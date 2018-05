Ai un smartphone de ultima generatie? Afla cum poti beneficia de extra protectie!

In societatea contemporana, telefonul reprezinta mai mult decat un device folosit pentru a comunica telefonic sau prin sms, cu persoanele importante si dragi din viata ta. Acesta contine date personale, precum muzica, poze si video-uri, notite si aplicatii autentificate constant la conturi precum cele bancare sau personale, de pe retelele de socializare. De aceea, este foarte important sa nu neglijam protejarea sa exterioara si interioara, astfel incat “viata” noastra virtuala sa fie in siguranta, orice s-ar intampla.

Rolul si utilitatea huselor pentru telefon

Desi tinem cu totii la telefoanele noastre si ne dorim sa reziste cat mai mult timp, uneori, datorita unor accidente mecanice precum lovirea, deteriorarea sau zgarierea, ori a problemelor de soft, acestea trebuiesc duse in service, sau in cel mai rau caz, schimbate.

Cea mai usoara si accesibila modalitate pentru a evita repercursiunile neplacute ale unui accident, este achizitionarea unor huse pentru telefoane care sa indeplineasca nevoile tale. Aceste accesorii au diverse roluri si aplicabilitati practice, in functie de modelul si design-ul ales. Gama lor vasta, cuprinde atat modele simple, clasice, cat si complexe, colorate si imbunatatite cu diverse aplicatii (phoneholder, spatiu pentru carduri/carti de vizita, baterii externe). De asemenea, tine cont atunci cand doresti sa achizitionezi unul dintre modelele de huse pentru telefoane mobile de:

Materialul din care este fabricat influenteaza atat aspectul per-total al mobilului, cat si gradul de protectie pe care il poate oferi acestuia. Daca folosesti foarte mult telefonul si ai nevoie de un produs realizat din materiale dure, poti opta pentru huse realizate din aluminiu, carbon sau plastic. Daca vrei sa ii pastrezi aspectul initial, ca forma si culoare, poti opta pentru cele din sticla securizata transparenta, rezistente atat la socuri, cat si la zgarieturi.

Aspectul - culoarea, design-ul si forma trebuie alese astfel incat sa iti exprime personalitatea si sa iti completeze stilul vestimentar. Adu un plus de eleganta device-ului tau Apple, prin achizitionarea unei huse iPhone 7, oferindu-i telefonului un look fresh si pregatindu-l pentru orice ocazie.

Pe langa protejarea de lovituri, praf si umezeala, trebuie sa ai in vedere si ingrijirea corespunzatoare a pieselor sale interioare. Circuitele, placutele de soft si memorie, dar si conexiunile telefonului sunt vitale pentru functionarea corespunzatoare a softului si a aplicatiilor. Pentru acest lucru, in functie de design-ul carcasei, de firma si model, trebuie sa ai grija la cantitatea de praf care intra si se depoziteaza pe acestea, dar si la temperaturile extreme in care este tinut telefonul. Evita sa il tii pentru o perioada lunga de timp in ger sau canicula, avand totodata grija la trecerile bruste de la o extrema la alta si nivelul de temperatura pe care il atinge mobilul. Exista huse speciale, care favorizeaza aerisirea carcasei telefonului, pentru ca interiorul sau sa nu fie suprasolicitat in zilele toride de vara.

De ce este important sa ingrijesti corespunzator soft-ul telefonului?

Deoarece el asigura buna functionare a aplicatilor pe care le utilizezi. Desi sunt importante capacitatile pe care le au memoria, RAM-ul si procesorul, ingrijirea periodica a acestuia este vitala. Totodata, erorile ce pot aparea datorita deteriorii sistemului de operare, pot afecta datele cu character personal – salvarile nu se mai realizeaza corect, se poate bloca display-ul sau restarta automat cand esti in mijlocul unei operatiuni ori tranzactii bancare.

Foarte multe persoane nu acorda importanta sanatatii soft-ului sau protejarii continutului telefonului. Pentru o buna functionare a device-ului si protejarea datelor personale, ai in vedere:

Actualizarea periodica a softului;

Utilizarea antivirusilor;

Sucurizarea completa si corecta a informatiilor private (parole, citirea termenilor si conditiilor, utilizarea masurilor de protectie oferite de catre aplicatii).

Acorda-i cat mai multa atentie telefonului tau si ofera-i ingrijirea de care are nevoie. Asigura-te ca achizitionezi cele mai calitative produse pentru a-l proteja, faci actualizarile aplicatiilor la timp si, la nevoie, apelezi la cei mai buni specialisti din cele mai profesionale service-uri!