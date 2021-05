(P) Gazduire ecommerce: Criterii de alegere a unei gazde web

Aceasta platfoma poate include caracteristici precum servicii de procesare a platilor, software de securitate, protectie impotriva atacurilor online, instrumente pentru dezvoltarea magazinului online, SSL si multe altele.

Exista mai multe tipuri de gazduire web pentru magazine online dintre care sa alegeti. Alegerea potrivita depinde de volumul vanzarilor, de trafic, dimensiunea website-ului, platforma software, buget si experienta cu dezvoltarea web. Daca va bazati pe magazinul dvs. online pentru venituri este cu atat mai important sa alegeti o gazda web potrivita.

De ce este important sa alegeti un serviciu de gazduire web potrivit necesitatilor dvs.?

1. Clientii vor parasi un website lent

Traim intr-o era a satisfactiei imediate. Astazi, 47% dintre consumatori asteapta o viteza de incarcare a paginii de 2 secunde sau mai putin. Pe langa experienta clientilor, Google foloseste viteza website-ului dvs. ca factor de clasare.

Un furnizor de gazduire web de calitate se va asigura ca poate gestiona volumul de trafic pe care il asteptati. Aceasta include varfuri de trafic si alti factori care pot interfera cu performanta, cum ar fi atacuri DDoS.

Pentru magazine online cu incarcarea rapida este intotdeauna recomandat sa apelati la un furnizor de gazduire web cu experienta - de exemplu www.hostx.ro. O echipa cu experienta care sa va ajute in depanarea problemelor de functionare a websitului poate face diferenta in conditii de urgenta.

2. Clientii nu vor putea accesa website-urile vulnerabile

Desi aproape oricine poate "porni" un magazin online acesta va veni cu o serie de responsabilitati iar detinatorul magazinului va trebui sa implementeze masuri de securitate adecvate inainte ca clientii sa poata face achizitii.

Daca nu aveti instalat un certificat SSL de securitate website-ul dvs. va fi marcat ca "Not secured" si se va ajunge la scaderea increderii consumatorilor in marca dvs.

Certificatele Secure Socket Layer (SSL) sunt fisiere mici stocate pe un server care sunt utilizate pentru criptarea datelor transferate intre computer si servere. Certificatele SSL sunt ideale pentru securizarea transferului de date, pornind de la emailuri pana la tranzactii cu cardul bancar.

3. Nu va permiteti perioade de nefunctionare

Este un principiu foarte simplu: daca clientii dvs. nu va pot accesa website-ul, nu pot cumpara. Veniturile pierdute in decurs de o ora de nefunctionare depinde de ora din zi, de volumul vanzarilor, de trafic si de numarul de persoane afectate.

Daca aceasta situatie apare suficient de frecvent reputati dvs. va fi afectata negativ si veti suferi pierderi financiare consistente.

Serviciile de gazduire web premium va vor oferi o garantie a uptime-ului (a timpului cat website-ul dvs. este functional si poate fi accesat). Uptime-ul trebuie sa fie apropiat de 100%, in mod special in cazul unui magazin online.

De ce trebuie sa tineti cont in alegerea unui serviciu de gazduire pentru magazine online?

Evitati sa utilizati pretul ca si criteriu exclusiv de alegere a serviciului de gazduire. Documentati-va in prealabil, contactati serviciul de gazduire si dezvoltatorul pentru a obtine informatii privind cerintele magazinului dvs.online.

Este recomandat sa alegeti cea mai buna gazda web din start pentru a evita migrari dificile mai tarziu.

1. Securitate

Securitatea ar trebui sa fie una dintre prioritatile dvs. atunci cand comparati companiile de gazduire web.

Multe planuri de gazduire includ urmatoarele caracteristici de securitate:

Firewall-uri

Certificate SSL

Protectie DDoS

Filtre spam

Protetie Whois pentru nume de domenii

Protectie antivirus

Orice tip de frauda care implica site-ul dvs. web ar putea pune in pericol magazinul si reputatia dvs. O platforma securizata de hosting ar trebui sa ofere o varietate de garantii, inclusiv cele din lista de mai sus.

2. Backup

Magazinul dvs. online ar putea fi usor de construit si de gestionat, dar ce se va intampla atunci cand lucrurile merg prost? Daca website-ul dvs. este tinta unui atac sau nu functioneaza corect dupa o actualizare? O copie de rezerva ar putea sa va salveze.

Fara o modalitate usoara de a restaura o copie de rezerva a site-ului dvs. ati putea pierde datele despre clienti, comenzi si produse. Pentru a asigura securitatea datelor este important sa stocati copiile de siguranta pe un server separat de website-ul dvs. Este important ca informatiile din sistemul de backup sa fie usor de accesat daca trebuie sa va restaurati site-ul.

3. Limitele serviciului de gazduire

Orice serviciu de gazduire are limite de resurse - procesor, memorie, spatiu de stocare, etc. Chiar daca doriti o oferta foarte avantajoasa nu uitati ca pretul nu este cel mai important factor; aflati ce obtineti cu fiecare plan, daca puteti face sau nu upgrade in caz ca aveti nevoie de mai multe resurse.

3 criterii esentiale pentru alegerea unei gazde web pentru un magazin online

Alegerea unei gazde web de comert electronic nepotrivite va poate costa bani, timp si in acelasi timp cauza mult stres. Este important sa gasiti o gazda web care sa asigure un echilibru intre bugetul dvs., nevoile de dezvoltare a site-ului web, cerintele de asistenta si potentialul de crestere.

1. Cat de mare este bugetul dvs.?

Puteti plati intre cativa si cateva mii de euro pentru construirea si gazduirea web a magazinului dvs. online. Chiar daca gazdele web pentru magazine online ofera pachete competitive tineti cont ca pretul cel mai mare nu garanteaza intotdeauna performantele cele mai bune. In acelasi timp evitati serviciile ieftine deoarece de cele mai multe ori problemele care vor aparea pe parcurs vor genera pierderi mai mari decat economiile facute prin utilizarea unui serviciu ieftin.

Inainte de a alege o gazda web stabiliti bugetul pentru:

Web design

Programare si functionalitati

Securitate

Abonament lunar de gazduire web

Mentenanta

Licente

Crearea de aplicatii personalizate

2. Cata experienta pe zona de dezvoltare web aveti?

Indiferent de bugetul dvs., puteti alege sa achizitionati separat hostingul, platforma de comert electronic si teme / pluginuri. Daca aveti experienta pe partea de programare puteti face economii prin dezvoltarea magazinului in regie proprie insa pe de alte parte. o companie specializata in dezvoltarea de magazine online poate alege solutii tehnice superioare datorita experientei pe care o detine deja.

Construirea si intretinerea site-ului dvs. web va pot distrage atentia de la afacerea dvs. principala - cea care vinde produsele sau serviciile dvs.

Doriti sa va personalizati / imbunatati magazinul online in mod frecvent? Aveti un model de afaceri non-standard? Va puteti permite timpul si investitiile de care aveti nevoie pentru a va personaliza complet site-ul?

Daca ati raspuns afirmativ la aceste intrebari, atunci va recomandam sa apelati la o companie cu experienta in dezvoltarea de magazine online.

3. De cata asistenta veti avea nevoie?

Aceasta intrebare este legata de cunostintele dvs. IT. Daca nu aveti suficiente cunostinte tehnice cautati un furnizor de gazduire care sa va ofere cat mai mult pe partea de asistenta. Unii furnizori de gazduire ofera si servicii de dezvoltare sau mentenanta; astfel de pachete pot fi o solutie buna de reducere a costurilor si simplificare a gestionarii magazinului online.

Retineti ca furnizorul de gazduire pentru magazinul dvs. online este in cele din urma un partener de afaceri si ca urmare este foarte important sa alegeti o companie de incredere cu care puteti dezvolta o relatie pe termen lung.