținută, chiar înainte de etapa finală a show-ului culinar. Juratul merge în semifinala cu trei concurenți: Varză, Lucica Susanu și Alexandra Veber.

„Îmi căzuse fața! Mi se stricase machiajul. Mă vedeam în semifinală, fără bătălie. S-a dus orice speranță”, a dezvăluit Raisa din echipa galbenă.

„Bucurați-vă!”, le-a spus chef Orlando Zaharia.

„Nu realizezi, ești în semifinală?! Pe jumătate, dar ești!”, i-a zis chef Ștefan Popescu.

