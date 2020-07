Ceasuri bărbătești elegante. Cum îl alegi pe cel potrivit

Tissot este fara doar si poate un brand care a facut istorie. Infiintat in Elvetia acum mai bine de 150 de ani, Tissot este recunoscut pentru calitatea ceasurilor, pentru modelele inovatoare de ceasuri din piatra, lemn si sidef. Un barbat la costum cu siguranta se va face remarcat cu orice model de ceasuri barbatesti Tissot deoarece va arata ca are gust si ca apreciaza calitatea. Recomandarea WatchShop.ro pentru tine este Tissot T-Classic Tradition Perpetual Calendar din otel inoxidabil si curea din piele, cu indicatoare pentru ora, minute, secunde, dar si pentru ziua saptamanii si calendar, pentru a te ajuta sa tii pasul cu programul tau incarcat de zi cu zi.

Ceasuri barbatesti Orient

Atunci cand spui ceasuri barbatesti Orient, cei mai multi se gandesc la acuratete, precizie si imagine influenta. Orient este brandul de ceasuri care a oferit lumii primul ceas rezistent la apa, precum si primul ceas cu LED. Ceasurile barbatesti Orient au o alura si o eleganta aparte, in afara de fiabilitatea incontestabila a unui ceas japonez mecanic.

Ceasuri barbatesti Fossil

Traditia si contemporaneitatea pot merge perfect mana in mana, iar o dovada in acest sens sunt ceasurile barbatesti Fossil. Asadar, daca te intrebi ce sa alegi intre stil si functionalitate, iata ca ceasurile Fossil iti ofera sansa sa te bucuri de un design deosebit, in pas cu ultimele tendinte din tehnologie.

Ceasuri barbatesti Hugo Boss

Hugo Boss este unul dintre cele mai renumite branduri masculine din intreaga lume, si nu doar in categoria de ceasuri. Un barbat stilat va recunoaste cu usurinta brandul Hugo Boss. Un ceas din aceasta categorie te va evidentia rapid si-ti va proiecta o imagine eleganta, rafinata, luxoasa.

Recomandarea WatchShop.ro este ceasul barbatesc Hugo Boss Classic cu curea din piele maro si carcasa din otel inoxidabil.

Ceasuri barbatesti Citizen

Istoria ceasurilor Citizen incepe din 1924 cand Shokosha Watch Research Watch Institute a produs primul ceas de buzunar. Parashock a fost primul ceas rezistent la socuri realizat de japonezi in 1956. Mai tarziu, in 1976 au folosit sursa de lumina pentru a o transforma in putere electrica. 2013 este anul in care Citizen a lansat cel mai ingust ceas alimentat de la o sursa de lumină, pe nume Stiletto. Acestea sunt doar cateva dintre argumentele care fac din brandul Citizen o alegere inspirata pentru un barbat nu doar elegant, ci si puternic.

Ceasuri barbatesti elegante potrivite in functie de personalitate

Ok, daca in alegerea unui ceas barbatesc, criteriile sunt altele in afara de brand, atunci poate ca tipul de personalitate isi spune cuvantul. Iata ce tipuri de ceasuri barbatesti elegante credem noi ca ti se potrivesc daca esti:

1. Analitic. Barbatul analitic este frate cu precizia si var cu acuratetea, pasionat de ceasuri care se intrec cu perfectiunea, realizate cu o precizie dumnezeiasca. Aici nu e loc de ghicit, ii plac ceasurile de obicei construite manual, mecanismul reprezentand finetea si maiestria unui ceasornicar. Chiar daca sunt mai scumpe, iar intretinerea lor necesita mai multa pricepere si mai mult efort, analiticul va alege un astfel de ceas.

2. Comunicativ este cel care prefera un ceas simplu, cu design atragator. Va prefera mecanismele simple, quartz, care se bazeaza pe baterie. Cel mai mare avantaj in cazul acestor ceasuri este ca pierd mai putin de un minut pe parcursul unui an si acest lucru inseamna ca nu il va obliga sa depuna vreun efort suplimentar, lasandu-i loc pentru ceea ce ii place mai mult… sa comunice.

3. Energic. Daca esti un tip energic cu siguranta vei aprecia ceasurile la a caror vedere iti creste adrenalina. Exageram putin, dar este clar un tip caruia i se potrivesc ceasurile automatice care nu au baterie, ci sunt incarcate prin energie cinetica, prin mișcarea mainii. Tinand cont de caracteristicile personalitatii expansive, ceasul nu va duce lipsa clar de energie cinetica.

3. Lider. Tipul de ceas pentru barbatul lider trebuie sa-i confirme pozitia, statutul, functia. Deci, este genul de ceas de calitate si cu un aspect impunator. Acesta trebuie sa fie prin definitie un obiect elegant, luxos, de firma, care sa-i confirme statutul. Doar e imaginea lui in joc. Un adevarat gentleman va avea grija sa-si asorteze ceasul cu restul tinutei.

4. Observator. Tipul observator este cel atent la ultimele trenduri in domeniu, care isi monitorizeaza activitatea cu ajutorul aplicatiilor. De aceea, i se potriveste perfect un smartwatch, pentru a putea primi notificarile de pe telefon sau pentru a verifica mereu calendarul. Observatorul isi va sincroniza ceasul cu smartphone-ul pentru a se bucura de o multime de functii suplimentare.

In timp ce femeile sunt clasificate in funcție de gențile pe care le poarta, barbatii sunt “judecati” de portofele si ceasuri, ceasurile fiind cele mai vizibile dintre cele doua. Deci, daca doresti sa obtii cel mai elegant si la moda look, ai nevoie de un ceas barbatesc elegant, de foarte buna calitate.

Poate ca se spune ca nu putem cumpara timpul, insa un lucru il putem face cu siguranta: il putem masura cu eleganta si distinctie, purtand modele de ceasuri barbatesti elegante.