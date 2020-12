Ce este MySQL și cum funcționează acest sistem în serviciul de găzduire web?

De exemplu, software-ul de la WordPress pastreaza textele de pe un blog, pentru a permite vizitatorilor sa ajunga la acestea atunci cand intra pe o anumita pagina. Sunt salvate in acelasi timp si informatii de inregistrare, date incarcate automat sau configuratii ale setarilor. In felul acesta, ai la dispozitie tot ce este nevoie pentru a putea avea un website functional.

De ce este MySQL o solutie eficienta?

MySQL a fost un proiect care a aparut initial in anul 1995. La scurt timp dupa lansare, totul s-a optimizat pentru sistemul de operare Linux. In 1998 a aparut si o versiune pentru Windows, care a condus la stiva WAMP (Windows Apache MySQL PHP). Din acel moment si pana in 2010, s-au facut numeroase modificari legate de partea de administrare, pana cand sistemul a ajuns la Oracle Corporation. In prezent, MySQL a ramas inca un software disponibil pentru utilizare in mod gratuit, dar este nevoie de un server de gazduire web care sa intretina baza de date.

Spre deosebire de Microsoft Access, acesta nu dispune de o interfata grafica usor de utilizat. Totusi, exista alte instrumente suplimentare create pentru acest scop, cum ar fi phpMyAdmin. Acestea necesita unele cunostinte in domeniu si pot parea dificile pentru utilizatorii obisnuiti, dar un programator cu experienta in mod sigur va intelege liniile lor de comanda.