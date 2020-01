Noile funcții pe care Instagram le-a adăugat în plină concurență cu TikTok

Mai exact, acestea sunt trei opțiuni noi în instrumentul „ Boomerang ”, prezent pe Instagram din 2015 și de atunci fără actualizări. Această funcție realizează videoclipuri scurte fără sunet, în buclă, utile pentru Story. Instagram include acum mai multe alternative pentru creatori.

Una dintre noile caracteristici este „ SlowMo ” care, așa cum spune numele său, servește la încetinirea videoclipurilor create din instrumentul „Boomerang”. În acest caz, viteza este redusă la jumătate.

🐢 SlowMo

🗣 Echo

👯‍♀️ Duo



Boomerang has new creative twists that'll make you say yaaassssss. Try them all out today. pic.twitter.com/wp0A71RefL