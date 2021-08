Google, avertisment pentru utilizatori. Ce probleme de securitate are browserul Google Chrome

Într-o postare oficială, Google a dezvăluit că în Chrome au fost descoperite șapte amenințări de securitate, cu vulnerabilități care afectează utilizatorii pe toate sistemele de operare: Windows, MacOS și Linux.

Ca de fiecare dată, Google oferă puține detalii despre problemele de securitate. Aceasta este o practică standard deoarece compania încearcă să limiteze informațiile pentru a opri răspândirea vulnerabilităților către hackeri și pentru a câștiga timp ca utilizatorii să se protejeze.

Iată care sunt erorile:

High — CVE-2021-30598: Type Confusion in V8. Reported by Manfred Paul

High — CVE-2021-30599: Type Confusion in V8. Reported by Manfred Paul

High — CVE-2021-30600: Use after free in Printing. Reported by 360 Alpha Lab

High — CVE-2021-30601: Use after free in Extensions API. Reported by 360 Alpha Lab

High — CVE-2021-30602: Use after free in WebRTC. Reported by Cisco Talos

High — CVE-2021-30603: Race in WebAudio. Reported by Google Project Zero

High — CVE-2021-30604: Use after free in ANGLE. Reported by SecunologyLab

Cum verifici dacă ești în siguranță

„Tip Confusion în V8” este un motor Javascript puternic open source furnizat de Google, în vrem ce „WebRTC” (comunicații Web în timp real) este tehnologia care îți permite să transferi date de streaming audio și video între browsere și aplicații mobile.

Cele două, împreună cu ”ANGLE” au fost folosite adesea de hackeri pentru a prelua controlul asupra computerului unei ținte. Cea mai recentă vulnerabilitate a lui Google, pe care hackerii au explorat-o, a fost un defect V8.

Pentru a combate aceste noi amenințări, toți utilizatorii Google Chrome sunt rugați să verifice dacă au cea mai nouă actualizare. Pentru a afla, accesează Setări/Settings - Ajutor/ Help- Despre Google Chrome/ About Google Chrome.

Dacă versiunea browserului pe Linux, macOS și Windows este 92.0.4515.159, atunci ești în siguranță. Dacă nu, platforma trebuie să îți solicite actualizarea și ulterior repornirea browserului.

Rezolvările pentru atacurile la nivel înalt, primite de Google, sunt de obicei lansate în câteva zile de la descoperirea lor, dar eficiența lor se bazează încă pe cele două miliarde de utilizatori care își actualizează și repornesc browserele.

